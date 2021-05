Berlin - Giuseppe Salomone dreht die Stereoanlage auf. Aus den Boxen dröhnen dunkle Technobeats. Kurz bevor in Pankow der Sturm losbricht, will der Italiener noch ein paar Momente für sich haben und sich bewegen. Augenblicke, die ihn an sein altes Leben als professioneller Balletttänzer erinnern.

Vor zehn Minuten ist er noch mit dem E-Bike durch den Regenschauer gerast. Jetzt steht der 29-jährige Neapolitaner mit seiner grauen Jogginghose und dem zu großen Hoodie in einem ehemaligen Supermarkt in der Elsa-Brändström-Straße in Pankow-Süd und breitet die Arme aus. Immer schneller dreht er sich jetzt auf den Nike-Turnschuhen um die eigene Achse. Die Pirouetten, sein Lächeln, die Strecksprünge, alles gerinnt zu einer einzigen Bewegung. „Wenn ich ans Balletttanzen denke“, sagt er, „dann bricht es mir das Herz.“ Jetzt sei Gorillas seine neue Leidenschaft. Zumindest, bis die Ballettsäle wieder öffnen.

Abends ist immer Hochbetrieb

Salomone ist Rider Captain bei Gorillas, ein Vorgesetzter, der im Lager den Ton angibt. Unter ihm arbeiten junge Argentinier, Ghanaer, Ukrainer und ein paar Inder mit Turbanen. Sie alle bekommen von ihm eine oder zwei Papptüten in Rucksäcke gestopft. Darin kann alles sein: schwere Bestellungen, Waschpulver, Bier oder Wodkaflaschen, leichte Sachen wie Fertigpizza, frische Ochsenherztomaten, Kartoffelchips oder auch mal nur eine einzige Avocado. Die Fahrer kümmern sich nicht um den Inhalt, sie spüren ihn höchstens auf dem Rücken.

Es ist 20.26 Uhr und auf dem Bildschirm neben dem Eingang werden 312 Auslieferungen angezeigt. Die Gorillas-Lieferzeit liegt im Schnitt bei acht Minuten und acht Sekunden. 4,81 von fünf Punkten. So zufrieden sind die Kunden. Jetzt ist Rushhour, später Abend, die Leute kommen nach Hause und haben Hunger. Hochbetrieb.

Ein Kampf gegen den Lebensmittel-Einzelhandel

Die Fahrer legen los. E-Bike aufschließen, den Akku am Stahlrahmen anschalten, zum Kunden radeln, die Treppe hochhasten, freundlich lächeln und die Ware abliefern. Zehn Minuten maximal haben sie dafür Zeit. Das ist der Auftrag und das Versprechen ihres Arbeitgebers und dessen Werbespruch: „Faster than you“. In etwa 20 Minuten kommen sie zurück und das Spiel geht von vorne los. Mehr als 450 Lieferungen bringen die Fahrer heute vom Standort Pankow zum Kunden. Das ist ein normaler Dienstag. Wenn es ganz stressig wird, zieht Salomone sich auch die Uniform an, setzt den schwarzen Helm auf und verschwindet in die Nacht.

„Ultrafast Delivery“ nennt man das Konzept, Waren zu Supermarktpreisen so schnell wie möglich zum Kunden zu bringen. Was vor mehr als 20 Jahren mit einem einfachen Pizzalieferdienst inklusive Mindestbestellwert in Großstädten anfing, hat sich nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie zu einem weltweiten Kampf um den urbanen Kunden entwickelt. Mit immer neuen Spielarten und Versprechen versuchen Start-ups wie Gopuff in den USA, Getir in der Türkei und seit kurzem Gorillas in Berlin, den Markt zu erobern. Sie wollen den Einzelhändlern relevante Anteile abjagen und bekämpfen sich dabei gegenseitig.

