Berlin - Wie soll sie schon aussehen, die Wohnung dieser Frau? Dieser Modedesignerin, der Handwerkerin, die bloß sechs lose Begriffe angibt als Quellen ihrer Inspiration? Chaos und Surrealismus; Nostalgie und Dekadenz; Extravaganz und Oneirismus, der traumähnliche Zustand, die Halluzination nach Krankheit oder Vergiftung also, auch nach seelischer Erschütterung.

Es ist eine eigene, entrückte Welt, die sich Odély Teboul herbeifantasiert im schönsten Wortsinne und die sie dann mit ihren handgearbeiteten Modeunikaten in die Realität übersetzt. Auch ihre Wohnung in Neukölln bringt all das zusammen: Sie ist chaotisch, unwirklich, verschachtelt und verschroben, wirkt wie einem verschwenderischen Traum entrissen. Und seit wenigen Wochen, seit einigen Tagen eigentlich, ist es hier noch ein bisschen traumhafter als je zuvor.

Isabelle Östlund Marylou trägt schon jetzt Entwürfe ihrer Mutter: Für die Kleine hat Odély Teboul einen Mini-Body gehäkelt – aus Kaschmir natürlich.

Marylou heißt die kleine Tochter Odély Tebouls und ihres Freundes Dirk, eines Biochemikers, der auch in der Dreizimmerwohnung lebt. Vor rund zwei Wochen kam das Kind der beiden zur Welt, an einem Freitag, den 13. – auch das passt in Tebouls bilderreiche, bedeutungsschwere Welt. „Ein ganz neuer Rhythmus“, sagt sie, während sie mit Marylou auf dem Arm tief versunken in einen barockgemusterten Sessel im Wohnzimmer sitzt, „daran müssen wir uns nun gewöhnen.“

Isabelle Östlund Erinnert an Elsa Schiaparelli: Das Handschuh-Kleid entstand in Tebouls Studienzeit an der ESMOD in Paris. Jetzt liegt es als Deko über einem Sessel.

Dass ihr Freund dabei mitzieht, zeigt nicht nur das Tragetuch, das er rein vorsorglich angelegt hat, um seiner Freundin das Baby schnell abnehmen zu können, sobald sie will oder er muss: Odély Teboul stellt den jungen Vater außerdem als „meine Mrs Doubtfire“ vor, die Hauptfigur der gleichnamigen, rührigen Travestie-Komödie um ein warmherziges, engagiertes Kindermädchen.

Isabelle Östlund Dass Teboul alte Textilien sammelt, wird in jedem Raum der Wohnung sichtbar.

Unterstützung braucht es auch, denn Odély Teboul führt im Alleingang das Label Lou de Bètoly – ein Anagramm des Namens der Designerin. „Ich habe die dringendsten Sachen vor der Geburt abgearbeitet, sodass ich jetzt ein bisschen entspannter sein kann“, sagt sie. „Aber alles stehen und liegen lassen, ein Jahr Pause machen – das geht als Selbstständige in der Modebranche nicht.“

Isabelle Östlund Porzellanpüppchen, Musikinstrumente und Kuriositäten: Die kleine Familie lebt in einer Wunderkammer.

2017 gründete Teboul ihre eigene Marke, davor hatte sie in ihrer französischen Heimat für Yohji Yamamoto und Jean Paul Gaultier gearbeitet, war schließlich die eine Hälfte des erfolgreichen Berliner Mode-Duos Augustin Teboul. Und der Wechsel zur One-Woman-Show hat ihrer Mode gutgetan. Arbeitete das Label Augustin Teboul ausschließlich in Schwarz, machen sich bei Lou de Bètoly nun satte Farben breit; wirkten die Entwürfe Augustin Tebouls vor allem melancholisch, ergänzt Odély Teboul die schöne Schwermut jetzt um ein humoristisches Moment.

Isabelle Östlund An Auswahl mangelt es der kleinen Marylou nicht: Eine Virtine voller Strampler.

Da sind die Kleidskulpturen aus alten Brillengestellen und -gläsern etwa, die sie vor wenigen Monaten präsentierte. Da ist ein Elsa-Schiaparelli-artiges Cocktaildress aus zusammengefügten Vintage-Handschuhen, das Teboul schon während ihres Studiums an der ESMOD in Paris anfertigte. Und da sind die Kuscheltiertaschen, die sie seit kurzem anbietet: Plüschhasen, -hunde, -katzen, die sie auf dem Flohmarkt zusammensammelt, befreit Teboul von ihrer weichen Füllung. Mit einem Futterstoff ausgekleidet, mit einer Tragekette ausgestattet und unzähligen Schmucksteinen besetzt, werden Kleinsthandtaschen daraus.

