Das Restaurant UUU, das ich Ihnen heute empfehle, ist eine Achtsamkeitsübung. Ich könnte auch sagen: Mein Besuch glich einem Meditationsseminar – wobei die in ruhiger Reihenfolge servierten chinesischen Tees und Teller die Übung waren. Auf höchstem Niveau, wie ich betonen will.

Unterschiedliche Restaurants bedienen neben der Frage, ob es heute Pasta, Steak oder Wan-Tan-Suppe sein soll, unterschiedliche Bedürfnisse. Eine Binse, natürlich. Trotzdem will ich es noch einmal ganz deutlich sagen: Wer Lust auf einen lauten, geselligen Abend hat, um am Tisch mit seinem Gegenüber zu quatschen, hat im UUU nichts verloren.

Im UUU ist das Essen das Gegenüber. Selbst wenn Sie, so wie ich, mit Begleitung hingehen.

Jeder Abend beginnt um 19.30 Uhr. Es gibt ein festes Seating mit nur acht Plätzen und schon beim Reinkommen senken wir Gäste automatisch die Stimmen. Schwer zu beschreiben, warum das so ist: Ist es die Ernsthaftigkeit des Gastgebers Jonas Borchers, der gleich zu Beginn über die aus China mitgebrachten Knospen des weißen Tees referiert? Ist es die Ehrfurcht vor der leisen Köchin Yuhang Wu, die bei Kochgrößen wie Tim Raue und Sven Elversfeld gelernt hat und vom raren grünen Szechuanpfeffer bis zum fermentierten Pflaumensirup jedes Detail des Achtgangmenüs selbst austüftelt? Oder ist es die karge Einrichtung des UUU, die wie im Kloster still werden lässt?

Das UUU liegt in Wedding – ein Widerspruch zu gehobener Küche, könnte man denken. Ist es nicht. Wie das nahe Sternerestaurant Ernst ist das UUU ein Ufo, das seine Andersartigkeit durch das Draußen unterstreicht, ansonsten aber mit den Weddinger Shishabars, Spielhallen und Kneipen nichts zu tun hat. Drinnen herrschen die Gesetze der Ästhetik und Autorenschaft von Weltbürgern.

Wie früher in der Schule, nur spannender

Im Eingangsbereich des UUU empfangen die alten Kacheln einer ehemaligen Fleischerei und eine quaderförmige Anrichte mit verschiedenfarbigen Tees in Glasflaschen. Zum Menü gibt es ausschließlich Chinas Nationalgetränk – Alkohol wird gar nicht ausgeschenkt. Der seitlich abgehende Raum, in dem gegessen wird, ist so leer, dass nach einem ersten Umgucken nichts weiter den Blick ablenkt. Die Tische darin sind in U-Form gerückt, was mich ein wenig an mein Klassenzimmer von früher erinnert. Allerdings sitzen wir nur zu acht im Hufeisen und gucken nicht auf ein Lehrerpult, sondern auf den Gastgeber.

Anders als damals in der Schule ist das aber äußerst spannend. Jonas Borchers erzählt, im UUU gehe es Yuhang Wu und ihm darum, die regionalen, sehr diversen chinesischen Esstraditionen ins Hier und Jetzt zu holen. In eigener Interpretation und mit möglichst vielen nachhaltig erzeugten und regionalen Zutaten.

Zum Tee aus Fuding, der Ursprungsstadt für weißen Tee, hier als selbst fermentierter Kombucha kalt im Glas serviert, geht es los: mit Austern. Ungewöhnlicherweise werden sie mit fast verbrannter grüner Paprika kombiniert, deren Geschmack mich sofort nach Spanien versetzt. Ein Sud aus grünem Apfel und fermentierter Sojasoße zieht die Aromen wieder in den asiatischen Raum. Ebenso der sauer-süße Kombucha. Begleitet wird der Gang noch von einem Schmalz vom Iberico-Schwein und Brot – einem rindenlosen Hefekloß, wie man ihn in China gern zum Frühstück isst, hier zum perfekten Würfel geschnitten und rundum angeröstet.