Nirgendwo sonst in Europa ist das Geschäft so umkämpft wie in Berlin: Neben Gorillas und Flink bereitet gerade Getir seinen Start in der Hauptstadt vor. Und auch die großen Lieferdienste wollen einsteigen. Rund zwei Jahre nach dem Verkauf seines Deutschland-Geschäfts will das Dax-Mitglied Delivery Hero mit Foodpanda nicht nur Lieferando, sondern auch Gorillas Konkurrenz machen. Foodpanda will in sieben statt in zehn Minuten ausliefern. Eine Kampfansage.

Die Geschichte der Gründung von Gorillas

Im Frühjahr 2020 mitten in der Pandemie gründete der türkische Unternehmensberater Kağan Sümer Gorillas in seiner Wohnung in Prenzlauer Berg. Zunächst hieß sein Unternehmen getgoodies und die Kunden konnten über eine WhatsApp-Gruppe bestellen. Sümer kaufte in der Metro ein, installierte Regale im Wohnzimmer, kühlte verderbliche Waren auf dem Balkon und lieferte selbst aus. Nach und nach kamen immer mehr Fahrer hinzu. Ein Ladenlokal auf der Danziger Straße wurde angemietet.

Inzwischen hat Gorillas in Berlin 14 Standorte. Sie befinden sich in leer stehenden Videotheken oder Supermärkten. Hier werden Waren angeliefert, gelagert und verteilt. Schon nach wenigen Monaten expandierte Gorillas nach München, Köln und in nahezu alle Großstädte Deutschlands. Heute hat der Lieferdienst mehr als 70 Standorte in 18 Städten: in Deutschland, den Niederlanden, Frankreich und Großbritannien. In den nächsten Wochen soll Italien, die Heimat von Giuseppe Salomone, dazukommen. New York, Boston und Washington stehen ebenso auf dem Plan. Schon jetzt arbeiten weltweit für Gorillas mehr als 2000 Mitarbeiter in Festanstellung. 6000 Fahrer soll es insgesamt geben.

Gorillas hat Kağan Sümer (auf dem Papier) zum Multimillionär gemacht

Für diese gigantische Expansion stellen Investoren auch wegen der Niedrigzinsen immer mehr frisches Geld bereit. Laut dem Datendienstleister Pitchbook stiegen die weltweiten Investitionen in die Branche seit Beginn der Pandemie auf 14 Milliarden Dollar. Banken, Großkonzerne und Family Offices, sie alle wetten auf die hippen Geschäftsmodelle. Gorillas schaffte es auch deshalb am 25. März 2021 nach nur zehn Monaten zum elften Unicorn (Einhorn) Berlins. Einhörner sind neu gegründete Unternehmen mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Euro.

Im Juli 2020 stieg der Berliner Unternehmer Christoph Maire mit mehr als einer Million Euro als Erstinvestor ein, im Dezember investierten zwei Hedgefonds für 37 Millionen Euro. Und Ende März pumpte unter anderem der chinesische Technologiekonzern Tencent und der Hedgefonds Coatue 244 Millionen Euro ins Unternehmen. Laut Bloomberg plane Gorillas in naher Zukunft eine neue Investorenrunde, bei der 500 Millionen Euro eingesammelt werden sollen. Gorillas strebe demnach eine Bewertung von sechs Milliarden Euro an. Das Wachstum von Gorillas – dessen Logo vom Design an das des amerikanischen Modelabels Supreme erinnert – hat seinen Gründer Kağan Sümer zumindest auf dem Papier zum Multimillionär gemacht. Würde er heute seine Anteile verkaufen, hätte er in den vergangenen elf Monaten wohl ein Vielfaches mehr verdient, als der Hauptgewinn des Eurojackpot in dieser Woche auszahlt: also 62 Millionen Euro. Insgesamt hält Sümer heute noch 18,9 Prozent am Unternehmen.

Wie nachhaltig ist der Höhenflug des Berliner Start-ups?

Die langfristige Frage ist: Kann Gorillas die investierten Millionen überhaupt eines Tages verdienen und auf Dauer zu den geringen Preisen mit laufenden Kosten für Standorte, Technik und die Armee von Kurieren profitabel sein? Und das in einem Markt, den sich Edeka, Rewe, die Schwarz-Gruppe (Lidl) und Aldi längst aufgeteilt haben. Die vier größten Lebensmitteleinzelhändler haben zusammen einen Marktanteil von mehr als 70 Prozent. Sie kämpfen um Margen und verkaufen gleichzeitig so günstig wie möglich.

