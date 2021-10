Berlin - Mit ihren Comic-Büchern „Der Ursprung der Welt“ und „Der Ursprung der Liebe“ wurde die Schwedin Liv Strömquist zu einer der bekanntesten feministischen Autorinnen der Gegenwart. In ihrem neuen Band „Im Spiegelsaal“ beschäftigt sie sich mit der Flut der Bilder, in der wir heute leben und durch die wir kommunizieren – und damit auch mit der um sich greifenden Selbstoptimierung, dem Narzissmus. Zum Interview erscheint sie vor einer Webcam in ihrer Wohnung in Malmö.

Bevor Sie sich zugeschaltet haben, habe ich fünf Minuten alleine in der Videokonferenz auf mein eigenes Bild gestarrt und Gedanken gehabt wie: „Ganz schön grau geworden, die Haare.“ Hat ein ähnlicher Moment Sie zu Ihrem neuen Comic inspiriert?



Das war auf jeden Fall ein Teil davon, dass wir während der Pandemie so viel Zeit in solchen Situationen verbracht haben. In einer Videokonferenz ist es praktisch unmöglich, sich in die Augen zu schauen. Man starrt auf das eigene Gesicht oder die andere Person, aber es gibt keine wirkliche Verbindung. Es ist ein bisschen so, als ob zwei Personen mit ihrem Spiegelbild sprechen. Normalerweise gibt es viele Situationen, in denen wir unser Äußeres vergessen: Wenn wir zum Beispiel einer Vorlesung an der Uni zuhören oder in ein Gespräch vertieft sind. Im vergangenen Jahr tauchte unser Gesicht plötzlich viel öfter auf. Und in den sozialen Medien ist das ja sowieso der Fall. Deshalb war ein Startpunkt für mein neues Buch auch, dass ich begann, Instagram zu benutzen und zu sehen, wie viele Menschen über Bilder von sich selbst und ihrem Leben kommunizieren. Ein wichtiger Punkt war außerdem, zu registrieren, dass ich älter werde. Ich bin jetzt 43 Jahre alt und beginne darüber nachzudenken, was es bedeutet, seine Jugend oder das jugendliche Aussehen zu verlieren.

Sie sind also selbst auch nicht frei von der um sich greifenden Selbstspiegelung?



Unglücklicherweise muss ich zugeben, dass ich Instagram sehr viel nutze. Es hat einfach große Vorteile für mich, weil ich meine eigenen Follower habe, mit denen ich direkt kommunizieren kann. Ich kann Drucke direkt über die Plattform verkaufen oder dort meine Podcasts bewerben. Dabei fällt mir jedes Mal auf, wie so ein soziales Medium seine eigene Kultur kreiert. Es gibt diese sehr vielen weiblichen Nutzerinnen, die Werbung machen für Make-up, Kleidung und so weiter und sich merkwürdige Umgebungen dafür schaffen.

Glauben Sie, dass der menschliche Narzissmus durch diese Medien eine neue Qualität erreicht?



Er hat jetzt auf jeden Fall ganz neue Möglichkeiten zu expandieren und zu wachsen. Das Selbst und das Selbstbild waren immer große Obsessionen der Menschheit. Aber jetzt kann man mit so vielen Menschen gleichzeitig kommunizieren und ihnen das eigene Bild präsentieren. Die Erfindung des iPhones war dafür sicher maßgeblich, seine kulturellen Implikationen enorm: die Möglichkeit, in jeder Situation Fotos oder Videos zu machen und sofort zu verschicken. Ich glaube, diese Möglichkeit verändert unsere Beziehung zu nahezu allem in unserem Leben. Wenn wir etwas tun, fragen wir uns: Kann ich das auf Instagram posten? Vielleicht planen wir sogar unsere Tage danach: Ich sollte dies und das tun, weil es einen guten Post abgibt. Für mein Buch habe ich mich mit der Erfindung des Spiegels beschäftigt, weil es für uns ja eigentlich unvorstellbar ist, dass die Menschen die meiste Zeit in ihrer Geschichte nicht genau wussten, wie sie aussehen. Als Spiegel vor ungefähr 400 Jahren in die Wohnungen der Menschen einzogen, begann eine große moralische Debatte. Stimmen sagten: Es ist nicht gut, sich so viel im Spiegel zu betrachten. Heute betrachten wir uns nicht nur selbst, sondern schicken dieses Bild auch noch in die Welt.

