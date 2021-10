Berlin - Shilan sorgt sich um ihre jüngere Schwester Rojin. Wenn diese die Aufnahmeprüfung an der Uni nicht besteht, wird sie vom Vater zwangsverheiratet und muss ihr künftiges Dasein als Hausfrau und Mutter fristen. Da Rojin wenig Ehrgeiz zum Lernen aufbringt, muss nach Alternativen gesucht werden. Diese bieten sich bald durch eine Art „Dienstleister“. Per Knopf im Ohr und Bluetooth-Verbindung werden den unsicheren Prüflingen die richtigen Antworten einfach zugeflüstert. Doch die Uni-Leitung kennt den Trick. Am Prüfungstag gibt es Leibesvisitationen ... Mit dem Spielfilm „The Exam“ (Die Prüfung) von Shawkat Amin Korki wird das diesjährige Kurdische Filmfestival eröffnet. Er führt in einen verzwickten Mikrokosmos aus Entmündigung und Befreiung, pendelnd zwischen Tradition und Autonomie. Fluchtversuche münden in neue Abhängigkeiten. Alles scheint vom dichten Nebel der Korruption durchdrungen.

„The Exam“ bleibt trotz einiger stilistischer und dramaturgischer Unschärfen bis zuletzt spannend. Der Film führt in eine Region, die von Berlin aus bequem in wenigen Stunden per Direktflug zu erreichen ist. Und die dennoch kaum im Bewusstsein der allermeisten deutschen Hauptstädter vorhanden sein dürfte. Die Rede ist von der autonomen kurdischen Region im Nordirak, auch Südkurdistan oder Bashur oder KRG (Kurdistan Regional Government) genannt. Da inzwischen mindestens 100.000 kurdische Menschen in Berlin eine neue Heimat gefunden haben, wird es höchste Zeit, sich dieser Nachbarschaft zuzuwenden.

Bashur hat eine rege Filmszene

Das 11. Kurdische Filmfestival bietet dafür großartige Gelegenheit. Es zeugt einmal mehr von der verbindenden Kraft des Kinos. Das ergibt Sinn: Bashur ist in den letzten Jahren zum Zentrum reger filmischer Aktivitäten geworden. Es gibt hier zahlreiche Kreative und technische Dienstleister. Mit dem „Duhok International Film Festival“ verfügt es inzwischen auch über eine Drehscheibe für die globale Branche. Hinter vielen Aktivitäten steht dabei der Berliner Filmemacher und Verleiher Mehmet Aktaş, der auch als Produzent von „The Exam“ fungierte und vor elf Jahren das Kurdische Filmfestival Berlin aus der Taufe hob.

Ja, es gibt Hoffnung in Bashur – die aktuellen knapp 50 Filme aus der Region vermitteln dies deutlich und mit unmittelbar-sinnlicher Kraft. Eine dokumentarische Arbeit wie „The Other Side of the River“ von Antonia Kilian zeigt aber auch die Zerbrechlichkeit dieses Prozesses. Es gibt nur wenige Filme, die einem aktuellen bewaffneten Konflikt mit all seinen privaten Verwicklungen so nahe kommt. Porträtiert wird die 19-jährige Hala, die ihre traditionell geprägte und den IS unterstützende Familie verließ, um in einem Frauenbataillon zu kämpfen. Als sie erfährt, dass ihr Vater ihre jüngeren Schwestern zwangsverheiraten will, bricht sie in ihre alte Heimat auf, um dagegen aufzubegehren. Ihre Kalaschnikow hat sie natürlich dabei.

11. Kurdisches Filmfestival Berlin, diverse Spielstätten, 14. bis 20. Oktober

