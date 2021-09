Graz - Wer die beliebteste Politikerin von Graz, der Hauptstadt der Steiermark, sprechen will, trifft sie nicht in ihrem Büro im kuppelgekrönten Rathaus am schmucken Hauptplatz, sondern im Volkshaus, Brennpunktviertel Gries, früher als Rotlichtbezirk berüchtigt, heute als Hotspot der Drogenkriminalität. Ein Zettel am Haupteingang weist den Weg: „Sprechstunde unter der Treppe rechts“. Vor der Tür dösen auf einer Bierbank zwei ältere Männer in der Spätsommersonne, Unterlagen vor sich auf dem Tisch. Sie brauchen Hilfe. Und Geld. Also kommen sie zu Elke Kahr und damit zu den Kommunisten.

Berliner Zeitung Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 18./19. August 2021 im Blatt:

Rot-Grün-Rot hat laut Umfragen eine Mehrheit im Bundestag von 52 Prozent. Ist das ein linkes Schreckgespenst oder Rettung aus der Not?



Annalena hat wenig Chancen auf das Kanzleramt. Wird Robert Habeck in vier Jahren also der erste grüne Regierungschef? Wir haben ihn für unsere große Reportage getroffen



Wir haben Mitleid mit Carsten Maschmeyer, dem Drückerkönig und Zentrum der Maschsee-Connection. Denn er gibt tiefe Einblicke in sein Seelenleben.



Kolumne „Berlin Brutal“: Bye-bye, urbanes Paradies: Warum die Oderberger Straße eine Zumutung ist



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Elke Kahr sitzt drinnen in einer Art Bar, zu normalen Zeiten wird hier am Tresen ausgeschenkt, jetzt ist es eine praktische Möglichkeit, coronagerecht Menschen zu treffen. Ein Tisch, ein Laptop, mehr braucht Kahr nicht. „Is’ doch wurscht, wie’s ausschaut“, sagt die 59-Jährige und greift zum Feuerzeug. Es ist Wahlkampf, da raucht sie wieder zu viel, mehr als eine Schachtel am Tag.

Gerade war eine Frau da, gebürtige Iranerin, frisch geschieden, zu teure Wohnung, der Sohn braucht einen Computer, ein klassischer Fall. Kahr weiß, bei welchem Amt ein Antrag lohnt oder ob die Frau unnötige Kilometer fahren würde. Und wenn das nicht reicht, greift Kahr in die eigene Kasse und die der Partei. Das ist direkte Demokratie nach Art der Kommunistischen Partei Österreichs (KPÖ) in Graz: Die Wählerinnen kennen auch schon mal die Kontonummer der Spitzenkandidatin, weil Kahr ein paar Hundert Euro überweist.

Kahrs Handy klingelt alle paar Minuten, ein Nokia, Baujahr 2005, seitdem hat sie dieselbe Nummer, die überall abgedruckt ist. Wer anruft, kriegt mindestens einen Termin, so einfach ist das. Herbert Bauer, einer der Männer vor der Tür, muss 320 Euro Heizkosten nachzahlen, der Winter war lang. Der 71-Jährige hat auf dem Bau gearbeitet, ein typischer „Hackler“, wie man in Österreich sagt, aber die Rente reicht einfach nicht. Kahr besucht er nicht das erste Mal. Vor Jahren hat sie ihm mit 150 Euro für einen Kühlschrank ausgeholfen. „So was spricht sich rum. Sie ist wie eine Mutti in Graz“, sagt Bauer.

Ist Elke Kahr die letzte kommunistische Widerstandskämpferin?

Mit dem Image als Kümmererpartei hat sich die KPÖ als zweitstärkste Partei in Graz etabliert, 20 Prozent bei den Wahlen 2017 geholt, zwei Posten als Stadträte. Einen davon bekleidet Kahr, die Umfragenkaiserin der Stadt: 56 Prozent der Befragten hatten Anfang September eine gute Meinung von ihr, der amtierende Bürgermeister liegt nur bei 52 Prozent. Ausgerechnet in Österreich, einem Epizentrum des europäischen Rechtsrutsches, wo Bundeskanzler Sebastian Kurz die konservative ÖVP so strikt auf einen Anti-Ausländer-Kurs geführt hat, dass sie quasi kaum noch von Jörg Haiders Erben von der rechtspopulistischen FPÖ zu unterscheiden ist – ausgerechnet hier behaupten die Kommunisten ein gallisches Dorf, eine „Insel des Widerstands“, wie es Kahr ausdrückt.

