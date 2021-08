Berlin - Während des Lockdowns im April haben wir ja die wunderbaren britischen Pies des St. Bart in der Gräfestraße in Kreuzkölln zum Selberaufbacken rezensiert (5 von 5 Sternen!) und für herausragend gut befunden. Das fühlt sich schon wie eine Ewigkeit an, denn inzwischen hat das St. Bart wieder seinen regulären Betrieb aufgenommen und serviert wie gewohnt herausragendes Barfood (Scotch Eggs!). Stichwort: Lieblingsrestaurant.

Wer das St. Bart so liebt wie wir in der Redaktion, wird sich in dessen Spin-Off, das Ezsra in der Schönstedtstraße in Neukölln, ebenso verlieben. Denn Victor Hausladen hat nicht nur das St. Bart mit aufgebaut, sondern dessen britisches Konzept jetzt in ein türkisch mediterranes überführt. Seit Dienstag vergangener Woche hat das Ezsra geöffnet.