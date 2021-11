Berlin - Ach, Berlin, wir sind jetzt schon so lange zusammen, dass es fast ein wenig albern erscheint, dir einen Liebesbrief zu schreiben. Wahrscheinlich wirst du ihn nur hastig überfliegen und dann sagen, nu is aber mal jut, Anne, wat biste denn so emotional heute? Und dann werde ich entgegnen, auch nach vielen Jahren Beziehung muss man sich manchmal noch sagen, dass man sich gern hat und was man am anderen mag. Ja, auch nach über 40 gemeinsamen Jahren noch. Vor allem, wenn die anderen schon wieder über dich herziehen. Egal, wie berechtigt die Kritik sein mag, ich erliege sofort dem Reflex, dich gegen Angriffe von außen zu verteidigen.

Dit jefällt dir dann doch, wa? Und jetzt pluster dich nicht zu sehr auf, so toll bist du nun auch wieder nicht. Aber ich bin nun mal in deinem Herzen geboren, in deiner Mitte und an deinen Rändern aufgewachsen, war nie länger als ein paar Monate weg, na gut, ein paar Jahre in Brandenburg, aber da sprechen sie ja genauso und noch schlimmer. Als ich mal in Baden-Württemberg arbeitete, sagte meine Chefin immer, ich solle doch bitte berlinern, sie finde das so toll.

Eigentlich finden es immer alle toll, wenn man sagt, dass man aus Berlin kommt, es sei denn, die Feuilletons großer überregionaler Zeitungen müssen vollgeschrieben werden, dann kommt es faustdick für dich.

In Marzahn und Mariendorf, da fühlst du dich erst richtig echt an

Ich weiß ja, dich interessiert so was nicht, aber neulich schrieb einer: „Warum Frankfurt cooler ist als Berlin“, und ich dachte so, nee, der Mann hat recht, cool bist du wirklich nicht. Es ging dann um Techno-Clubs und Fetisch-Partys, um Yogastudios und Galerieeröffnungen, um Mauerpark und Görli.

Gähn. Dabei weiß doch jeder, in Marzahn und Mariendorf, in Neu-Hohenschönhausen und Altglienicke – da fühlst du dich erst richtig echt an. Okay, manche fänden dich dann vielleicht noch gruseliger, aber nach zehn Jahren im Plattenbau kann ich nur sagen: Es war nicht alles schlecht.

Das klingt jetzt so unromantisch, aber manchmal braucht es eben Pragmatismus, so ist das nun mal in einer langen Beziehung, wenn die erste Leidenschaft erlischt, kommt es auch mal drauf an durchzuhalten, weiterzumachen, auch wenn die Schmetterlinge nicht mehr flattern. Ich meine, man kann dann natürlich nach Frankfurt ziehen, aber dort wird einem nach der ersten Verliebtheit das Gleiche blühen. Davon bin ich fest überzeugt.

Mich wirst du jedenfalls nicht mehr los, kannste dir abschminken

Das heißt ja auch nicht, dass man sich mit allem abfinden muss. Ich mag es nicht, wenn du deinen Dreck überall rumliegen lässt, ehrlich, du wirst mit den Jahren immer unordentlicher. Und dann dieses Chaos immer, kann man nicht mal alle Unterlagen ordentlich abheften, sich organisieren? Das kann doch nicht so schwer sein. Aber hey, dafür kannst du echt gut kochen, chinesisch sogar. Und dein Humor, großartig. Nichts bereitet mir mehr Freude, als hinter deine grummelige Fassade zu kommen, ein nettes Wort oder gar ein Lächeln aus dir rauszuquetschen. Ehrlich, das hält jung.

Und so werde ich mich immer mit dir streiten, werde dich verfluchen und dann doch wieder froh sein, dich zu haben, weil dich so schnell nichts aus der Ruhe bringt. Wahrscheinlich ist das dein größtes Plus: Du bleibst gelassen, lässt dich nicht immer gleich kirre machen. Du bist dir selbst genug, brauchst nicht ständig Bestätigung. Ehrlich, ich bewundere das, ich wäre gern wie du.

Wenn ich dich aushalte, denke ich manchmal, dann halte ich alles aus. Die schlimmsten Krisen, die fiesesten Zukunftsvisionen, du hast mich für alles gestählt. Mich wirst du jedenfalls nicht mehr los, kannste dir abschminken.

Dies ist einer von sechs Liebesbriefen, die die Redaktion der Berliner Zeitung am Wochenende verfasst und zusammengestellt hat. Damit wollen wir unserer Hassliebe für Berlin Ausdruck verleihen. Und erklären, dass nur Berliner diese Stadt verabscheuen dürfen. Alle Briefe finden Sie in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung vom 6./7. November 2021.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.