Die Zeit hat sie einmal die „erfolgreichste Kommunistin Österreichs“ genannt, aber was heißt das schon in einem Land, in dem die KPÖ bei Parlamentswahlen mit 0,7 Prozent im Balken für „Sonstige“ verschwindet. Als die Sowjets und die westlichen Alliierten 1955 Österreich in die Souveränität entließen, saßen die Kommunisten noch massiert im Nationalrat, vier Jahre später schon nicht mehr. In den 70er-Jahren verschwand mit den letzten Landtagsmandaten auch die politische Relevanz. Nur eben nicht in Graz, der 300.000-Einwohner-Stadt im Südosten Österreichs. Am 26. September wird hier wieder gewählt, und das Ergebnis könnte einige Fragen beantworten: Ist Elke Kahr so etwas wie die letzte kommunistische Widerstandskämpferin? Oder hat die KPÖ Graz ein nachhaltiges Erfolgsmodell geschaffen?

Am Volkshaus, der Parteizentrale der Grazer KPÖ, hängt ein Transparent mit dem Wahlslogan, der mehr nach Volkspartei klingt als nach Weltrevolution: „Wir alle sind Graz“. Dazu die drei Buchstaben KPÖ und „Elke Kahr“. Kein Hammer und Sichel, keine Silhouetten von Marx, Engels, Lenin, wie man es etwa von den deutschen Genossen der DKP kennt. „Davon kann sich da draußen eh keiner was abbeißen“, sagt Kahr, die ihren steirischen Dialekt nicht abgeschliffen hat in der Politik. Wenn sie darüber spricht, was der Marxismus für sie ist, sagt sie: „Wödanschauung.“

Das Geld überweist Kahr einfach direkt von ihrem Konto

In den Wahlflyern muss man den Marxismus zwischen den Zeilen suchen, die Slogans strotzen vor Pragmatismus: „Die KPÖ, eine nützliche Partei für das tägliche Leben“. 25.000 Grazer hat das bei der letzten Wahl überzeugt. „Totale Niederschwelligkeit, bürgernahe Politik, demonstrative finanzielle Bescheidenheit“, so umreißt der Grazer Wahlforscher Heinz Wassermann die Säulen der KPÖ.

Als Stadträte verdienen Kahr und ihr Kollege Robert Krotzer jeweils 6109 Euro netto im Monat, 1950 Euro davon behalten sie für sich, mit dem Rest finanzieren sie die „bürgernahe Politik“, also zum Beispiel den Zuschuss zur Heizkostenrechnung, den Kahr heute Herbert Bauer noch zusagen wird. Das Geld überweist Kahr einfach direkt von ihrem Konto, sie selbst führt ein Kassenbuch, am Ende des Jahres dürfen Journalisten und andere Interessierte am „Tag des offenen Kontos“ nachprüfen, ob die Rechnungen stimmen. Rund 850.000 Euro hat allein Kahr laut eigener Aussage seit 2005 an bedürftige Familien gespendet. Bezweifelt hat das nie jemand, Enthüllungen über Luxus-Linke in den Reihen der Grazer KPÖ gab es noch keine. Rechnet man die Mittel aus der Parteienförderung hinzu, hat die KPÖ Graz in den letzten 20 Jahren rund zwei Millionen Euro verteilt – und ist damit so etwas wie die größte Wohltätigkeitsorganisation der Region.

Politisch zahlt sich das eher über einen Umweg aus, meint Wahlforscher Heinz Wassermann. „Die KPÖ wird hauptsächlich von Menschen gewählt, die von ihrer Politik persönlich nicht profitieren.“ Auch wenn die KPÖ gern betont, wie divers ihre Wählerschaft ist: Wassermann hat sich die Daten angesehen und festgestellt, dass die KPÖ in den sozial stärkeren Bezirken regelmäßig besser abschneidet. Weil ärmere Menschen eher gar nicht zur Wahl gehen und Nicht-EU-Migranten gar nicht wählen dürfen, ist die KPÖ mit rund 20 Prozent der Stimmen von Platz eins in Graz weit entfernt.

Die Kommunisten befinden sich permanent im Wahlkampf

Dort steht Bürgermeister Siegfried Nagl, ÖVP-Parteifreund von Sebastian Kurz und ein ähnlicher Typ: ein Slim-Fit-Politiker, der viel Wert legt auf schöne Bilder und große Pläne. Im Straßenbahnfenster lächelt er von einem Foto vom Red-Bull-Ring in Spielberg, wo die Formel 1 ihren Millionenzirkus abhält. Nagl hat dort gerade die „Graz“-Kurve eingeweiht. Vor einigen Jahren holte er den Tross gar in die Stadt, Max Verstappen raste im Red Bull den berühmten Schlossberg hoch. 2018 dachte Nagl noch größer: Die Olympischen Winterspiele sollten es sein. Beim nüchternen Blick auf die Zahlen versagte die ÖVP-Landesregierung die finanzielle Absicherung, die Bewerbung wurde begraben.