Der Lebensmittel-Einzelhandel ist in Deutschland ein Staat im Staat, an dem Produzenten und Kunden bis jetzt nicht vorbeigekommen sind. Im Vergleich zu den meisten Nachbarländern sind in Deutschland die Verbraucherpreise im Vergleich zum Einkommen besonders niedrig. Ist der deutsche Sparer also bereit, für Gorillas zu bezahlen? Und was ist mit den Arbeitsbedingungen der Fahrer? Wie nachhaltig ist der Höhenflug des Berliner Start-ups? Und: Vollzieht sich hier vor unseren Augen nichts weniger als eine urbane Revolution?

Zeit für einen Selbstversuch als Gorillas-Mitarbeiter

Wer verstehen will, wie Gorillas in Berlin-Mitte oder Kreuzberg in wenigen Monaten bei einer jungen urbanen Oberschicht Kultstatus erreichen konnte, der muss sich auf das Feld der Suchtforschung begeben. Meine erste Gorillas-Lieferung erreichte mich im Januar 2021. Damit war ich in meinem Umfeld ein Spätzünder. Ich bestellte einen Chari-Tee, ein Snickers, eine Pizza Salami von Gustavo Gusto, eine Toblerone und eine Tüte Haribo-Goldbären für insgesamt 11,15 Euro. Die Liefergebühr von 1,80 Euro störte mich nicht und die zwei Euro Trinkgeld gab ich gerne dazu. Inzwischen bestelle ich immer öfter, fast jeden Tag, und bin süchtig. Ich würde sogar Späti-Preise bezahlen, um nie wieder abends nach der Arbeit einkaufen gehen zu müssen. Ich freue mich jedes Mal auf den freundlichen Gorillas-Fahrer im Treppenhaus.

Meinen Freunden in Berlin-Mitte geht es ähnlich, denn Gorillas bringt alles, was man braucht. Ich heize erst den Ofen vor oder bringe das Nudelwasser zum Kochen, bevor ich über die App bestelle. Einmal habe ich mal versucht zu duschen, während der Fahrer auf dem Weg war. Er war schon nach fünf Minuten da. Ich musste ihn im Handtuch und mit Schaum im Haar begrüßen. An einem Samstagabend bin ich an meinem Gorillas-Standort in der Torstraße mit einem Freund vorbeigegangen. Die Fahrer rauchten vor dem Laden, saßen auf Bierkisten und ruhten sich aus. Mein Kumpel sagte zu mir: „Ich glaube, dass diese Gorillas-Crowd, die da rumhängt, seit der Schließung der Clubs die angesagteste und coolste Clique von Berlin ist.“ Spätestens da wollte ich wissen: Wer sind die Macher hinter dem Geschäftsmodell? Und wer verliert, wenn sie gewinnen? Zeit also für einen Selbstversuch.

Die Gorillas-Lagerhalle sieht aus wie ein dicht gedrängter Aldi-Markt

Betritt man den Standort von Gorillas in Pankow, fällt auf, dass die Operation des Unternehmens viel komplexer ist, als es an meiner Wohnungstür den Anschein hat. Im Innenraum gleicht das Bild einem unaufgeräumten Supermarkt. An der Wand hängen Flaggen und selbst gemalte Bilder. Auf dem kleinen Tisch neben der Stange, über der die schwarzen Anoraks und Helme hängen, liegt ein Buch: Arbeitsgesetze. Eine Atmosphäre, die mehr an eine Antifa-Arbeitsgruppe erinnert als an Turbokapitalismus.

