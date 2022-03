Laut dem europäischen Ableger des Mediums Politico soll Altkanzler Gerhard Schröder in Moskau sein, um sich mit dem russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin zu treffen. Laut der Online-Seite der Bild-Zeitung soll er im Konflikt mit der Ukraine vermitteln. Laut Angaben des Boulevardportals sei er auf eigene Faust nach Russland gereist. Die SPD-Spitze wisse nichts davon, also handele es sich um ein privates Treffen.

Schröders Ehefrau So-yeon Schröder-Kim hatte bereits in den sozialen Medien angekündigt, dass sie häufiger gefragt wurde, ob ihr Mann nicht in dem Konflikt vermitteln könne. „Viele Menschen haben sich (...) bei mir persönlich gemeldet, ob mein Mann nicht mit Herrn Putin über den Krieg in der Ukraine reden könnte.“ Dieses Drängen könnte jetzt dazu geführt haben, dass Schröder sich mit Putin treffen möchte. Beide eint eine langjährige Freundschaft.

🚨🚨Gerhard Schröder in Moscow to meet Putin in Ukraine peace bid: Sources – POLITICO https://t.co/LSMxEtLJMp — Matt Karnitschnig (@MKarnitschnig) March 10, 2022

Altkanzler Gerhard Schröder wurde nach dem Beginn des Ukraine-Krieges und der russischen Invasion dafür kritisiert, sich nicht von Präsident Wladimir Putin distanziert und die Geschäftsbeziehungen mit dem russischen Staatskonzern Gazprom aufgegeben zu haben.