Die KPÖ hatte da schon vorsorglich über 10.000 Unterschriften für eine Volksbefragung gesammelt. „Die Leute denken bei uns eh immer, dass sie wieder was unterschreiben sollen“, sagt Kahr und lacht. Tatsächlich: Wo immer ein Nagl-Großprojekt auftaucht, ist die Unterschriftenaktion der KPÖ dagegen nicht weit. „Permanenter Wahlkampf“, so nennt es Heinz Wassermann. Ständig hält die KPÖ Pressekonferenzen ab, organisiert Demonstrationen, verteilt die Parteizeitung. Und nie weicht sie von ihrem Kernthema ab: Wohnen. Elke Kahr war von 2005 bis 2017 Wohnstadträtin, seitdem ist sie eigentlich für Verkehr zuständig, die FPÖ hat ihr das Ressort weggeschnappt – und trotzdem berät Kahr weiter Mieter, wenn sie Probleme haben.

Ein Mietnotruf – und jeden Tag von 8 bis 20 Uhr hebt jemand ab

Elke Kahr wuchs in den Siebzigern bei ihren Adoptiveltern in einer heruntergekommenen Arbeiterwohnung mit Plumpsklo auf. Über die Friedensbewegung kam sie 1983 zur KPÖ, wo sie schnell in die Bezirksleitung aufstieg. Der damalige Parteichef Ernest Kaltenegger schaute sich in den Neunzigern bei Genossen in Lille die Idee eines „Mieternotrufs“ ab, der Hilfe bei Betriebskostenabrechnungen und Streit mit Vermietern bietet. Die KPÖ betreibt ihn noch heute, jeden Tag von 8 bis 20 Uhr hebt jemand ab.

Ein Service, der viel Zeit kostet. Im Foyer des Grazer Szenekinos KIZ Royale sitzt Sahar Mohsenzada und schaut auf die Uhr. „Elke ist verlässlich“, sagt Mohsenzada, „aber wenn sie Sprechstunde hat, schaut sie nicht auf die Uhr.“ Mohsenzada ist Bezirksleiterin der KPÖ-Bildungsakademie, die heute einen Film über das Recht auf Wohnen zeigt, Kahr ist zur Begrüßung geladen. Und sie erscheint, auf den letzten Drücker, auch wenn sie nicht so recht weiß, was sie sagen soll: „Die Leute kommen ja, um den Film zu sehen.“

Im Film hat auch Berlins Bürgermeister Michael Müller einen Auftritt, er spricht auf einer Konferenz von Großstädten über den Kampf für bezahlbare Mieten in der Stadt. „Berlin verkauft kein Land mehr“, sagt Müller, „und vielleicht sollte man noch einen Schritt darüber hinaus gehen.“ An der Stelle blendet der Film aus, welchen Schritt Müller meint, bleibt offen.

Wohnungsgesellschaften enteignen? „Nein, das wäre völlig unrealistisch“

Von der „Deutsche Wohnen enteignen!“-Kampagne in Berlin hat Kahr schon gehört, damit befasst hat sie sich nicht, „keine Zeit“, aber sie freut sich über jeden Erfolg, den die Linke erzielen kann. Ob so eine Initiative auch für die Grazer KPÖ infrage kommt? Kahr schaut verblüfft. „Nein, das wäre völlig unrealistisch. Da denken die Leute, wir haben einen Vogel.“ Ihr Stadtratskollege Robert Krotzer, mit 14 in die Partei eingetreten und so etwas wie ein klassischer Kader, schickt ein Zitat von Lenin hinterher: „Die Partei darf weder einen Schritt vor noch hinter den Massen sein.“

Für den Moment will die KPÖ nur ein „Korrektiv“ für die regierende ÖVP von Bürgermeister Siegfried Nagl sein. Die Konservativen liegen mit rund 35 Prozent in den Umfragen weit vorn, eine stabile Mehrheit könnten sie nur mit der KPÖ erreichen, einer Koalition, die Nagl im ORF ausgeschlossen hat: „Da sie noch immer eine Ideologie hochhalten und verfolgen, die 100 Millionen Todesopfer gefordert hat, die heute auf der Welt nur Elend bringt. Es wird sich hoffentlich noch eine andere Koalition ausgehen.“

Nagls Rote-Socken-Kampagne verfängt bei Nicht-ÖVP-Wählern nicht, glaubt der Wahlforscher Heinz Wassermann. „Die stalinistische Vergangenheit interessiert in Graz keinen Menschen, das greift nicht. Durch ihre Politik ist die KPÖ dagegen völlig immunisiert.“ Die KPÖ versucht ihren ganz eigenen Trick, die eigene Klientel in die Wahllokale zu bewegen: Elke Kahr hat angekündigt, dass sie sich als Stadträtin zurückzieht, sollten die Kommunisten nur einen Posten erhalten, also schlechter abschneiden als 2017. Dann wäre Krotzer dran, ein Generationenwechsel fällig. Und dann würde sich auch zeigen, ob die Menschen in Graz die KPÖ wählen – oder Elke Kahr.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.