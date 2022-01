Berlin - Die silbrig glänzende Chinesische Botschaft an der Jannowitzbrücke in Berlin sieht ja aus wie ein Tarnkappenbomber, und so verhält man sich dort auch im Umgang mit Journalisten. Bloß keine offiziellen Spuren hinterlassen, besser im Verborgenen bleiben. Denn wir haben einen Mitarbeiter der Botschaft gefragt, wo die Botschaftsangehörigen so in der Hauptstadt essen gehen. Empfehlen wollte man uns aus Höflichkeit offiziell nichts. „Als Freund“ nannte uns der Mitarbeiter allerdings das Café-Restaurant Shan Shan in der Gleimstraße: „Das Essen dort gilt es zu probieren.“