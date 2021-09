Berlin - Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Mal wieder Luke Mockridge. Seine Exfreundin hatte dem gar nicht mal so lustigen Komiker schon vor einiger Zeit mindestens sexuelle Übergriffigkeit vorgeworfen, nun hat der Spiegel neue Details zu diesem Fall bekannt gemacht – offenbar gibt es demnach außerdem auch eine ganze Reihe weiterer Frauen, die ähnlich Erfahrungen mit ihm machen mussten. Wenn ich ihre Schilderungen lese, bin ich nicht nur wütend, mir wird auch schlecht.

Das ist nun vielleicht eine etwas holprige nächste Frage, aber: Haben Sie prominente Menschen vergangene Woche auch froh gemacht?

Ich habe mich sehr über die Fotos von Angela Merkel im Vogelpark Marlow gefreut: Wie sie richtiggehend glänzt und sich sichtlich sehr freut, als ihr die kleinen Papageien auf den Händen und dem Kopf sitzen! Ich habe mir dieses Foto abgespeichert, um es in trüben Momenten immer wieder hervorholen zu können. Am liebsten würde ich es an den kommenden dunklen Wintertagen großformatig nachsticken, aber leider bin ich die schludrigste Handarbeiterin aller Zeiten, und ich habe ein bisschen Angst, dass Merkel dann auf meinem hingeschluderten Werk wie dieser unglücklich restaurierte Kartoffeljesus aus einer spanischen Kirche aussieht, das hätte sie nicht verdient. Ich wünsche ihr jedenfalls für ihren Ruhestand noch viele schöne und heilende Tierbegegnungen, als nächstes vielleicht in einem welpengefüllten Bällebad.

Wie leicht kommt Ihnen denn inzwischen der Name des Kinders von Elon Musk und der Musikerin Grimes über die Lippen?

Ich sag’ mal so: Sollte ich das Söhnchen aufgrund skurriler Umstände mal spontan von draußen reinrufen wollen, weil die Fast-Fertigfraß-Spaghetti gar sind, bräuchte ich wahrscheinlich erst ein paar Anläufe – obwohl ich mir die korrekte Aussprache des Namens X Æ A-Xii schon ein paar Mal auf einschlägigen Webseiten vorlesen ließ, ich will ja immer gern dazu lernen. Jetzt erzählte Grimes in einem Interview, dass ihr Sohn sie nicht Mama nennt – das ist nicht weiter überraschend, aber enttäuschenderweise ist der Ersatzname kein konsonantenreiches Fantasie-Konstrukt, er sagt schlicht Claire zu ihr, dass ist ihr bürgerlicher Vorname. Grimes glaubt, ihr 16 Monate altes Kind hätte diese Anrede instinktiv selbst gewählt, weil es gespürt hätte, dass sie sich mit dem Begriff „Mutter“ aus ihr nebulösen Gründen einfach nicht identifizieren könne. Insgesamt klingt das jedenfalls alles auf gar keinen Fall danach, als könnte das Familienleben spätestes in der Pubertät von X Æ A-Xii noch ganz lustig werden.

Ziemlich humorlos war dagegen eine Aussage von Daniel Craig: Er befand jetzt, dass es keine gute Idee sei, seine Paraderolle des James Bond in naher Zukunft auch mal von einer Frau spielen zu lassen.

Ich finde diese Ansicht auch unerfreulich verknöchert und sehe nicht, wo bei einer Janine Bond das Problem liegen sollte. Es würde doch durchaus frischen Wind in diese mit ihren altbekannten Manierismen inzwischen leicht angemuffte Figur bringen, wenn sie abwechslungshalber mal von einem ganz diversen Personalpool dargestellt werde könnte. Falls Craig nur fürchtet, es könnte dann auch keine Bond-Girls mehr geben, die obligatorischen Agenten-Gespielinnen also – die könnten sich doch genauso gut mit einer Frau verlustieren. Daniel soll mal chillen, rufe ich ihm berufsjugendlich zu.

Können Sie eigentlich was mit Promi-Devotionalien anfangen? Auf der Inventarliste des Nachlasses von Karl Lagerfeld, von dem Anfang Dezember ein Teil über Sotheby’s in Paris versteigert werden soll, finden sich neben Kunstwerken, Möbeln auch Futternäpfe seiner Katze. Vielleicht was für Ihren Hund?

Das würde mir tatsächlich sehr gut gefallen und meinem höchst verzärtelten Hund sicher auch. Ich fürchte nur, diese Dinge werden wohl mein Schnickschnack-Budget sprengen, so ist das ja oft bei Promi-Versteigerungen. Darum besitze ich in dieser Richtung auch nur eine Gabel, mit der David Hasselhoff mal gegessen hat, die hat freundlicherweise jemand für mich gestohlen.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Wie so oft weiß man es nicht genau. Gerüchtehalber sollen ihr die Vogelfotos von Angela Merkel auch sehr gut gefallen haben. Weshalb sie gerade angeblich eine Schar Flamingos mit knallhartem Fitness- und Gewichttraining aufmuskeln lässt, damit die sie nächstes Jahr in einer Hebefigur-intensiven Choreo bei ihren großen Konzerten auf die Bühne tragen können.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.

