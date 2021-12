Nancy Holts Arbeiten existieren für sich: ohne Betrachtende, ohne Galerie, ohne Kunstwelt. Und ohne Instanzen, die bestimmen, welche Kunst relevant ist und welche nicht. Lange hat die 2004 verstorbene Künstlerin nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die ihr auch in ihrer frühen Praxis zugestanden hätte.

Als Pionierin der sogenannten Landart, die in den 60er-Jahren entstand, war sie Teil einer von Männern wie James Turrell, Dennis Oppenheim und Peter Hutchinson dominierten Kunstbewegung, die ­– obwohl sie auch von Frauen praktiziert wurde – auf eine misogyne Gesellschaft mit male gaze traf. Und obwohl dieser male gaze auch heute zweifellos noch präsent ist, wird Künstlerinnen doch mehr und mehr die Anerkennung zugesprochen, die sie früher nicht erhalten hätten.

Nancy Holts Arbeiten existieren im Raum: Sei es in der Wüste in Utah, in abgelegenen Gebieten von Finnland oder in den Galerieräumen von Sprüth Magers. Kernarbeit ihrer ersten posthumen Einzelausstellung in Berlin ist die Installation „Mirrors of Light“ (1973/74), die zuvor nur zweimal in den USA ausgestellt wurde. Das Werk, dessen Titel auch der Name der Ausstellung ist, besteht aus zehn kreisförmigen Spiegeln, die in einer Diagonale von der Wand herabhängen.

John R. Bayalis Mirrors of Light, 1974 in der Bykert Gallery in New York City. Die Arbeit ist derzeit bei Sprüth Magers zu sehen

Für Nancy Holt wird Licht zum Thema und Medium

Vor der gegenüberliegenden Wand steht ein Theaterscheinwerfer, dessen Licht eine Projektion in Form elliptischer Schatten, die an Mondphasen erinnern, auf der angrenzenden Wand auslöst. Holt nutzt Licht so nicht nur als Medium, sondern als eigenständiges Thema – ob auf wissenschaftlicher Ebene, im Bereich physikalischer Reflexion oder im sozialen und ontologischen Sinn. Welche Themen, so scheint die sprichwörtliche Leitfrage ihrer Kunst zu lauten, beleuchten wir im gesellschaftlichen Diskurs?

Ebenfalls ausgestellt sind mehrere Zeichnungen sowie Holts Gedicht „The World Through a Circle 2“ (1972). Holt arbeitete stets mit mehr als nur Visuellem. Als studierte Biologin war sie in den 60er-Jahren unter anderem Assistenz-Redakteurin bei Harpers Bazar und begann dort, textbasierte Arbeiten für ihre künstlerische Praxis zu erstellen. Holt begriff Sprache als System, das die Wahrnehmung und unser Verständnis von Raum strukturiert. Ausstellungstexte lesen, über Kunst sprechen – darin bestand für Holt die Möglichkeit, ihre Arbeit zu gliedern und aus dem eindimensionalen Ideen-Kosmos herauszutreten.

Den male gaze überwinden lernen

Mit „die Welt durch einen Kreis“ sehen spielt Holt nicht darauf an, einen Tunnelblick oder eine beschränkte Perspektive einzunehmen. Sondern, den Kreis als eine sich stetig expandierende Form zu verstehen, deren Grenzen sich durch neue Erfahrungen und Blickwinkel erweitern. Vom male gaze sollten wir uns in diesem Sinne schleunigst verabschieden.

Auch wenn Menschen wohl nie dazu in der Lage sein werden, tatsächlich neutral zu sehen: Der male gaze ist doch eine der am wenigsten neutralen Wege. Warum wurde Holts Ehemann Robert Smithson, ebenfalls Landart-Künstler, so viel mehr gesehen? Weil wir eben nicht all das sehen, was existiert, sondern all das herausfiltern, was nicht in unser Glaubenssystem passt.

Um ein alltägliches Beispiel hierfür zu nennen: Der durchschnittliche FDP-Wähler, der mit seinem SUV durchs Berliner Stadtzentrum rasen will, sieht vermutlich auch quantitativ weniger Fahrradfahrende als eine Person, die sich für den Ausbau von Fahrradwegen einsetzt.

Nancy Holt Holt/Smithson Foundation Mirrors of Light, 1974

Wahrheit vs. Fantasie in Holts Arbeiten

Wir sehen letztlich eben das, was in unser Narrativ passt. In „Ways of Seeing“ beschreibt John Berger Sehen als einen aktiven Akt der Wahl. So kann man sich auch in Holts Ausstellung aktiv aussuchen, nicht nur die Reflexion der Spiegel zu sehen, sondern in den Spiegeln auch die eigene Reflexion zu betrachten. Was vor unseren Augen stattfindet, ist nie nur absolute Wahrheit, sondern immer auch Teil unserer eigenen Fantasie.

Holt lässt uns auf diese Weise hinterfragen, was wir sehen und was wir nicht sehen, ohne befehlend oder beeinflussend zu werden. Als Betrachtende begegnet man ihrer Arbeit – nicht umgekehrt. Die Ausstellung bei Sprüth Magers greift nicht das längst ausgeschöpfte Narrativ auf, dass das Kunstwerk von den Rezipierenden fundamental abhängig ist – ein Narrativ, das für viele wichtige Arbeiten passend und kaum wegzudenken ist, häufig aber auch nur als prätentiöses Ausstellungstext-Gefasel daherkommt.

Holts Arbeiten sind letztlich alles andere als prätentiös. Sie müssen gar nicht erst versuchen, auf überhebliche und vermeintlich intellektuelle Weise die Betrachtenden zu inkludieren, um relevant zu erscheinen. Sie lassen die Wahl. Die Wahl, zu hinterfragen oder eben nicht zu hinterfragen – zu sehen oder nicht zu sehen.

Nancy Holt: Mirrors of Light, noch bis 5. Februar 2022, Galerie Sprüth Magers, Oranienburger Str. 18, Di.–Sa. 11–18 Uhr

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.