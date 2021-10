Port de Pollenca - Mallorca, werden Sie jetzt einwenden, das kenn ich doch schon alles: Jürgen Drews, Ballermann, Magaluf, Megapark, die Bucht von Alcúdia, die baufällige Finca von Boris Becker und natürlich Klatschen im Flugzeug. Und Sie haben natürlich recht, denn Mallorca ist die wohl am weitesten erschlossene Urlaubsinsel der Welt. 2019 – im letzten Urlaubsjahr vor der Corona-Pandemie – machten laut Statistiken der spanischen Tourismusbehörde 14,7 Millionen Menschen aus der ganzen Welt auf der Baleareninsel Urlaub. Das sind fast viermal so viele Menschen wie in unserer schönen Hauptstadt Berlin leben. Im gleichen Jahr flogen allein 4,5 Millionen Deutsche nach Palma. Damit stellen wir – das ist keine Überraschung – die größte Landsmannschaft der Touristen auf Mallorca.

Das Ganze merkt man natürlich schon am Flughafen. An den Gates der Iberia, von wo die Maschinen nach Madrid oder Sevilla abfliegen, warten ordentlich gekleidet Spanier in Cordhosen auf ihren Flug. An den Gates der Charterflieger stehen krebsrote Deutsche und Briten mit Alkoholfahne, bayerischen Schlapphüten und Flipflops. Mallorca ist wohl der einzige Ort auf der Welt, wo nicht Englisch, sondern eben Deutsch die Lingua franca ist. Dazu passt dann auch ganz wunderbar, dass die Spanier im Alltag noch mehr Kartoffeln – meist frittiert – zu sich nehmen als wir Deutsche.

Aber hier die Klischees vom 17. Bundesland der Bundesrepublik zu rezitieren, macht natürlich auch nicht wirklich Sinn. Denn Mallorca ist eine wunderschöne Insel, die von der Fläche fast genau viermal so groß wie der Stadtstaat Berlin ist. Und auch wenn sich die Urlauberzahl seit 1960, als gerade einmal 360.000 Touristen jährlich auf die Insel kamen, um fast 4000 Prozent vervielfacht hat, gibt es immer noch völlig entvölkerte und bäuerliche Gegenden, die kaum ein (deutscher) Tourist kennt. Und die in keinem „Mein Mallorca“-Buch der bekanntesten deutschen Prominenten auftauchen. Auch kulinarisch gibt es natürlich, abseits von Sobrasada und irgendwelchem übervermarkteten Fleur de Sel, einiges zu entdecken.

A.Alvensleben Frischer Fisch aus Mallorca

Im mallorquinischen Gebirge leben leckere Bergziegen

Wie das immer so ist, wenn man abseits der ausgetretenen Fade-Pfade etwas erkunden will, braucht man natürlich einen Guide. Das ist in diesem Fall der Schwiegervater unseres Kochkunst-Autors Felix Hanika, der nicht nur Rechtsanwalt in Hamburg und Palma ist, auf einer abgelegenen Militärbasis an der Küste im Norden der Insel aufwuchs und dessen Familie schon seit fünf Generationen auf dieser Insel lebt. Dieser würdevolle Spanier gibt uns dann auch die besten Einblicke in die Flora und Fauna der Gegend um Pollenca, wo die Familie am Fuße des Tramuntana-Gebirges eine Farm mit Feldern, Obstbäumen und vielen Schweinen besitzt, deren kleine Ferkel durch die lichten Steineichenwäldchen seines Landes flitzen. Immer wenn dieser Mann – den man am Wochenende nur findet, wenn man dem Geräusch der Motorsäge folgt – etwas zu essen braucht, dann bedient er sich in der Natur um ihn herum.

Regelmäßig veranstalten er und die Bauern der Nachbarschaft Ziegenjagden in den Bergen. Dazu klettern die verwegenen Mallorquiner mit einer kleinen Meute von Jagdhunden die steilen und mit Dornen bewachsenen Steilhänge des Tals von Pollenca rauf, um die wilden Ziegen (die eigentlich viel besser in diesem Terrain zurechtkommen) zu hetzen und dann auf dem Rücken ins Tal zu tragen, um die fetten Zicklein später im Ganzen über Holzkohle langsam zu garen. Das Fleisch ist so knusprig und zugleich fett, dass es auf der Zunge zergeht und der Geschmack ist so fein, dass man das Gefühl hat, die einzelnen Kräuter herauszuschmecken, die die kleinen Bergsteiger, die den Jäger überheblich aus den Steilhängen hoch oben beäugen, den ganzen Tag fressen.

A.lvensleben Am Kloster Puig Maria, Pollenca, Mallorca.

Unser Insel-Lieblingsgericht: Zackenbarsch mit Spanferkel

Ein Gericht, dass wir als potenziellen signature dish der Insel identifizieren, ist eine Festmahlzeit, die nur aus zwei Zutaten besteht und die der Schwiegervater schon als kleiner Junge regelmäßig gegessen hat. Dafür braucht man nur ein kleines Spanferkel und einen riesigen Zackenbarsch von mindestens 20 Kilo aus dem Mittelmeer, den die Soldaten in seiner Kindheit vor den Klippen des Kap Formentor unter Wasser harpunierten. Der Clou dieses ruralen Gerichts ist, dass man die beiden Zutaten zusammen auf Spießen grillt. Oben schmort das Spanferkel und direkt darunter gart der Barsch (diese Tiere können ausgewachsen mehr als 300 Kilo wiegen). Denn nur so passiert das Beste: Das Fett des Spanferkels tropft kontinuierlich auf das weiße Fleisch des Fisches und sorgt so für eine Geschmacksexplosion.

Das wollen wir natürlich auch erleben und machen in Port de Pollenca ein Motorboot klar, um die Ungetüme des Mittelmeers direkt an der gleichen Stelle vom Boot aus zu angeln. Unser Ziel: einen ausgewachsenen Zackenbarsch oder eine große Bernsteinmakrele zu fangen. Und wenn das nicht klappen sollte, wenigstens ein paar kleine Thunfische oder silbrig schimmernde Bonitos aus den Fluten zu ziehen. Doch wie das so ist, wenn drei Idioten die Angel auswerfen, zappeln am Ende nur ein paar kleine Thunfische am Haken. Aber auch die schmecken, direkt an Bord filetiert und nur mit ein bisschen Olivenöl und Salz gewürzt, so frisch, wie man es sonst nur in Japan erleben kann. Auf dem Rückweg in den Hafen hat der Autor dann noch einen richtigen Brocken am Haken, doch wie das Leben so spielt, beißt der Brocken nach einer Minute einfach das Stahlvorfach durch. Schade!

So kommen wir dann auch nicht mit einem großen Zackenbarsch nach Hause auf die Finca. Das Ferkel im Wald freut's, denn es kann noch ein paar Wochen mit seinen Geschwistern im Gebüsch herumtollen. Das nächste Mal, wenn wir auf die Insel kommen, dann soll es mit dem Zackenbarsch klappen. Und wir hoffen noch auf ein paar gegrillte Ringeltauben. Denn die kann man im Winter vom Boot aus – wenn keine anderen Boote da sind – mit Schrot aus den Steilklippen schießen und dann mit dem Käscher aus dem Meer fischen. Dafür allerdings muss es vollkommen windstill sein, denn sonst schießt man einfach nur daneben.

