Berlin - Schön, wie sich die Blumen über die weiblichen Rundungen der „Love Handles“-Vase von Anissa Kermiche neigen. Und ist das rechts daneben nicht die duftende „Coriander Candle“ von Loewe? Und vorne, an der Tischkante? Liegt da nicht eine sittichgrüne „Padded Cassette“-Tasche von Bottega Veneta?

Die Gemälde von Charlotte Adam haben Wiedererkennungswert. Nicht, weil sie den Händen einer lange etablierten, vielfach ausgestellten Künstlerin entstammen – tatsächlich eröffnet Adam am heutigen Sonnabend ihre erste Schau überhaupt. Es sind die abgebildeten Dinge, die der Betrachterin, dem Betrachter bekannt vorkommen. Charlotte Adam malt Alltagsszenen – häufig Szenen eines luxuriösen Alltags allerdings. „Meine Bilder zeigen oft Dinge, mit denen ich mich beruflich auseinandersetze“, sagt sie.

Meine Bilder zeigen oft Dinge, mit denen ich mich beruflich auseinandersetze. Charlotte Adam

Eigentlich kümmert sich Adam um das Management des Mode-Bloggazines Journelles. Kermiche-Vasen, Loewe-Kerzen und Bottega-Bags sind ihr bestens bekannt, in oft blassen, zarten Farben bringt sie die schönen Dinge auf Leinwand oder Papier. „Die letztendlichen Stillleben, so wie das Bild von einem Tisch voller Produkte, müssen aber gar nicht unbedingt so existiert haben“, sagt sie. „Ich male viel aus dem Kopf heraus oder von Fotos, bringe die Sachen dann in meinen Gemälden collagenartig zusammen.“

Jules Villbrandt Loewe und Bottega: Mittig steht das Bildnis luxuriöser Objekte.

Ohnehin hat das Stillleben in den vergangenen Jahren im Kontext moderner Wohnwelten eine Renaissance erlebt. Nicht das traditionelle, düstere Stillleben im Stile Claesz‘ oder Cézannes allerdings – keine reich gedeckten Tafeln in tiefen Braun- und Grautönen, auf denen Obstschalen nebst weit abgebrannten Kerzen nebst bei der Jagd erlegten Fasanen stehen. Es sind helle, kraftvolle, oft im naiven Stil gemalte Bilder, die zum Trend geworden sind – gerade in Berlin.

Ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, meine Kunst zu professionalisieren. Charlotte Adam

Die Künstlerin Frauke Schyroki zum Beispiel malt menschenleere Wohnräume, die an das legendäre Memphis-Design der Achtziger erinnern – in weniger aggressiven, kontrastierenden Farben allerdings, eher nutzt Schyroki freundlichere Pudertöne. Ähnlich arbeitet auch die Berlinerin Fabienne Meyer, während der Künstler Adam Fearon in seinem Kreuzberger Studio neben Portraitgemälden auch Stillleben entstehen lässt, die alltägliche Banalitäten abbilden: Bügeleisen, Klapptische, Kondome.

Auch Charlotte Adam malt nicht nur Designobjekte. Ihre Arbeiten zeigen Pommes in der Pappschale, Eisbecher oder Chinaboxen, einen Teller mit Spiegelei und Essiggürkchen. Ab dem heutigen Sonnabend werden sie erstmals ausgestellt in der Maison Palmé, dem Weddinger Studio der Fotografin und Interior-Expertin Jules Villbrandt. „Ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, meine Kunst zu professionalisieren oder damit Geld zu verdienen“, sagt Adam. „Aber gerade in den vergangenen eineinhalb, zwei Jahren habe ich einfach immer mehr entsprechende Anfragen bekommen.“

Preislich bewegen sich Adams Bilder zwischen 440 Euro für die 20-mal-20-Zentimeter-Leinwand und 2860 Euro für das großformatige Gemälde von 40 mal 120 Zentimetern. Auch einen Kunstdruck bringt Adam nun in Kooperation mit Jules Villbrandt zeitlich begrenzt heraus: Bis zum kommenden Freitag ist der Druck über Villbrandts Interior-Bloggazine „Herz und Blut“ für 250 Euro erhältlich. Er zeigt Adams Motiv einer Chinabox, daneben ein aufgeknackter Glückskeks. „Der Glückskeks-Zettel auf dem Bild ist leer“, sagt die Künstlerin. „Die Drucke werden personalisiert, ich schreibe also für jede Kundin und jeden Kunden nachträglich etwas in das gedruckte Exemplar hinein.“

Charlotte Adam in der Maison Palmé, Lindower Straße 18, Wedding. 5. und 6. Februar 11–18 Uhr, www.maisonpalme.com. Der Kunstdruck in einem Format von 55x70 Zentimetern auf Hahnemühle-Papier ist ab sofort und bis zum kommenden Freitag für 250 Euro über www.herzundblut.com erhältlich.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.