Durch die engen Gänge hasten die Picker, jene Mitarbeiter, die die Tüten füllen und den Fahrern reichen. Es ist, neben den Fahrern, die andere große Gruppe der Gorillas-Mitarbeiter. Sie haben eine Art Smartphone in der Hand, auf dem die Bestellungen im Sekundentakt aufpoppen. Dann bewegen sie sich so schnell wie möglich durch das Wirrwarr der Gänge. Die Lagerhalle sieht aus wie ein dicht gedrängter Aldi-Markt aus den 1990er-Jahren, nur eben ohne Kunden, stattdessen mit viel Personal. Die Produkte sind strategisch sortiert und die Gänge eng. Jede Minute zählt. Das Stresslevel ist hoch.

Der typische Gorillas-Kunde ist jung, urban, erfolgreich und faul

Mein Selbstversuch beginnt. Ich soll Tüten packen, das Tempo ist mörderisch. Wie nur mit der linken Hand Kühlschränke öffnen und nach Waren greifen, ohne dass Maultaschen, Teewurst und Knochenschinken auf den Boden fallen? Meine Durchschnittszeit für das Packen einer einzigen Tüte beträgt mehr als eine Minute. Viel zu lang. Ich bin nur effizient, wenn die Bestellungen simpel sind (Sixpack Bier und eine Wodkaflasche). Giuseppe Salomone spornt mich an. „Go, go, go!“, ruft er. „Gleich musst du noch mit mir ausliefern.“ Nach 16 Tüten gebe ich auf und streife den schwarzen Anorak über, setze den schwarzen Helm auf.

Mit den frisch aufgeladenen E-Bikes geht es auf die Straße. Es ist schwer, Salomone durch die kleinen Hinterhöfe und Abkürzungen zu folgen. Er rast mir stets davon. Es regnet. Der Matsch spritzt gegen die Unterschenkel. Salomone sagt, das sei eine Fahrt, die er oft mache. In den Sozialwohnungen in der Gegend würden die Leute fast nie bestellen. Dann schon eher in den teureren Neubau-Apartments in der Thulestraße. Ich lerne schnell, der ideale Kunde wohnt im dritten oder vierten Stock, ist jung, urban, erfolgreich – und ist faul.

Die Geschichte des Gorillas-Mitarbeiters Salomone

Auf dem Rückweg erzählt Salomone bei einer Zigarette, wie er zu seinem Job gekommen ist. Seine Biografie steht exemplarisch für so viele Mitarbeiter des Start-ups. Neben Einwanderern, die nur wenig oder gar kein Deutsch sprechen, sind zahlreiche Mitarbeiter Künstler oder haben vor der Pandemie in der Gastronomie gearbeitet. Corona hat sie zwischenzeitlich arbeitslos gemacht.

Salomone wuchs in einem kleinen Vorort bei Neapel in bescheidenen Verhältnissen auf. Sein Vater ist Musiker und seine Mutter hielt die kleine Familie lange mit Nebenjobs über Wasser. Er sei ein sehr talentierter Fußballer gewesen, der sogar beim Erstligisten SSC Neapel in der Jugend gespielt hat. Dann habe ihn seine Mutter aber zum Ballett mitgenommen.

„Das war meine Welt“, sagt Salomone. 2006 bestand er den Aufnahmetest an der berühmten Ballettschule der Mailänder Scala. Mit 13 Jahren zog er ganz alleine nach Mailand und lebte in einem Internat. Er lernte damals von den Besten der Welt, aber die Schule sei auch hart gewesen: „Sehr militärisch organisiert.“ Dort wurde er mit Themen wie Magersucht und Bulimie konfrontiert. „Das ist ziemlich viel für einen kleinen Jungen, ich musste schnell erwachsen werden.“

Ein Gorillas-Fahrer verdient etwa 2000 Euro brutto in Vollzeit pro Monat

Bis die Corona-Pandemie seine Karriere, zumindest vorübergehend, zerstörte, flog er die vergangenen zwei Jahre als Tänzer um die ganze Welt. Er tanzte in Kopenhagen, China, den USA und war 2018 einer der ersten Balletttänzer, der in Saudi-Arabien auftrat. Im Frühjahr 2020 zog er zurück nach Neapel, um seinen an Krebs erkrankten Vater zu pflegen und die Familie weiter finanziell zu unterstützen.

