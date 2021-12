Berlin - Wer kennt es nicht: Es gibt einen kleinen Italiener in der Nachbarschaft. Das Restaurant serviert eine hervorragende Pizza Margarita. Die Pizza kostet gerade einmal 7,50 Euro. Das Bier dazu gibt es für 4 Euro. Ein schöner Snack für den Feierabend. Das Problem: Das Restaurant weigert sich beharrlich, seinen Kunden die Kartenzahlung anzubieten. Das noch größere Problem: Die einzige Filialbank in der Nähe hat aufgrund wiederkehrender Sachbeschädigung ihren Geldautomaten aus dem Verkehr gezogen. Es bleibt nur der Gang zum Späti, dort gibt es einen Automaten, der von keiner der geläufigen Filialbanken betrieben wird. Die Abhebung kostet dort deshalb für die meisten Kunden pauschal 5,49 Euro – unabhängig vom Betrag der Abbuchung. Wer nach Feierabend kein Cash mehr in der Tasche hat, verzichtet deshalb auf die Pizza.

Dem Gastronomen entgingen an einem Abend damit etwa 12 Euro Umsatz plus Trinkgeld für die Kellner. Nicht sehr viel, aber es läppert sich. Erst im Lockdown überdachte das Restaurant seine Haltung, plötzlich war die Kartenzahlung bei Abholung möglich. Halleluja! Ein kleiner Schritt fürs Restaurant, ein großer Schritt für den Kundenservice. Als man nach Ende des Lockdowns noch einmal dort essen war, war das Gerät jedoch plötzlich „kaputt“, nach einem weiteren Besuch war es gar ganz verschwunden. Die Tücken der Technik. Über die Gründe der Abschaffung der Kartenzahlung kann man natürlich nur mutmaßen. Für Gastronomen hat die Kartenzahlung jedenfalls einen gewaltigen Nachteil: Die Zahlungsströme lassen sich nachvollziehen. Dazu kommt: Anhand des Kartenumsatzes kann das Finanzamt auch Rückschlüsse auf die Umsätze eines Betriebes insgesamt ziehen. Wer im Monat nur Bareinnahmen von ein paar Hundert Euro hat, aber fette Kartenumsätze verzeichnet, hat schnell die Betriebsprüfer im Haus. Das ist natürlich sehr ärgerlich, und insofern ist es nur allzu verständlich, dass manche Gastronomen auf die Möglichkeit zur Kartenzahlung gleich ganz verzichten.

Steuerhinterziehung ist kein Grund für schlechten Service

Abgesehen aus Gründen der, nun ja, Steueroptimierung gibt es allerdings nicht so viele gute Argumente, die dafür sprechen, seinen Kunden weiterhin die Kartenzahlung zu verweigern. Die Händlergebühren für die Kartenzahlung sinken seit Jahren. Inzwischen drängen neue Anbieter wie Sumup oder iZettle auf den Markt. Die Lesegeräte lassen sich für wenige Euro beim Elektromarkt beschaffen. Eine Grundgebühr wird bei Sumup nicht mehr fällig, das Unternehmen verlangt lediglich eine Umsatzbeteiligung, und die ist überschaubar: 0,9 Prozent werden bei EC-Kartenzahlung fällig und 1,9 Prozent bei einer Kreditkarte. Bezahlen Sie Ihren Kaffee für 3,50 Euro also mit der EC-Karte statt in bar, entgehen dem Händler damit ganze 3 Cent, mit der Kreditkarte sind es 7 Cent. Selbst in margenschwachen Betrieben dürfte dieser Verlust verkraftbar sein, vor allem wenn die Alternative bedeutet, gar keinen Umsatz zu erzielen. Ein kleines Café in Kreuzberg, das im Monat 2000 Euro mit Kartenzahlung umsetzt, zahlt für die Zahlungsabwicklung zwischen 18 und 38 Euro. Dafür greift niemand in die Kasse und man spart sich das Sortieren der Münzen. Freilich, klassische Kartenzahlungsanbieter verlangen derzeit noch höhere Gebühren. Der Finanzdienstleister Concardis erhebt beispielsweise eine Grundgebühr in Höhe von 20 bis 30 Euro pro Monat und eine pauschale Umsatzbeteiligung in Höhe von 5 Cent, plus 1,5 Prozent pro Transaktion. Allerdings verursacht auch die Barzahlung Kosten. Laut einer Studie der Deutschen Bundesbank liegen die durchschnittlichen Transaktionskosten für den Einzelhandel bei Barzahlung bei 24 Cent pro Einkauf. Denn Bargeld muss gezählt und transportiert werden.

