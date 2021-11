Berlin - Du bist der Kindermörder mit den Perücken, der im Gestrüpp vom Wasserturm gelebt haben soll. Du duftest nach Keller, Zuckerwatte, Kohle, Bäcker und Rattengift, hinterm Ohr nach Intershop, unter den Achseln nach Goldkrone. In der Spree fließt Bockwurstwasser. Berlin.

Du bist der Typ, der meiner Schwester eine scheuert, weil sie die Ofenasche in die Speckitonne kippt. Tut’s weh? Das war ’ne Stasipflaume, garantiert. Du bist auch der Typ, der im Sommer eine kalte Cola-Dose unter dem Zaun an der Tankstelle durchrollt, für mich. Du bist ein Traktorreifen im Orankesee und Petting auf Kiefernnadeln in der Wuhlheide. Da klebt was auf dem Kopfsteinpflaster, ist das Blut oder nur Lindenblütensekret? Berlin.

Du hörst dich an wie eine alte Straßenbahn, die quietscht und heult und lauter scheppert als ein Russenwecker. Du bist eine Kugel Vanilleeis für 15 Alupfennig. Ich schaffe fünf. Du bist die Großen in der Raucherecke. Ihr könnt was erleben! Deine Mietshäuser haben sich für Geld was drübergezogen: Nacktes Grau steckt in seifenfarbenen Dämmanoraks. Berlin.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 6./7. November 2021 im Blatt:

Berlin-Bashing aus der Ferne? Geht gar nicht! Fünf Liebesbriefe an eine wunderbare Stadt, die nur Berliner hassen dürfen



„Ich bin Palästinenserin: Deal with it!“ – Nemi El-Hassans kontroverse Stellungnahme zum WDR-Rauswurf



Pornos, Gewalt, Potenzprobleme: Katja Lewina hat mit Männern über Sex geredet – und wir mit ihr



Wo gibt es die besten Breakfast-Bagels in Berlin? Wir verraten es Ihnen



32 Jahre nach dem Mauerfall: Sind Ossis und Wessis wirklich vereint? Die Debatte geht weiter



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Kaninchengroßfamilie auf dem Alexanderplatz

Du verfilzt und schimmelst auch dort, wo du abwaschbar sein sollst. Deine Dienstwege enden in der Eckkneipe, beim Späti, im Park. Du hast immer was zu trinken, das macht dich verdächtig. Berlin.

Du bist drei dicke Frauen mit Kopftüchern und Tüten, die zwischen Autobahn und Teltowkanal Mirabellen oder was ernten für Marmelade. Du bist eine Dorade unter Neonröhren und im Blaulicht der auf der Sonnenallee vorbeifahrenden Rettungswagen, eben ausgenommen und gegrillt. Du langweilst dich mit klopfendem Herzen in der Mall und versuchst, verliebt und cool zugleich zu sein. Du denkst, man guckt dich an, und tust so, als wäre es dir egal. Du bist so tapfer wie deine Straßenbäume. Berlin.

Du bist die Kaninchengroßfamilie auf dem Alexanderplatz, wo neulich wieder ein Junge umgebracht wurde. Du lässt dir von Vögeln in den Basilikumtopf auf dem Balkon kacken. Du piepst, leuchtest und klapperst wie ein Spielautomat, ah, gewonnen, die Nacht wird noch lang. Du bist eine tote Ratte in einem Pappbecher. Du musst in die Böschung kotzen nach einer Schlauchbootpartie auf dem Landwehrkanal. Oh, eingepullert hast du auch. Berlin.

Heul doch, du Hauptstadt!

Du bist die Eisverkäuferin am Hafen, die die Schnauze voll hat von dem schönen Herbstwetter und der zu langen Saison, 1,60 Euro die Kugel. Du bist das Fähnchen in der Hundekacke neben einem umgekippten blinkenden E-Scooter auf einer von Kitakindern gepflegten Baumscheibe. Du bist eine Bank in der Sonne ohne Sitzfläche. Stimmt schon, dass du was mit Medien machst und dass dir dabei dein Cappuccino über den Laptop kleckert. Du willst auch mal bei René Pollesch mitspielen. Du guckst, mit diesem Nebelkrähenblick, ob was für dich abfällt. Berlin.

Du bist so ein Klischee! Mit deiner Arroganz der Faulheit und deiner Angeberfresse. Du bist gut darin, nichts hinzukriegen, aber noch besser bist du im Meckern und Maulen! Deine Sprüche sitzen, wie der von der schnaufenden Garderobiere in der Kudamm-Komödie: „Ihr Mantel is so schwer, und ick bin so’n leichtet Mädel.“ Und dann reißt du es ab, das Oscar-Kaufmann-Theater. Tu nicht so prächtig! Versuch bitte nicht, hipp zu sein! Lass das mal lieber mit dem Tennis und dem Golf. Stress nicht rum! Ist doch egal, was die anderen über dich schreiben.

Ich hab’ jetzt kein Geld für dich. Rück mir nicht so auf die Pelle! Das ist peinlich. Heul doch, du Hauptstadt! Du guckst zu, wie die, die dich lieben, wegziehen müssen. Du bist die, die schon längst weggezogen sind. Du Steinhaufen im Sumpf. Würdest du mich nach vier Jahrzehnten endlich mal in die Arme nehmen?

Dies ist einer von sechs Liebesbriefen, die die Redaktion der Berliner Zeitung am Wochenende verfasst und zusammengestellt hat. Damit wollen wir unserer Hassliebe für Berlin Ausdruck verleihen. Und erklären, dass nur Berliner diese Stadt verabscheuen dürfen. Alle Briefe finden Sie in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung vom 6./7. November 2021.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.