Er machte einen Führerschein und arbeitete als Fahrer. Später zog er zurück nach Berlin. Im Januar 2021 bewarb er sich bei Gorillas und bekam sofort einen Job. Bei Gorillas arbeiteten gerade viele Tänzer, sagt Salomone auf dem Fahrrad. Auch wenn es zwei vollkommen unterschiedliche Welten seien, arbeite er gerne bei Gorillas. „Ich liebe die Intensität, den Vibe, die Community“, sagt der 29-Jährige. „Vom Tanzen bin ich es gewohnt, in einer Gruppe zu arbeiten. Ich bringe bei Gorillas meine Disziplin ein, die man auch beim Balletttanzen braucht.“

Nicht alle Fahrer hingegen sehen das so wie der Italiener. Die Berliner Zeitung am Wochenende hat mit zwei Fahrern aus Berlin und Köln gesprochen, die anonym bleiben wollen. Sie seien an ihren Standorten als Deutsche deutlich in der Minderheit. Sie bestätigen zwar, dass Gorillas ein sehr viel besserer Arbeitgeber sei als etwa Lieferando oder Wolt. Die Arbeit sei mit einem Stundenlohn von 10,50 Euro immer noch unterbezahlt für die Anforderungen (der Mindestlohn in Berlin liegt aktuell bei 9,50 Euro pro Stunde). An einem Tag verdiene man bei Gorillas inklusive Trinkgeld um die 100 Euro, etwa 2000 Euro brutto in Vollzeit pro Monat.

Die Arbeitsbedingungen sind nicht immer gut

Eine Acht-Stunden-Schicht mit manchmal 27 Fahrten zu absolvieren, sei verdammt hart. Zumal man mit bis zu 20 Kilogramm Gewicht auf dem Rücken rechnen muss. In manchen Standorten würden täglich mehr als Tausend Bestellungen abgewickelt. So einen Job könne man nicht bis zum Rentenalter machen. Auch fielen bei jeder Schicht die Akkus der E-Bikes aus und zusätzlich seien viele Standorte in den vergangenen Monaten zum Teil an ihre Kapazitätsgrenze gekommen. Ein 2,5-Kilometer-Radius sei für die Arbeit akzeptabel, aber teilweise seien die Strecken auch mal 3,8 Kilometer lang gewesen. Das war ein ziemlicher Druck, der auch die Gefahr von Unfällen erhöht habe, sagt einer unser anonymen Gesprächspartner. In letzter Zeit habe das Unternehmen die Streckenlänge aber wieder reduziert. Die monatliche Trinkgeldauszahlung laufe außerdem immer korrekt ab.

Die beiden Fahrer sind skeptisch, ob sich das Geschäftsmodell insgesamt lohne. Sie würden die Prozesse im Lager sehr genau beobachten. Insgesamt werde extrem viel weggeschmissen, da die Produkte makellos sein müssten, denn der Kunde könne ja vor allem bei frischen Produkten nicht so auswählen wie im Supermarkt. Außerdem gebe es auch kaum Kapazitäten, um frische Produkte dauerhaft zu lagern.

Ständig kontrolliert das Ordnungsamt den Bereich vor den Standorten

Und tatsächlich: Im Gorillas-Standort Pankow stehen hinten links neben dem großen Bierlager Kisten mit Produkten, die entweder schon abgelaufen sind oder bald ablaufen werden. Am Abend kurz vor Schichtende kommt dann eine ältere Ost-Berlinerin mit ihrer Dackelhündin Kira vorbei, die in der Nachbarschaft in einer Sozialwohnung wohnt. Sie nimmt sich eine voll bepackte Papptüte mit nach Hause.

Die ältere Dame ist bei den Mitarbeitern beliebt und gilt als einzige „Freundin“ im Viertel. Die laute Technomusik und die Fahrräder sind in vielen Kiezen der Stadt bei Anwohnern unbeliebt. Nicht nur wegen der Lautstärke, manchen Bewohnern missfällt auch die neue Urbanität. Eine leerstehende Boutique kann innerhalb von Tagen ein neuer Standort werden. Ständig kontrolliert auch das Ordnungsamt den Bereich vor den Standorten. In Kreuzberg hängten Anwohner sogar ein Plakat mit „Fuck off Gorillas“ aus dem Fenster. In Berlin-Friedrichshain musste ein Standort wegen Lärmbelästigung geschlossen werden.

