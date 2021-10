Berlin - „In guten wie in schlechten Zeiten, bis dass der Tod Euch scheidet.“ An dieser Stelle halten sich die meisten Scheidungsanwälte vor Lachen schon die Bäuche und suchen anschließend auf Immobilienseiten nach Ferienhäusern in der Toskana. Kein Business ist so lukrativ wie das mit der Liebe oder ihrem plötzlichen Verschwinden. Der Buchmarkt ist voll von Ratgebern und Sachbüchern über Beziehungen. Paartherapeuten sind bis ans Ende aller Tage ausgebucht, und sowohl in der Musik als auch im Film wird mit Lovestorys und Herzschmerz so viel Kasse gemacht, dass der Erotikmarkt dagegen blöd aus der sexy Wäsche guckt.

Ja: Sex sells!, aber der Mensch will eben Bindung. Mehr oder weniger bewährtes Bindemittel ist nach wie vor die Liebe. Die Liebesheirat rangiert unter den romantischen Gesten immer noch auf Platz eins. Leider ist es danach oft gar nicht mehr so romantisch.

„Von Liebe steht im Gesetz kein Wort“

Im Jahr 2020 wurden in Deutschland insgesamt 373.319 Ehen geschlossen, im gleichen Jahr durch richterlichen Beschluss rund 143.800 geschieden. Rund zwei Drittel aller Ehen enden durch den Tod eines Partners, ein Drittel durch Scheidung. Zyniker mögen nun feststellen, dass auch die beste Ehe kein glückliches Ende nimmt, Optimisten betrachten hingegen eher den Weg als Ziel.

Gegenwärtig gibt es in Deutschland rund 18 Millionen Ehen. Das sind 36 Millionen Menschen, die vor Gott oder dem Standesbeamten beziehungsweise der Standesbeamtin bezeugt haben, dass sie sich ein Leben lang lieben und ehren wollen. Ja, tatsächlich wird nicht viel mehr abgefragt, als wonach einem aktuell der Sinn steht. Deswegen beantworten Ehewillige die finale Frage auch mit einem ambitionierten „Ja, ich will!“ statt einem verlässlicheren „Ja, ich kann!“, aber „wollen“ kann man ja bekanntlich viel.

Ehrlicher wäre ein „Ich versuch’s mal“, allerdings klingt das eher nach den letzten Worten eines betrunkenen Hochseilakrobaten. Unsicherheiten sind kein gutes Fundament für solche Langzeitprojekte. Man braucht Verbindlichkeit! – „Und was ist mit Liebe?“, fragt der empörte Romantiker. Die renommierte österreichische Scheidungsanwältin Helene Klaar kennt sich mit der Ehe aus und sagt: „Von Liebe steht im Gesetz kein Wort.“

Man muss lernen, verbindlich zu sein

Das liegt vielleicht an ihrer mystischen Flüchtigkeit. Wer bereits etwas Lebenserfahrung besitzt, der weiß ebenso gut wie Erich Kästner einst erkannte, dass die Liebe einem plötzlich abhandenkommen kann wie andern Leuten ein Stock oder Hut. Auch mir ging es schon so. Auf einmal fand ich im Briefkasten anstelle von Liebesbriefen Post vom Familiengericht. Ist das der Lauf der Liebe? Nutzt sie sich ab? Seit ich geschieden bin, werde ich oft gefragt, ob ich noch einmal heiraten würde.

Die Fragenden interessieren sich genau genommen für zwei ganz andere Dinge: erstens, ob ich dem Konzept Langzeitbeziehung noch traue. Und zweitens: Ob ich trotz ihres Scheiterns weiter an die Liebe glaube. Ich glaube an Verbindlichkeit! Also daran, ein Versprechen, welcher Art auch immer, konsequent und ausdauernd einzuhalten. Aus einer gescheiterten Beziehung lernt man im besten Falle, beim nächsten Mal besser zu lieben. Ein bisschen Demut schadet auch nicht, und wer richtig gut in der Liebe werden will, der muss eben lernen, verbindlich zu sein.