Isabelle Östlund In Tebouls Studio: An dem Teppich, den sie kommende Woche auf einer Messe zeigt, arbeitet sie noch.

„Die gibt es zum Beispiel bei Gigina in Tokio zu kaufen“, erzählt die Designerin bei einem Spaziergang in ihr Atelier, nur zehn Gehminuten von ihrer Wohnung entfernt. „Die ersten Taschen, die ich ihnen geschickt hatte, waren nach einem Tag ausverkauft. Nun kriegen sie die nächsten von mir.“ Vielleicht werden einige der Einzelstücke bald auch in Tebouls eigenem Onlineshop erhältlich sein, den sie gerade erst eröffnet hat. „Der soll eher eine Art Cabinet de curiosités werden“, sagt die Französin – „eine Wunderkammer.“

Isabelle Östlund In detailversessener Kleinstarbeit entstehen die Unikate der Designerin.

Die Plüschtiertaschen stehen exemplarisch für Tebouls beeindruckende Art zu arbeiten. Für das System, das hinter ihrer Marke steht, zum einen: dafür, dass sie Concept Stores wie Privatkunden behandelt, denen sie aufs Sortiment abgestimmte Unikate liefert, darunter der Mode-Design-Kunst-Store APOC aus London etwa. Und die Tiere stehen exemplarisch für ihre Form des Kreierens zum anderen, die sich vor allem über das Handwerk definiert. Teboul häkelt, strickt und stickt, sie bastelt regelrecht, „experimentiert“, wie sie selber sagt. Was entsteht, sind feingliedrige Garngebilde – in Form von Kleidern und Accessoires, und seit Neuestem auch in Form von Möbelstücken und Designobjekten.

Isabelle Östlund Aus einem alten Einkaufswagen der Galeries Lafayette wurde eine Sitzgelegenheit.

In Tebouls Studio etwa steht ein Stuhl, dessen Sitzfläche und Lehne aus einem Geflecht alter Kabel und Plastikbänder besteht: Ein iPhone-Ladekabel hängt lang aus dem Flechtwerk hervor – wer sich auf dem Möbel niederlässt, kann gleich sein Smartphone laden. An einer Wand im Atelier lehnt eine Häkelarbeit, die Teboul über einen großformatigen Rahmen gespannt hat, ein Gemälde aus Garn, in dem Farben und Flächen weiche Gesichter und Tierkörper ergeben. „Ich finde es spannend, mehr und mehr mit neuen Formaten zu spielen“, sagt Teboul. „Meine Geschichte bleibt im Grunde dieselbe – ob sie nun auf dem Körper erzählt oder gerahmt wird.“

Isabelle Östlund Im Keller des Ateliers wirft sich eine Schaufensterpuppe in Pose.

Im vergangenen Jahr präsentierte Odély Teboul das Garn-Gemälde auf der „Fashion Positions“. Zum zweiten Mal war der Berliner Kunstmesse Positions damals ein kleiner Modebereich integriert. Und auch in wenigen Tagen wird die Designerin wieder eine Arbeit im Flughafen Tempelhof ausstellen: Im Rahmen der Berliner Modewoche findet vom 9. bis zum 12. September abermals eine Edition der „Fashion Positions“ statt. Teboul will dieses Mal unter anderem einen Teppichentwurf präsentieren – wenige Tage vor der Fashion Week sitzt sie immer noch daran. „Ich bin ein bisschen spät dran“, sagt sie und lächelt, die kleine Marylou auf ihrem Arm.

Isabelle Östlund Odély Tebouls Plüschtiertaschen waren in einem Store in Tokio nach einem Tag ausverkauft.

Auch die trägt übrigens Entwürfe ihrer Mutter: Die Füßchen stecken in kleinen gehäkelten Chucks, um das Bäuchlein legt sich ein schwarzer Kaschmirbody, mit rosa- und pinkfarbenen Wollrüschen. „‚Baby de Bètoly‘ – das wäre gar keine schlechte Idee für eine Unterlinie“, sagt Odély Teboul. „Die Sachen sind so schön klein, da braucht es nur wenig Material – und vor allem wenig Zeit.“

Odély Teboul präsentiert neue Arbeiten vom 9. bis zum 12. September auf der Fashion Positions, einem Modeausstellungsformat als Teil der Kunstmesse Positions im Flughafen Tempelhof. Der Eintritt ist frei, ab dem 10. September ist die Messe auch öffentlich zugänglich. Informationen unter fashionpositions.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.