Ein exklusives Gespräch mit Kağan Sümer

Der Gorillas-Gründer Kağan Sümer kennt alle diese Kritikpunkte. Mit Journalisten spricht er normalerweise nicht. Außer einem Podcast-Interview mit der Marketing-Plattform OMR hat Sümer noch nie ein Interview gegeben. Mit der Berliner Zeitung am Wochenende spricht er exklusiv. Er sitzt an einem Donnerstagnachmittag Anfang Mai in einem Büro in der Invalidenstraße vor seinem Zoom-Bildschirm. Sümer ist der Kopf von Gorillas, immer noch, auch wenn er sich längst zur Ruhe setzen könnte. Von ihm kommt die Idee für Name und Look des Start-ups. Er ist wie seine Fahrer an diesem Tag ganz in schwarz gekleidet, hat die schwarze Gorillas-Kappe lässig auf dem Hinterkopf und ist gut gelaunt. Wenn er lacht, krümmt er sich, dann kommen seine schwarzen Locken dem Bildschirm ganz nahe.

Unternehmer würden über den 33-Jährigen sagen, er ist einer, der „nur im Raum sein“ muss, um Geschäfte zu machen. Einer, der mit seiner Energie und seiner Kommunikationsfähigkeit ansteckt und dem man gerne sein Geld anvertraut. Die Ironie dabei: Vor einigen Jahren hat sich Sümer mehrmals bei dem Beteiligungsunternehmen Rocket Internet der Samwer-Brüder beworben und zunächst eine Absage erhalten. Heute kann er darüber lachen.

An Sümers Leben habe sich nicht viel verändert

Wenn er hingegen von der Anfangszeit seiner Unternehmensgründung spricht, leuchten seine Augen. Man hört ihm gerne zu, wenn er erzählt, wie er ohne Kapital angefangen habe, die Gorillas-App aufzubauen. Wie er einen Gründer, der das gleiche Modell aufbauen wollte wie er, aus dem Libanon abwarb und mit ihm zusammen in Berlin das Unternehmen gründete. Wie er seiner Mutter eine Finanzierungsrunde vorgaukelte, um von ihr 4000 Euro für vermeintliche Rechtsanwälte für den Vertragsschluss auszuleihen. Wie der studierte Mechatroniker aus Istanbul in der Anfangsphase Flyer im Copyshop ausdruckte und in die Briefkästen seiner Nachbarn in Prenzlauer Berg warf.

Und er weiß immer noch genau über die Performance der einzelnen Gorillas-Standorte in Berlin Bescheid. Wir kommen kurz auf meinen Selbstversuch zu sprechen. „Wegen dir hat der Standort Pankow schlecht performt. Spaß, Pankow ist ein tolles Warehouse“, scherzt Sümer.

Auch wenn es viele Fragen gibt, man spürt: Er glaubt an seinen Erfolg. Trotzdem – so versichert er im Gespräch – sei er immer der Gleiche geblieben. Er stehe immer noch jeden Morgen um 6.30 Uhr auf, gehe eine Stunde auf die Rudermaschine und sei immer noch ein Morgenmuffel. Vor jeder neuen Standorteröffnung fährt er selbst regelmäßig mit dem Fahrrad in der Nachbarschaft umher und macht sich ein genaues Bild von der gegebenen Struktur. Inzwischen fehlt ihm aber manchmal die Zeit. Nächste Woche geht es für ihn nach London.

