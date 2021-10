Berlin - Skulpturale Kerzen sind zur dekorativen Kernaussage vieler Raumkonzepte, zum großen Wohntrend geworden. Griechische Büsten und ionische Säulen, Kurven und Kanten, Blasen- und Tropfenmuster – so manches Regal hat sich zum Wachsfigurenkabinett entwickelt. Lieber nicht anzünden? Das ist trotzdem keine Option: Erst wenn sie brennen, entfalten die Kerzen ihre ganze vergängliche Schönheit. Wir zeigen eine Auswahl aktueller Designs, die viel zu schade sind, um sie nicht zum Leuchten zu bringen.

Malte van der Meyden Eher Kunstwerk als Kerze: Malte van der Meydens „EPS5“ für 34 Euro.

Gestapelt: Wenn Malte van der Meyden seine wächsernen Bruchstücke aufeinander bringt, bewegt er sich eher im Bereich der Kunst denn der Dekoration. Seine Skulpturen und Wandgebilde aus dem verformbaren Material wurden bereits im NRW Forum und zuletzt bei Zora Auguste in Berlin ausgestellt. Trotzdem ruft der Düsseldorfer für seine Künstlerkerzen humane Preise auf: Das Modell „EPS5“, hier in der Farbvariante „Sphere“, ist über seinen Onlineshop für 34 Euro zu haben. www.maltevandermeyden.de

Nata Der pure Formen-Enthusiasmus: Kerzen von Nata gibt es schon ab 12 Euro.

Geformt: Wolken und Würfel, Frauensilhouetten, Yin-Yang-Symbole, Treppchen und Blümchen – all der Formen-Enthusiasmus bei Nata mag darin begründet liegen, dass das Londoner Label als reiner Vintage-Shop startete. Erst mit der Zeit experimentierten die Gründerinnen Anna Hurpy und Tatiana Telle mit eigenen Modellen. Und die zeigen auch preislich die ganz große Bandbreite: von der kleinen Säulenkerze für 12 Euro bis zur 40 Zentimeter großen wächsernen Venus für 420 Euro. www.nataconceptstore.com

Love Dose Candles Bunt und nachhaltig: Modelle von Love Dose Candles kosten rund 24 Euro.

Getröpfelt: Die bunten, oft auch lustigen Entwürfe der New Yorkerinnen Amanda Hemminger und Nicole Kapper bestehen aus veganen Kokosnuss- und Sojawachsen; für Modelle mit Behältnissen nutzen sie ausrangierte Kaffeetassen. Über den Shop bedient ihr Label Love Dose Candles bisher nur US-Kunden, per Mail lässt sich aber auch ein weltweiter Versand arrangieren. Kerzen der Linie „Amber Vittoria x Love Dose“ kommen mit einem Kunstdruck als Beigabe und kosten rund 24 Euro. www.lovedose-candles.com

Tisant Handgefertigt: Tisants Korallenformen kosten zwischen 19 und 45 Euro.

Geriffelt: Kira Hassert hat viel zu tun. Schließlich sind die Kerzen, die sie unter ihrem Label Tisant vorstellt und zum Beispiel im KaDeWe verkauft, alle von Hand gefertigt und poliert. Bekannt gemacht hat ihre Marke aus Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz „The Grand Bubble Collection“: quadratische Kerzen, mit akkurat angeordneten Blasen besetzt. Neu ist „The Coral Love Collection“ aus natürlichem Rapswachs, je nach Größe kosten die Korallenformen zwischen 19 und 45 Euro. www.tisant.com

HAY Klassiker mit Twist: Lockenkerzen im Sechser-Set von Hay für 35 Euro.

Gedreht: Kerzen in Lockenformen hat man in den vergangenen Monaten sehr oft gesehen. Gerade auf den Instagram-Profilen der Interior-Influencerinnen und -Influencer wurden die Modelle ein beliebtes Motiv. Wer sich von den gedrehten Designs trotzdem nicht verabschieden will, sollte klotzen und nicht kleckern: Besonders attraktiv wirken sie in verschiedenen Farben und Formen miteinander kombiniert. Das weiß man auch bei Hay: Das dänische Label bietet entsprechende Sechser-Sets für 35 Euro. www.hay.dk

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.