Berlin - Puh, Berlin! Wie oft nervst du mich! Wenn ich aus dem Haus gehe und mal wieder über einen Elektroroller falle oder der Teenager in der U6 so breitbeinig fläzt, dass er drei Sitze in Anspruch nimmt. Mich stresst dein Krach und mich nervt deine rotzig-barsche Art. Mich nervt auch dein blöder neuer Flughafen, der zu klein und zu piefig für eine Metropole ist. Deine ewigen Baustellen, bei denen man das Gefühl hat, sie existierten nur, um den Menschen hier das Leben schwer zu machen. Dein Wetter ist oft Mist und deine Currywürste sind echt nicht der Gipfel aller Genüsse.

Dann könnte ich dich wieder küssen, wenn sich die Bauarbeiter vor meinem Haus morgens um sieben spöttisch vor mir verneigen und erstaunt feststellen, „dass Ihre Lordschaft ja schon auf den Beinen ist“. Ich liebe den DHL-Mann, der mir eine Nachricht in den Briefkasten wirft, auf der steht: „Ich war da, du nicht. Ruf mich an.“ Und als mir neulich ein Jugendlicher mit Daunenjacke und schwarzer Jogginghose auf einem Roller durch den Kiez folgte, befürchtete ich zuerst einen Raubüberfall, radelte schneller und schämte mich später dafür. Er hielt an der Ampel neben mir und reichte mir einen Handschuh, es war meiner. „Danichfürmann“, brummelte er mir kaugummikauend auf meinen Dank entgegen und fuhr davon.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen



Berlin, manchmal überraschst du mich, auch wenn du oft ein Arschloch bist. 2020, als die Pandemie dich fest im Griff hielt, schrieb mir eine Frau bei Facebook. Ob ich in Kreuzberg lebe, in der Nähe der Gneisenaustraße? Ich witterte Betrug und loggte mich bei PayPal aus. Was sie denn wolle, blaffte ich im Messenger zurück. Sie habe ein Paket aus der Packstation genommen und ein Umschlag an mich sei ebenfalls dabei gewesen. Nun habe sie mich bei Facebook gefunden und ob wir uns nachher an der Packstation treffen könnten, sie würde mir meinen Brief mitbringen. Mir wurde warm ums Herz.

Ach, Berlin, du verlangst nicht, dass ich Kehrwoche mache, und diesen säuerlichen Apfelwein muss ich hier auch nicht trinken. Du schickst mich nicht um ein Uhr nachts nach Hause, weil Sperrstunde ist. Und wenn ich um sieben Uhr morgens durch meine Straße wanke, weil es dann doch etwas später geworden ist, interessiert das keine Sau. Außer dem BSR-Mann, der grüßt und mir ein „Jetzt aber marsch ins Bett“ hinterherruft. Ich mag, dass du mich in Ruhe lässt und nicht von mir wissen willst, wie mein weiteres Leben aussehen soll und wann ich auf deinem Boden endlich ein Reihenhaus baue und eine Familie gründe, wie sich das so gehört in anderen deutschen Städten.

Berlin, wir beide kommen schon klar miteinander. Mal mehr, mal weniger. Aber komischerweise will ich immer wieder zu dir zurück, wenn ich mal in München oder Frankfurt bin. Dort denke ich dann immer: „Schön hier, aber wart ihr schon mal in einer richtigen Stadt?“

Und damit meine ich dich, Berlin. Küsschen!

Dies ist einer von sechs Liebesbriefen, die die Redaktion der Berliner Zeitung am Wochenende verfasst und zusammengestellt hat. Damit wollen wir unserer Hassliebe für Berlin Ausdruck verleihen. Und erklären, dass nur Berliner diese Stadt verabscheuen dürfen. Alle Briefe finden Sie in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung vom 6./7. November 2021.

