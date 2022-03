Sagen wir es so: Ein Auftritt des legendären US-amerikanischen Comedians Louis C.K., der dann auch noch in Berlin stattfindet, kann man schon mit Fug und Recht als historisch bezeichnen. C.K.s Auftritt hätte schon im Jahr 2020 stattfinden sollen, aber er wurde immer wieder pandemiebedingt verschoben. Jetzt endlich war es soweit.

Es hätte tatsächlich etwas Corona-Exorzistisches, am Donnerstagabend vor der Berliner Mercedes-Benz-Arena zu stehen, sich in ein Massenpublikum zu mischen, auf den Einlass zu warten und sich (trotz hoher Inzidenzwerte) daran zu gewöhnen, dass dieses In-der-Menge-Stehen vielleicht bald schon wieder ein Stück unserer Normalität werden könnte.

Viele junge Menschen ballten sich vor den Eingängen auf dem Mercedes-Benz-Platzes, um die Legende des amerikanischen Stand-Ups zu sehen, also Louis C.K., den 54-jährigen US-Amerikaner, den Netflix-Quotenbringer und Comedy-Produzenten, der in den USA und England ganze Hallen füllt – und der wegen seiner politisch inkorrekten Witze in identitätspolitischen Kreisen nicht ganz unumstritten ist.

Das Schlechte aus der Welt lachen

Außerdem: Louis C.K. hatte einen #MeToo-Vorfall am Hals. Im November 2017 veröffentlichte die New York Times einen Bericht, demzufolge fünf Frauen ihm vorwarfen, dass er sie sexuell belästigt haben soll. Um es konkreter zu sagen: Die beiden Komikerinnen Dana Min und Julia Wolov beschuldigten den Satiriker, dass er sich 2002 vor ihnen ausgezogen und dann masturbiert hat. Der Skandal war programmiert. Louis C.K. gab die Vorfälle zu, entschuldigte sich und zog sich für einige Zeit aus dem Showbusiness zurück. Erst im Jahr 2020 kam er auf die Bühne zurück, was viel Kritik nach sich zog. Amy Schumer sagte etwa, dass sie es falsch fände, dass der Comedian wieder das Licht der Öffentlichkeit suchen würde.

Doch heute ist eine Welt eine andere. Der Ukraine-Krieg und die Pandemie haben die Vorwürfe gegen den Satiriker in den Schatten gestellt, der Mantel der Zeit hat sich über den Skandal gelegt. Der Abend wirkte ein bisschen so, als wäre Louis C.K. mit den Worten nach Berlin gekommen: ‚Jetzt geht es darum, alles Schlechte aus der Welt zu lachen (und auch zu vergessen). ‘

Witze und Zeit

Und er kam mit dieser Nachricht nicht alleine. Im Gepäck hatte er drei Warm-up-Comedians, die die Besucher einzuheizen versuchten. Symptomatisch war, dass deren Witze implizit den Wunsch äußerten, dass sich der Griff der politischen Korrektheit in Zukunft wieder lösen möge. Ein jüdisch-amerikanischer Comedian las sogar eine Nachricht vor, die für Toleranz warb für Comedians, die noch vor Jahren Blackfacing als Stilmittel ihrer Satire-Kunst betrieben, mit dem Wunsch, dass man sie jetzt nicht canceln, sondern für eine neue Kultur der Sensibilisierung gewinnen (also sie im Fortschrittsprozess teilhaben lassen) möge.

Louis C.K.‘s Auftritt war in einem ähnlichen Geiste gehalten. Wer jetzt denkt, dass er gerade die schlüpfrigen Witze ausgelassen hat, der täuscht sich aber. Es wirkte so, als würde der Comedian ausgerechnet jene Themen ausschlachten wollen, für die er in einigen Kreisen Ärger bekommen hat. Er sprach davon, dass er gerne mit jungen Frauen schlafe und dass man nicht ihn, sondern die jungen Frauen dafür als pervers bezeichnen müsste. Er machte sich über Jesus lustig, über Minderheiten, über seinen Vater. Louis C.K. bewies an diesem Abend, dass die Comedy-Regel nicht stimmt, demnach erst eine Tragödie plus Zeit eine Komödie ausmachen würden. Deswegen machte er sogar Witze über die Ukraine.

Nicht schlecht

Das war alles nicht schlecht, stellenweise sogar sehr, sehr witzig, doch hatte man tatsächlich den Eindruck, keinem Avantgarde-Artisten, sondern schlicht einem 54-jährigen alten weißen Mann zuzusehen, der sich nicht mehr ganz neu erfinden will. Einerseits hatte man den Eindruck, dass C.K. recht haben und tatsächlich bald eine neue Ära kommen könnte, in der nicht nach jedem falschen Witz sofort ein Shitstorm droht. Zugleich fühlte man aber auch, dass diese alten Taschenspieler-Jokes der alten Garde mit den Provokationswitzen nicht mehr richtig funktionieren. Die Welt hat sich verändert. Die Comedy muss es auch.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.