Sie sind jetzt eine bekannte feministische Autorin. Aktuell gilt Feminismus wieder als cool, stark und wichtig. Zumindest in Deutschland hatte die Bewegung aber auch jahrelang, wahrscheinlich nicht mal nur aus der männlichen Perspektive, ein schlechtes Image: Feministinnen – oder „Emanzen“ – galten als hässlich, weltfremd, uninteressant. Wie viele Gedanken machen Sie sich darum, wie Sie als Feministin auftreten, aussehen möchten?



Die dritte Welle des Feminismus in den 90er-Jahren hatte einen großen Einfluss auf mich, zum Beispiel Naomi Wolfs Buch „Der Mythos der Schönheit“. Darin beschreibt sie, dass Schönheit ein neuer Weg für Männer war, Druck auf Frauen auszuüben, sie unterzuordnen. Davor haben sie ihnen kein Wahlrecht gegeben oder keine Kinderbetreuung oder die Möglichkeit der Abtreibung. Schönheit ist fast eine Art Gehirnwäsche für Frauen, die sich dann mit Diäten herumplagen, unsicher sind, glauben, nicht zu genügen, und vielleicht körperlich schwach sind, weil sie nicht genug Nahrung zu sich nehmen. Vieles, was an Frauen als sexy gilt, schränkt sie eigentlich ein: In High Heels oder engen Kleidern kann man nicht gut laufen oder sich selbst verteidigen. Das habe ich also erst einmal alles zurückgewiesen, als ich begann, mich mit Feminismus zu beschäftigen. Ich habe bequeme Klamotten getragen. Aber – und das ist ein großer Punkt in meinem Buch – ich glaube, diese Analyse ist nicht vollständig.

Was fehlt?



Sicher verschwenden viele Frauen immer noch viel Lebenszeit damit, über ihr Aussehen oder ihr Körpergewicht nachzudenken. Gleichzeitig steckt aber auch eine wahre Freude darin, weibliche Schönheit zu verkörpern. Das beschreibt auch die Philosophin Simone Weil: Die Freude an der Schönheit, auch der eigenen, ist eine der dem Leben inhärenten Qualitäten. Und ich glaube übrigens, heute schlagen sich auch viele Männer mit diesem Thema herum.

Wollen Sie mit Ihren Büchern die Gesellschaft verändern?



Nein. Ich will eigentlich in erster Linie gut unterhalten, witzig sein. Ich mache sie, um ein paar Monate damit zu verbringen, Dinge herauszufinden und mir selbst zu erklären.

Als einige Ihrer Zeichnungen in der Stockholmer U-Bahn ausgestellt wurden, gab es eine große Diskussion: Menschen fanden die Bilder anstößig. Als ich Ihren ersten in Deutschland erschienenen Comic „Der Ursprung der Welt“ meiner jüngeren Schwester geschenkt habe, war sie, glaube ich, unangenehm berührt vom Rück-Cover mit der Frau, an deren weißer Unterhose man Menstruationsblut sieht. Würden Sie Ihre Comics also nicht als politischen Aktivismus bezeichnen, als gezielten Tabu-Bruch?