Wer verbindlich liebt, kann auch loslassen

Liebe verändert sich. Nehmen wir für ihren Verlauf drei Phasen an, ist die erste die Verliebtheit. Die Synapsen knallen durch und im Rausch der Gefühle übernimmt der Autopilot. Die Verbindlichkeit ist hier eigentlich hormoneller Zwang. In der zweiten Phase geht es um den Vertrauensaufbau. Die Verbindlichkeit steht auf dem Prüfstand. In der dritten Phase übernehmen die Partner Verantwortung füreinander. Verbindlichkeit bedeutet nun steter Austausch und Arbeit. Im Spiel der Liebe ist das Verliebtsein wie ein Videospiel. Dauernd kicken die Ereignisse rein, ein Hoch jagt das nächste. Langzeitliebe ist eher wie Schach, nur dass beide in einer Mannschaft sind. Der Gegner ist die Welt.

Wenn im Teamschach jeder seine eigenen Züge macht, verlieren beide das Spiel. Um das gemeinsame Ziel einer glücklichen Partnerschaft zu erreichen, muss man sich absprechen, also reden. Verbindlichkeit führt dabei in erster Linie zur ständigen Selbstbetrachtung, am besten kritisch. Verstehen hilft immer! Hat man sich ein Bild von der eigenen emotionalen Sachlage gemacht, muss man sich in die des Gegenübers einarbeiten. Diese Beziehungsarbeit hört nie auf.

Wer glaubt, sein Gegenüber schon voll und ganz zu kennen, der übersieht die schlimmste Bedrohung einer Beziehung: die Veränderung! Mit dem Irrglauben „Liebe allein reicht“ setzt einen urplötzlich irgendeine Sekretärin oder ein Fitnesstrainer schachmatt. Liebe wird zwar aus Mut gemacht, aber Kommunikation ist ihr Baugerüst. Ehrlichkeit ist dabei die größte Hürde. Der kühne Sprung ins kalte Nass der Wahrheiten kann wehtun und nicht zuletzt auch unüberbrückbare Differenzen aufzeigen. Nicht jeder Kompromiss muss ums Verrecken eingegangen werden, denn wer sich verbindlich liebt, der kann auch in Liebe loslassen.

„Es ist, was es ist, sagt die Liebe“

Das ist zwar traurig, aber die Unabhängigkeit eines Menschen anzuerkennen gehört ebenfalls zur Liebe. Der Mensch bleibt unergründlich, die Liebe leider ungewiss. Verbindlichkeit ist demnach kein Wundermittel, um den Istzustand zu bewahren. Sie hilft dabei, sich zu erkennen und sich im besten Falle als Paar weiterzuentwickeln. Verbindlich handeln bedeutet demnach, einen Menschen und seine Gefühle zu achten und zu respektieren, besser bekannt als: zu lieben und zu ehren.



Beziehungen können trotzdem scheitern. Deswegen sollte man der Liebe jedoch nicht entsagen. Der Psychoanalytiker, Philosoph und Sozialpsychologe Erich Fromm schreibt in seinem 1956 erschienenen Manifest „Die Kunst des Liebens“: „Liebe ist eine Aktivität und kein passiver Affekt. Sie ist etwas, das man in sich selbst entwickelt, nicht etwas, dem man verfällt.“ Und dann: „Indem er (der Mensch) dem anderen auf diese Weise etwas von seinem Leben abgibt, bereichert er ihn, steigert er beim anderen das Gefühl des Lebendigseins und verstärkt damit dieses Gefühl des Lebendigseins auch in sich selbst.“

Der reine Glaube an die Liebe als schicksalhafte Fügung führt daher immer zum gleichen Ergebnis. Sie muss scheitern. Prominente, die so oft heiraten, als gäbe es etwas zu gewinnen, sind ein anschauliches Beispiel. Um also ein Leben als vielfach verheirateter Liebes-Lothar zu vermeiden, sollte man sich selbst zwei Fragen stellen: Wie gut kann ich lieben? Und: Wie verbindlich bin ich? Wem das alles zu theoretisch ist, für den hätte ich noch einen romantischen Erich in petto, der sich dem Thema Liebe ebenfalls genähert hat. Der Lyriker und Essayist Erich Fried beschrieb ihre undurchdringliche Seite schlicht mit den Worten: „Es ist, was es ist, sagt die Liebe“. Bleibt die Frage: Was bin ich bereit, zu antworten?

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.