Datenschutzparanoia und Technikfeindlichkeit

Die Kartenzahlung befindet sich ohnehin auf dem Vormarsch. Die Corona-Situation hat dies noch beschleunigt: Im Jahr 2020 wurden 56,3 Prozent des Umsatzes im Einzelhandel mit Kartenzahlungen erzielt, im Jahr 2019 waren es noch 50,5 Prozent. Bei der Kartenzahlung geht es jedoch nicht nur um die Kosten für den Händler, sondern auch um den Kundenservice. Der Fahrdienstleister Uber ist nicht immer günstiger als das gute alte Taxi, hat aber den entscheidenden Vorteil, dass ausnahmslos immer per App und Kreditkarte bezahlt werden kann. Eine Barzahlung ist nicht notwendig. Zwar müssen auch die Berliner Taxis inzwischen ein (funktionierendes!) Kartenlesegerät mitführen, allzu oft endet der Versuch, die Fahrt mit der Karte zu bezahlen, aber in leidigen Diskussionen mit dem Fahrer. Ein Taxifahrer, der seinen internationalen Gästen in schiefem Englisch erklärt, sein Kartenzahlungsgerät sei gerade kaputt, muss sich deshalb nicht darüber wundern, wenn die nächste Fahrt direkt über Uber gebucht wird. Die Leute stimmen mit den Füßen ab. Viele Touristen sind von der mangelnden Möglichkeit zur Kartenzahlung nach wie vor überrascht. Deshalb weist man an vielen Läden mit fetten Lettern auf Englisch auf die fehlende Möglichkeit zur Kartenzahlung hin. „Only Cash!“, heißt es da mit Ausrufezeichen, als wäre der mangelhafte Kundenservice nicht etwa peinlich, sondern ein Ausdruck besonderer Originalität. Wie so oft trägt man in Berlin seine Provinzialität mit großem Stolz vor sich her. Warum sollte man in der Hauptstadt auch kundenorientierter sein als die Metzgerei in Kleinkleckersdorf? Der Bargeld-Fetisch ist dabei über alle politischen Lager hin konsensfähig: In der Ablehnung der Kartenzahlung vereinen sich wie so oft in Deutschland Datenschutzparanoia und diffuse Technikfeindlichkeit.

Während man dem Italiener um die Ecke das fehlende Kartenlesegerät noch verzeihen mag, wird es vollends absurd bei teuren Restaurants in Berlin Mitte. Man kann nur hoffen, dass man die Gäste dort vorwarnt. Am besten überlegt man sich genau vorher, wie viele Flaschen Wein man in gemütlicher Runde zu bestellen gedenkt, und lässt sich vorab die Karte schicken, um den Bargeldbedarf einschätzen zu können. Ein gediegenes Restaurant, das seine Kunden nach dem Dinner bei Minusgraden zum Geldautomaten schickt, wäre in London, Paris oder Moskau schlicht undenkbar. Mit derselben Selbstverständlichkeit könnte man seinen Gästen auch Stühle und Servietten verweigern. Richtig absurd wird es, wenn ein Kartenlesegerät zwar vorhanden ist, aber die Kartenzahlung von einem Mindestumsatz abhängig gemacht wird. „Erst ab 10 Euro!“ – weil der Händler es versäumt hat, sich um einen günstigen Kartenzahlungsanbieter zu bemühen, verzichtet er lieber freiwillig auf Umsatz. Es gibt gute Gründe, auch künftig auf Bargeld zu setzen, wer lieber bar zahlt, soll das tun, aber die Kartenzahlung komplett zu verweigern ist schlicht aus der Zeit gefallen. Die Krise des Einzelhandels ist hier eben auch hausgemacht. Dabei spricht für den Kunden nichts gegen einen pragmatischen Umgang mit störrischen Händlern: Keine Kartenzahlung? Kein Problem, wechseln Sie einfach den Laden.

