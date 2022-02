Berlin - Wann in dieser Pandemie, in diesen endlosen Party-Killer-Zeiten, drehte sich zuletzt eine große, den schnöden Alltag weit weg rückende Discokugel über unseren Köpfen? Warf ihre sehnsüchtig-vielversprechend wandernden Spiegelglas-Lichtreflexe auf die Wände, die sich dann ihrerseits zu drehen schienen? Ist eine Ewigkeit her, so fühlt es sich an.

Wer derart melancholisch auf Entzug ist, sollte in die Kreuzberger Markgrafenstraße gehen. Dort, in der Galerie Barbara Thumm, wartet zwar keine Tanzfläche, dafür ein irritierend schönes Schauspiel: Eine riesige Discokugel, sie misst mehr als vier Meter im Durchmesser, plustert und pumpt sich gerade mächtig auf, als ich die Oberlichthalle betrete, in der einstmals eine Grafik-Druckerei beheimatet war.

2000 mit Klettband auf die schwarze Ballonhaut aufgebrachte Spiegelplatten recken sich in Zeitlupe aus den Kunststoff-Falten, spannen sich unter der wie von unsichtbarer Hand hineingepumpten Luft als spiegelnde Schuppen auf der prallrunden Oberfläche. Aus einer Öffnung, die einem Mund oder einer Vulva ähnelt, lockt hintergründig-lasziv eine geheimnisvoll dunkle Frauenstimme: „Here Joy“. Und dann tanzen zur Verheißung irdischer Freuden die Lichtreflexe der Spiegel an den Galeriewänden, bis diese sich vor meinen Augen zu drehen scheinen, als säße ich auf einem Karussell.

Jens Ziehe Will ein bisschen Spaß in den grauen Berliner Winter bringen: der Künstler Alex Schweder.

Im gleichen Moment richten sich ein paar Schritte weiter weg abwechselnd drei auf mechanische „Böcke“ montierte Pelzmonster auf wie erigierte Phalli, bieten dem im Licht funkelnden Spiegel-Ballon die Begattung an. Nur dauert der angedeutete Akt irdischer Lüste keine zwanzig Sekunden. Dann hängen die animalischen Zottelwesen gleich wieder erschöpft und schlaff über dem Boden. Die Reaktion der herausfordernd glitzernden Freuden-Kugel mit der lasziven Stimme: Sie lässt enttäuscht die Luft raus, fällt resigniert in sich zusammen und klappt ihren Strass-Schmuck wieder in die Ballonfalten ein: „Na dann eben nicht, ihr Angeber!“

Ich muss meinen Lachanfall zügeln, kichere in meinen Schal und höre dann irritiert der rätselhaften Kakophonie aus Klangkunst zu, die das tragikomische Männlichkeitsritual persifliert. Der New Yorker Wahlberliner Alex Schweder führt uns sein Gesamtkunstwerk vor. Er wolle etwas Sinnlichkeit, Klang und Witz in den tristen, grauen, nassen Großstadtwinter bringen, sagt der studierte Architekt, Installationskünstler und Performer.

Ein vergnüglicher Skulpturen-Cocktail

Der 51-Jährige nennt den „Zusammenklang“ aller kinetischen Objekte „The Third Thing“. Im letzten langen Lockdown 2021 gab er schon einmal eine Probe seines Zusammenspiels von Architektur, Skulptur, Kinetik und Sound im Online-Auftritt der Galerie. Das nun alles anlog zu erleben – zwischen den Fell-Phalli, tierfreundlich gewebt aus der Zottel-Wolle bulgarischer Bergschafe – ist höchst amüsant. Und sinnlich. So, wie der Künstler es wollte.

Schweder entwarf seine aufblasbaren Installationen als einen vergnüglich anzüglichen Skulpturen-Cocktail. Er betont, dass seine Arbeiten nicht für den Geschmack einer distinguierten Gesellschaft, schon gar nicht für prüde Naturelle gemacht seien. Seine Objekte, die ritualhaft anschwellen und durchhängen, indem sie in rhythmischen Abständen mit Luft gefüllt werden und sich dann entleeren, haben mit Körperlichkeit zu tun, mit dem Element Luft. Mit Architektur. Und unübersehbar mit der Anspielung auf die schönste Nebensache der Welt, die Erotik. Außerdem mit Klängen. Dafür hat Schweder Klangkünstler in seine Arbeit einbezogen.

Jens Ziehe Fleißarbeit: 2000 Spiegelplatten hat Schweder mit Klettband auf die schwarze Ballonhaut aufgebracht.

Sie bilden sozusagen ein unsichtbares, dafür hörbares Ensemble. Da werden die Blasebalg-Geräusche der sich aufpumpenden Kugel mit denen eines steppenden Balls und dem Scheppern und Krachen herunterfallender Spiegel gemischt. Elektronische Musik intoniert den Rhythmus tropfender Milch. Und das geht dann ein ins Brummen, Grummeln, Quietschen der zotteligen Animals auf ihren Hydraulik-Apparaturen.

Schweders Installation greift sich Volumen im Galerieraum – und das Ganze würzt er mit einer Prise Ironie. Seine kinetische Kunst, in der er die Objekte durch Mechanik, elektrische Apparaturen, Luftpumpen und Hydraulik in Bewegung setzt, hat berühmte Vorfahren. Es gibt diese Art von Kunst seit Anfang des 20. Jahrhunderts, obwohl ja schon die ausgeklügelten Wasserspiele des höfischen Barock gewissermaßen Vorgänger waren. Zur Kunstform der Moderne wurde die Kinetik dann um 1920 durch Künstler wie Naum Gabo, Laszlo Moholy-Nagy und Duchamp, später folgten Tinguely, Calder, Rickey, Rebecca Horn, Jeppe Hein; in der Bildhauerszene der DDR sorgte der Berliner Metallkünstler Achim Kühn für solch innovative Skulpturen im Stadtraum.

Kinetische Kunst provoziert die Fantasie

Während die einen den Wind als Antrieb nutzen, bevorzugen andere mechanische und elektrische Apparate für sich bewegende Skulpturen. Fast immer geht es um Poesie und ums Spielerische. Kinetische Kunst provoziert die Fantasie. Und manchmal ist sie auch eine Zumutung. Vor Jahren baute Schweder im ländlichen Osten der USA ein Haus, in dem Leute – sie dienten dem Künstler als Probanden – eine Zeitlang wohnten. Der Holzbau wurde in Abständen mechanisch hin- und herbewegt, so dass das Alltagsleben in Schieflage geriet, mal nach links, mal nach rechts. Die Bewohner haben den Balance-Test tapfer bestanden; erinnern werden sie sich daran wohl ihr Leben lang.

Und ich für meinen Teil werde mich noch eine ganze Weile an die „Karussellfahrt“ erinnern, die mir Alex Schweder in der Galerie-Halle durch seine riesige Discokugel bescherte. Daraufhin habe ich mir nun selber eine angeschafft – die hat zwar bloß 30 Zentimeter Durchmesser und nur winzige Spiegelplättchen. Aber Amazon liefert sie innerhalb von drei Tagen ins Haus. Und nun baumelt sie an der Wohnzimmerdecke. Sobald sie sich dreht, gibt’s an den Zimmerwänden kleine, viereckige Lichtreflexe. Meine ganz private Party in Corona-Zeiten.

The Third Thing, Galerie Barbara Thumm, Markgrafenstraße 68. Bis 12. März, Dienstag bis Samstag 11–18 Uhr. Die Ausstellung wurde durch ein Stipendium der Pollock-Krasner-Stiftung ermöglicht. info@bthumm.de, www.bthumm.de