Klar, es gibt diesen Aspekt an meiner Arbeit, dass ich die generelle Art, über etwas zu denken, infrage stellen möchte. Das ist manchmal mehr und manchmal weniger offensichtlich. „Der Ursprung der Welt“ ist tatsächlich aus dem Gefühl eines Mangels heraus entstanden. Als ich jünger war, hätte ich mir jemanden gewünscht, die oder der mir die Geschichte des weiblichen Genitals in einer anderen Weise erklärt, unter dem Aspekt von Machtstrukturen. Aber trotzdem: Wenn ich beginne, ein Buch zu schreiben, dann frage ich mich nicht: Was möchte ich der Welt erklären? Ich beginne damit, mir eine Frage zu stellen oder einem Schmerz oder einem ungelösten Problem nachzugehen.

In Ihren Comic-Büchern ist eine Entwicklung zu erkennen: Das neue ist zwar immer noch extrem lustig, aber auch sehr wissenschaftlich-essayistisch mit einer langen Literaturliste und Zitaten von Susan Sontag bis Eva Illouz. Steckt viel Recherchearbeit dahinter?



Als ich begann, Comics zu zeichnen, war ich als Politikwissenschaftlerin an der Universität und schrieb Essays. Die Arbeit ist eigentlich sehr ähnlich: Man startet mit einer Frage und sucht nach einem theoretischen Rahmen. Das Gute ist nur: Im Comic muss man es nicht so ernsthaft und langweilig ausarbeiten. Inspiriert haben mich die alternativen Comics aus der amerikanischen Szene, die in der feministischen oder der Punk-Bewegung entstanden und in selbst gemachten Magazinen erschienen sind. Seit meiner Zeit an der Uni bin ich sehr interessiert an politischer Theorie, kritischer Theorie, Soziologie, Gender Studies … Ich lese ziemlich konstant theoretische Texte.

Haben Sie auch schon persönlichen Kontakt zu Autoren gesucht, die sie viel zitieren – zum Beispiel dem Philosophen Byung-Chul Han?



Ehrlich gesagt würde mich das wahrscheinlich nervös machen, weil ich unsicher bin, ob sie sich richtig repräsentiert oder sogar beleidigt fühlen würden, in dieser Art Buch zu erscheinen. Vielleicht fühle ich mich sogar ein wenig schuldig deswegen. Aber ja, ich mag Byung-Chul Hans Denken sehr gerne – und auch andere deutsche Wissenschaftler kommen in meinem neuen Buch vor: zum Beispiel der Soziologe Hartmut Rosa, einer meiner Favoriten.

Es gibt eine leere Seite im Buch, auf der Sie die Leserinnen und Leser auffordern, die Idee einer Welt zu entwickeln, die nicht so extrem oberflächlich und narzisstisch über Bilder kommuniziert. Haben Sie eine Vorstellung von dieser Welt?



Ich dachte, es wäre eine gute Idee, die Menschen zum Denken in diese Richtung zu ermutigen. Das ist ja sehr tabuisiert in unseren Zeiten – sich zum Beispiel eine postkapitalistische Gesellschaft auszumalen. Es gilt als verrückt oder gefährlich oder unerreichbar, und dafür wird dann die historische Erfahrung ins Feld geführt. Sogar die Linke darf nicht davon träumen. Aber es ist wirklich ein Verlust, wenn man sich noch nicht einmal erlaubt, eine Alternative zu erträumen. Mein Wunsch wäre eine demokratische Alternative zum Kapitalismus – aber ich weiß auch nicht wirklich, wie das funktionieren soll. Ich denke nur, dass es wirklich ein großes Problem darstellt, wenn eine Gesellschaft sich ganz dem wirtschaftlichen Wachstum und dem Konsum verschreibt. Das wirkt bis in die persönlichen Beziehungen. Man kann sicher versuchen, innerhalb einer solchen Gesellschaft nach anderen Normen als der Wachstumslogik zu leben, auch ich experimentiere mit alterativen Konzepten, aber ich denke, wir brauchen ein anderes Wirtschaftssystem. Das ist die Hauptsache. Hier müssen wir ansetzen.

Das Gespräch führte Max Florian Kühlem.

Liv Strömquist: Im Spiegelsaal, Avant-Verlag, Berlin 2021. 168 Seiten, 20 Euro.