Man müsse auf hochwertige Produkte von regionalen Anbietern setzen

Sümer kann mitreißend sein. Spricht man allerdings mit ihm über sein Geschäftsmodell, kommen die Antworten zaghafter, er kommt dann ein wenig ins Stottern. Will er nur präzise formulieren oder kommt er ins Schwimmen? Die Community um Gorillas sei der große Schatz des Unternehmens, versichert er. Aber dann will ich es konkret wissen: Kann er mit Gorillas so attraktive Margen mit den Großhändlern aushandeln wie die Supermarktketten? Sind die Kosten für ihn nicht zu hoch? Kann man so einem harten Wettbewerb auf lange Sicht standhalten und den Supermärkten eine echte Konkurrenz sein? „Ich glaube, die Margen sind nicht das Problem, eher der ungesunde Wettbewerb“, sagt Sümer. Sein Geschäftsmodell sei einfach und substanziell. „Ich glaube, man braucht eine echte Motivation, etwas aufzubauen. Wenn man nur schnell etwas hochzieht, um abzukassieren, dann klappt das nicht. Es geht nicht ums Gewinnen. Vor allem nicht ums kurzfristige Gewinnen.“

Wie aber schafft man es, mit der Lieferung von einer Banane profitabel zu werden? Sümer glaubt, dass sich sein Geschäftsmodell bei einer durchschnittlichen Lieferung von 30 Euro bezahlt macht und wenn man die Produktpalette so klein wie möglich hält. Außerdem: Man müsse vor allem auf hochwertige Produkte von regionalen Anbietern setzen. Sümer versucht also, billige Massenprodukte zu reduzieren und damit einen Markt zu umgehen, wo traditionell die Discounter stark sind.

Es entsteht ein neuer Milliardenmarkt

Derzeit sind im Gorillas-Sortiment daher auch nur wenig mehr als 2000 Produkte zu finden. Das reiche aus, um die essenziellen Bedürfnisse zu bedienen, sagt Sümer. Denn ein normaler Kunde kaufe durchschnittlich nur etwa 220 verschiedene Produkte ein, auch wenn 40.000 zur Verfügung stünden. Es komme auf das richtige Angebot an. Das Problem dabei: Bis heute weiß niemand, woher und zu welchen Kosten Gorillas seine Produkte einkauft und ob sich überhaupt eine Gewinnmarge generieren lässt. Denn: Wie viele einzelne Avocados können von anderen größeren Bestellungen überhaupt aufgefangen werden? Und selbst wenn Giuseppe Salomone drei Fahrten in der Stunde mit einer durchschnittlichen Lieferung von 30 Euro schafft, bleiben bei einer spekulierten Bruttomarge im Einkauf von zehn Prozent nur neun Euro bei Sümer – die Kosten für Picker, Miete und E-Bikes sind da noch nicht mit eingerechnet. Will er profitabel sein, muss Salomone entweder schneller sein oder die Kunden müssen mehr bestellen.

Was für Gorillas spricht, ist die Tatsache, dass immer mehr Menschen bereit sind, online auch frische Produkte zu kaufen. In den vergangenen drei Monaten kauften die Bundesbürger nach den Zahlen des E-Commerce-Bundesverbandes bevh fast doppelt so viel an Nudeln, Fleisch, Obst und Gemüse im Internet ein wie ein Jahr zuvor. Stück für Stück entsteht also – zumindest kurzfristig – ein neuer Milliardenmarkt. Und viele wollen ein Stück davon abhaben.

Die Kunden sind jung und vermögend

Der zweite Grund, der für das Geschäftsmodell spricht, ist eine „negative Abwanderungsrate“, wie Erstinvestor Christoph Maire das nennt. Das bedeutet, dass Kunden, die auf Gorillas stoßen, dazu neigen, immer wieder zu bestellen und ihre Nutzung im Laufe der Zeit zu steigern. Da Gorillas inzwischen eine Kultmarke in Berlin ist und vor allem junge und vermögende Kunden hat, könnte das zusätzlich von Vorteil sein.

Kağan Sumer glaubt, das sagte er schon im OMR-Podcast, dass Lebensmittel bald „viel profitabler“ sein werden als Restaurantessen. Die Bestellwerte seien um etwa 20 bis 40 Prozent höher. Bei Restaurants werde vor allem abends bestellt. Bei Gorillas gibt es auch Stoßzeiten – freitagabends ist die App oft überlastet. Trotzdem ist das Geschäft tagsüber konstanter. Das sorge für stabile Umsätze, versichert Sümer im OMR-Podcast: „Ein Lagerhaus kann eine Million Euro pro Monat einnehmen.“ Ein Urteil, für das er erst noch Belege liefern muss.