Es bleibt kantig: Ein Quader Tofu folgt. Borchers erklärt, wie sie Tofu selbst aus Sojabohnen herstellen, ein aufwendiger Prozess. Die Außenhaut des frittierten Tofu ist fest, doch innen ist er seidenweich und hat so ein feines, flüchtiges Aroma, dass man sich beim Schmecken darauf konzentrieren muss. Einfacher wahrnehmbar ist das intensiv-kräutrige Sellerieöl im begleitenden Sojapüree mit etwas Meersalz.

Jonas Borchers Der Abschlussakkord: Ein Shot frisch gepresster Ingwersaft wird mit warmer Büffelmilch aufgegossen, bis das Ganze zu einem Pudding gerinnt.

Nach dieser Achtsamkeitsübung sind die Sinne geschärft, auch für den kalten Schwarztee, der einen fruchtigen Charakter hat. Dann folgen im Wechsel wieder stärkere Aromen: ein im Essschälchen gedämpftes Hühnerei, das man mit salzigen Grieben vom Schwein und einem leicht bitteren Gemüse namens Chinesische Keule selbst verquirlen soll. Die Kopfnote des Gerichts ist grüner Szechuanpfeffer, dessen ätherische Bergamottenote nachwirkt.

Borchers und Yuhang Wu haben den Pfeffer aus China mitgebracht, ebenso die Samen für die Chinesische Keule, die ein befreundeter Landwirt nun für sie anbaut. Das Paar, das wird deutlich, lebt im UUU seine Faszination und Liebe zu diesem Riesenland aus. Borchers ist Kulturwissenschaftler, hat sieben Jahre in China gelebt und einen Master in Chinese Studies. Er switcht mühelos zwischen Deutsch, Englisch und Mandarin, das er mit seiner Partnerin sowie einigen Gästen spricht.

Chinesen essen selten Süßes am Ende

Es folgt ein populäres Gericht aus der westchinesischen Heimat der Köchin. Es ist an diesem Abend das, was ich am ehesten mit China verbinde: ein mit vielen Gewürzen geschmortes Huhn, bereits in mundgerechte Stücke geteilt und mit viel Lauch und Pfeffer kombiniert. Ein Gemütsschmeichler. Wir Gäste essen konzentriert, die Atmosphäre im Raum verleitet dazu.

Noch ein Wort zu den Desserts, die hier so zart wie ungewöhnlich sind. Wer bei gebackener Banane an China denkt, sei aufgeklärt: Es ist eine westliche Erfindung. Chinesen essen selten Süßes am Ende. Doch Yuhang Wu, die zuletzt im Berliner Dessert-Restaurant Coda arbeitete, assoziiert frei und hat ein wunderbares Birnensorbet mit Salzpflaume und einem Mandel-Tonkabohnen-Mus kreiert.

Der Abschlussakkord ist dann eine Meditation zum Zugucken: Ein Shot frisch gepresster Ingwersaft wird mit warmer Büffelmilch aufgegossen, bis das Ganze ein paar Minuten später zu einem Pudding gerinnt, bitter-scharf-schmelzig und teesüß, weil Borchers ihn mit einem selbst angesetzten Sirup aus Teeextrakt aufgießt.

Hier ist nichts plakativ, sondern vom stillen, ernsthaften Anspruch zweier Menschen getragen, die für diese Abende alles geben. Klar, das Menü hat seinen Preis, und man könnte kritisieren, der Wedding werde hier nur als Kulisse benutzt. Doch ich finde das UUU gerade richtig an diesem Ort. Weil hier nichts elitär-affektiert wirkt, sondern alles echt gelebt.

Preise:

Saisonales Tastingmenü, inklusive Teebegleitung: 129 Euro pro Person

Adresse:

UUU Chinese Dining, Sprengelstr. 15, Wedding, Tel. 56 00 90 28, Do–Sa ab 19.30 Uhr, uuu-berlin.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.