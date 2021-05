Berlin - So weit ist es also schon gekommen, dass ich mich nicht einmal mehr traue, einen See gegen den Uhrzeigersinn zu umrunden. Könnte theoretisch gefährlich sein. Also praktisch bereits verboten. Vielleicht gibt es ja rechtsdrehende Aerosole, die mir von einem Gegenwind angepeitscht bis zum Gaumenzäpfchen schießen würden. Und dann könnte ich bald nicht mehr spazieren gehen. Müsste wieder Abstriche machen.

Mein aktueller Pandemiestatus: verunsichert bis verblödet, ungeimpft und downgelockt. Die Aussichten: ein Ausflug zum Hundebadestrand, danach ein Jagdschlossgespräch über Kunst, Wildschweine und Gruppensex. Immerhin. Wenn es einen Ort gibt, an dem Lockerungsdebattenorgien stattfinden könnten, dann hier am Grunewaldsee.