Die Marktteilnehmer müssen einen langen Atem beweisen

In der Stadt funktioniert das Konzept, aber auf dem Land sind die Konsumgewohnheiten völlig anders. Und noch sind die Mengen im Vergleich zum Supermarktvolumen homöopathisch. Wem Gorillas aber schon entscheidende Marktanteile abnimmt, das ist der Späti um die Ecke. Denn trotz Liefergebühr ist Gorillas bei vielen Produkten deutlich günstiger, und das bei besserer Auswahl.

Die Frage wird vor allem in den nächsten Wochen nach dem Lockdown sein: Kann Gorillas durch seinen Kultstatus auch in Zukunft Kunden halten und hinzugewinnen, auch wenn das Angebot der Konkurrenz besser wird? Und die Konkurrenz ist bereit, jede Innovation gnadenlos zu kopieren. Und so klingen die Sätze der deutschen Gorillas-Konkurrenten wie Flink und Jokr (Jokr ist noch nicht in Deutschland vertreten) wie auswendig gelernt. „Wir bauen ein Amazon auf Steroiden“, sagte der Jokr-Gründer Ralf Wenzel der Nachrichtenagentur Reuters kürzlich. Und weiter: „Unser Ziel ist es, Kunden rund um die Welt ein völlig neuartiges Einkaufserlebnis zu bieten.“

Am Markt wird vor allem überleben, wer den längsten Atem hat. Denn ein Gesetz scheint unumstößlich im Kampf um den urbanen Kunden in Berlin: The Winner Takes It All. Denn am Ende wird wohl nicht genug Kuchen für alle neuen Anbieter übrig bleiben. Die Wettscheine jedenfalls sind längst ausgefüllt. Delivery Hero etwa geht davon aus, dass das Foodpanda-Engagement in Deutschland über Jahre ohne Gewinne bleiben wird. Weitere zehn bis 15 Jahre werde man wohl investieren müssen, um letztlich eine Spitzenposition am Markt zu erreichen, sagte Delivery-Hero-Chef Niklas Östberg kürzlich im Gespräch mit Reuters.



Man solle lieber mit Gorillas in Mailand anfangen

Und Kağan Sümer? Der könnte jederzeit an die Konkurrenz verkaufen. „Ich würde nie etwas aufbauen, um es zu verkaufen“, sagt er. Auch wenn er anfügt: „In Zukunft gibt es sicher Situationen, wo die Gesellschafterstruktur Veränderungen erfordert. Aber dafür ist es viel zu früh.“

Auch Giuseppe Salomone glaubt an Gorillas, die Beliebtheit und die Werte des ganzen Unternehmens. „Ich liebe die Community, die wir bei Gorillas haben. Einer ist für den anderen da. Wir sollten uns das in Zukunft unbedingt bewahren.“ Natürlich wolle er bald wieder tanzen. „Mein Traum wäre es, nach meiner Tanzkarriere wieder bei Gorillas zu arbeiten. Vielleicht im Management.“ Die Arbeit als Kurier ist zwar prekär, aber das Unternehmen lockt mit Aufstiegschancen.

Den Sprung aus dem Team der Kuriere ins Management hätten schon viele geschafft, sagt auch Kağan Sümer: „250 Talente haben als Fahrer angefangen, die sind jetzt im Management und in anderen Positionen.“ Salomone denkt schon jetzt an die Zukunft des Unternehmens. Am liebsten würde er das Italiengeschäft von Gorillas mit aufbauen. Einmal habe er Kağan Sümer schon getroffen, in Pankow. Er habe sich mit ihm kurz über den Standort Rom unterhalten. Der sei in Planung, habe Sümer gesagt. Salomone habe dazu direkt seine Meinung gesagt: Er solle lieber zuerst in Mailand anfangen, da seien die Leute vermögender. Und der Straßenverkehr sei weniger mörderisch.

