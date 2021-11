Zum Text „Schluss mit der Impfdebatte, zurück zur Vernunft“ von Philipp von Becker, erschienen in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung vom 13./14. 11. 2021 auf Seite 6:

Sehr geehrte Damen und Herren, von diesem Text bin ich so begeistert. Danke, dass so ein Inhalt in einer großen Berliner Zeitung erscheinen darf. Er spricht mir aus dem Herzen. Ich habe wieder ein kleines bisschen Hoffnung, was unsere Gesellschaft und den Journalismus betrifft. Ihre Wochenendausgabe ist mir damit noch lieber geworden. DANKE, DANKE, DANKE an Sie und den Autor!

Mit herzlichen Grüßen, D. Weber

Sehr geehrte Redaktion, die Art und Weise, wie Sie in Ihren Wochenendausgaben (…) ganzseitige Artikel von sogenannten „Impfskeptikern“ veröffentlichen, die ohne jede medizinische Fachkenntnis, Propaganda wider den gesunden Menschverstand verbreiten, ist unerträglich. Während es bei Daniela Dahn noch die Vermischung von Bürgerrechtserfahrung und subjektiven Einzelbeobachtungen ist, die sie von der „inquisitorischen Stigmatisierung des Zweifels“ fabulieren lässt, verdreht Phillipp von Becker böswillig die Fakten (…). Vielleicht nutzen sie die Seite (…) lieber für einen Grundkurs Mathematik und Empirie.

Mit freundlichen Grüßen, Christian Morin

Sehr geehrter Herr Becker, Ihren Artikel habe ich mit großer Erleichterung gelesen, Erleichterung deshalb, weil Sie mit präziser Genauigkeit, fundiert und hervorragend begründet alles auf den Punkt bringen, was sich momentan im Hinblick auf die Impfdebatte gerade abspielt. Es tut gut, auch mal in einer Zeitung zu lesen, was man selbst denkt, und die Bestätigung zu bekommen, dass es auch noch andere gibt, die diese Sichtweise – ich sollte sagen, den klaren Blick – vertreten, und nicht nur der in den Medien weitverbreitete eindimensionale Blick aufs Tägliche erneuert wird. Ich bin sehr froh, dass Sie aussprechen, was offensichtlich ist, ohne im Hinterkopf zu haben, ob man Positionen dieser Art momentan eigentlich lieber für sich behalten sollte. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass man sich das fragen muss, ist eine weitere katastrophale Nebenwirkung dieser Pandemie. Bitte behalten Sie sich Ihre Haltung bei – und den klaren Blick.

Mit bestem Dank für Ihren Artikel, Gesine Jäger

Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe selten einen so unsäglichen und verzerrenden Text gelesen wie den von Philipp von Becker in der Ausgabe vom 13./14. November. Dieser ist keine bloße Meinungsseite, sondern verbreitet meines Erachtens sehr viele schlichtweg falsche Behauptungen. Die Tatsache wiederum, dass Sie diese verzerrte Darstellung einfach so unkommentiert abdrucken, ist für mich völlig unverständlich.

Mit freundlichen Grüßen, Adrian Toschev

Zum China-Spezial, erschienen in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung vom 20./21. 11. 2021:

Sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für Ihr ausführliches China-Special vom Samstag. Es ist wohltuend, dass hier einmal nicht dem – leider auch gerade in deutschen Qualitätsmedien – weitverbreiteten „Anti-Sinoismus“ der Weg bereitet wurde. Sicher sind auch die Chinesen keine wohltätigen „Engel“ – genauso wenig wie wir oder die Amerikaner. Aber wir sollten uns nicht mit voreiligen und vorgefassten Urteilen China nähern. Wie Frau Kostka sagt: Genau hinsehen und erst dann bewerten – und gegebenenfalls durchaus auch lernen! – Noch eine Anmerkung: Jeder/jedem Ihrer Leser/innen sei der Newsletter von Wolfgang Hirn („Chinahirn“) dringend ans Herz gelegt.

Mit freundlichen Grüßen, Jürgen Breywisch

Zum Editorial von Tomasz Kurianowicz, erschienen in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung vom 20./21. 11. 2021:

Sehr geehrter Herr Kurianowicz, Sie schreiben in Ihrem Beitrag in der WE-Ausgabe, Sie „können nicht anders, als die Haltung der Impfgegner zu akzeptieren“. Diese Haltung ist inakzeptabel, weil Sie sich als verantwortlicher Redakteur einer Zeitung das Recht herausnehmen, zu definieren, was GESELLSCHAFTLICH akzeptabel ist und was nicht. Die Gesellschaft darf keinen fortgesetzten Angriff auf ihren Zusammenhalt, den Schutz der Schwachen und Hilfsbedürftigen, die Durchsetzung der Mehrheitsinteressen gegenüber egoistischen Einzelmotiven et cetera akzeptieren. Gegenbeispiele: Akzeptieren Sie die Haltung eines Anders Breivik, sein Land gegen den Islam und den „Kulturmarxismus“ (oder was auch immer) verteidigen zu wollen, und die daraus folgenden Taten, so viele Menschen wie möglich umzubringen, um die regierenden Sozialdemokraten „so hart wie möglich“ zu treffen? Akzeptieren Sie den Versuch eines Donald Trump, demokratische Wahlen zu fälschen und dazu einen Sturm auf das Weiße Haus anzuzetteln? Es gibt eine gesellschaftliche Akzeptanz für Meinungsfreiheit und Selbstbestimmung, es gibt eine gesellschaftliche Inakzeptanz gegenüber der Schädigung der Gemeinschaft aus persönlichem Eigeninteresse, Verblendung oder Verblödung. Sie akzeptieren das Inakzeptable.

Zu Corona: Aus einer Pandemie kann sich eine Gesellschaft nur gemeinschaftlich befreien und die, die das tun, stehen nicht gleichberechtigt neben den Gegnern der mit demokratischen Mehrheiten beschlossenen Schutzmaßnahmen. Ich setze meine Maske in bestimmten Bereichen auf, nicht um mich, sondern um andere zu schützen. Dieses Konzept funktioniert nur, wenn alle anderen ihre Maske aufsetzen, um im Gegenzug mich zu schützen, und somit jeder seinen Beitrag zu einem notwendigen Kollektivschutz leistet. Gegen Uneinsichtigkeit helfen nur Kontrollen und Sanktionen. Verständnis und „Akzeptanz“ für Verweigerung gehören nicht in eine unabhängige Tageszeitung. Wenn sich Impfgegner der gemeinschaftlichen Verpflichtung verweigern, gehören sie isoliert, um eine Gefährdung der gesamten Gesellschaft zu vermeiden. Sie dürfen auch nicht die verfassungsmäßig garantierten Rechte der Geimpften untergraben, sie in ihrer Bewegungsfreiheit einzuschränken beziehungsweise für sich selbst Rechte beanspruchen, die sie aufgrund ihrer egoistischen Haltung verwirkt haben. Ich hoffe auf eine baldmögliche Richtigstellung Ihrer Einschätzung, was gesellschaftlich akzeptabel ist und was nicht. Als Editor in Chief Ihrer Zeitung tragen Sie Verantwortung für die demokratische Meinungsbildung im Land, werden Sie ihr bitte gerecht.

Mit freundlichen Grüßen, Uwe Dietrich

