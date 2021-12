Berlin - Diese Figuration schickt uns mit Überschallgeschwindigkeit in die Vergangenheit. Michael Triegels Bild „Renaissance“ erweckt den Eindruck, es sei nach 1500, in der Raffael-Zeit, gemalt worden. Doch es irritiert so einiges. So die merkwürdig surreale Bild-in-Bild-Komposition im gotischen Kirchenraum. Ebenso wie die, einer Marionette gleich, ungerührt mit dem Kopf nach unten hängende Jungfrau sowie ihre seltsame symbolische Gestik. Dazu das Hyperreal-Magische der Körper und der überdeutlichen und doch verrätselten Details.