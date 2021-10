Berlin - „Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum“, so behauptet es jedenfalls Artikel 28 Absatz 1 Satz 1 der Berliner Landesverfassung. Wie wenig das hehre Staatsziel mit der Wirklichkeit auf dem Berliner Wohnungsmarkt zu tun hat, lässt sich an den verzweifelten Berichten derjenigen ablesen, die derzeit eine Wohnung suchen: Lange Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen und absurde Abstandsforderungen für die Einbauküche von Ikea sind leider kein Klischee.

Wer keinen deutschen Pass hat oder über Corona arbeitslos wurde, hat gleich doppelt schlechte Karten. Derweilen hat sich auf dem Wohnungsmarkt auch ein großer informeller Wohnraumsektor entwickelt, hier wird jeder noch so kleine Schuhkarton nutzbar gemacht. In Wohnungsgesuchen von Expats findet sich oft nur ein deutscher Satz „mit Anmeldung“, denn viele Vermieter weigern sich, entweder aus steuerlichen Gründen oder weil ihnen die Berechtigung zur Untermiete fehlt, das Mietverhältnis offiziell zu machen. Und auch an Bestandsmietern geht die derzeitige Krise auf dem Wohnungsmarkt nicht spurlos vorbei, gerade in hippen Bezirken innerhalb des S-Bahn-Rings schwebt das Damoklesschwert des Eigenbedarfs auch über langjährigen Mietverhältnissen.

Franziska Giffey ist gegen die Enteignung

In München und Frankfurt kann man über das Berliner Mietniveau nur milde lächeln, trotzdem sind die Probleme real: Anfang 2000 standen bis zu 5 Prozent der Berliner Wohnungen leer, derzeit sind es nicht mal 0,8 Prozent. Der Leerstandspuffer, der Berlin in der Vergangenheit vor rasant steigenden Mietpreisen bewahrt hat, ist in den letzten 20 Jahren weggeschmolzen. Die Berliner reagieren zunehmend gereizt auf die angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt, deshalb überrascht es nicht, dass das Bündnis Deutsche Wohnen & Co enteignen so erfolgreich werden konnte. Das Ergebnis vom letzten Sonntag scheint ziemlich eindeutig: 57 Prozent der Wähler haben beim Volksentscheid für die Enteignung der großen Wohnkonzerne gestimmt.

Konkret geht es um Unternehmen, die innerhalb Berlins mehr als 3000 Wohnungen verwalten. Wenn es nach den Plänen der Initiative geht, wird der Senat nun „alle Maßnahmen“ einleiten, um die Enteignung zu vollziehen. Doch ganz so einfach wird es nicht, denn wie ernsthaft die Enteignung nun betrieben wird, hängt im Wesentlichen vom Willen der noch zu formenden Koalition im Berliner Abgeordnetenhaus ab. Die besten Chancen, Bürgermeisterin zu werden, hat derzeit Franziska Giffey (SPD). Sie ließ bereits durchblicken, dass sie nicht wirklich an der Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen interessiert ist. Bettina Jarasch (Bündnis 90/Die Grünen) wollte zwar für die Enteignungsinitiative stimmen, dabei ging es ihr aber vor allem um die symbolische Geste.

Das Bevölkerungswachstum und die Zunahme an Singlehaushalten

Jarasch kündigte an, dass sie als Bürgermeisterin die Enteignung allenfalls als „ultima ratio“ in Erwägung ziehen würde. Wie Jarasch ging es wohl auch vielen Berliner Wählern: Schenkt man einer repräsentativen Umfrage von Infratest dimap Glauben, so wollen derzeit gerade einmal 35 Prozent aller Berliner, dass die Enteignung wirklich konsequent umgesetzt wird. Unterhält man sich dieser Tage mit Politikern, wird schnell deutlich, dass das Volksbegehren wahrscheinlich im Dickicht der Senatsverwaltung versanden wird.

Zu groß sind die Zweifel an der Umsetzbarkeit der Enteignung und die Sorgen vor einem weiteren verfassungsrechtlichen Nackenschlag aus Karlsruhe nach dem Mietendeckel-Debakel. Ob der Plan der Initiative, die Enteignung für eine geringe zweistellige Milliardensumme durchzuführen, Bestand haben wird oder ob es für das Land deutlich teurer wird, ist schließlich noch ungewiss. Ist der Volksentscheid also nur ein Schuss vor den Bug der Immobilienwirtschaft? Ganz so einfach ist es nicht, denn im Volksentscheid drückt sich letztlich auch eine Enttäuschung über die Politik aus, die zu spät auf zwei den Wohnungsmarkt bestimmende Trends reagiert hat: Das Bevölkerungswachstum in den Städten und die Zunahme an Singlehaushalten – beide Entwicklungen verknappen das Wohnraumangebot in Ballungsräumen wie Berlin derzeit massiv.

Kostspielige Enteignungen

Die Wohnungsfrage wird die öffentliche Debatte deshalb noch lange Zeit beschäftigen. Doch warum wurden ausgerechnet die Immobilienkonzerne Deutsche Wohnen und Vonovia zum Ziel der Attacken? Folgt man der Logik der Enteignungsinitiative, werden durch die Überführung des Wohnungsbestands in kommunales Eigentum die wildesten Auswüchse auf dem Wohnungsmarkt verhindert. An dieser Erzählung ist jedoch einiges schief, nicht zu Unrecht weisen Kritiker der Enteignungspläne immer wieder darauf hin, dass durch die kostspielige Enteignung keine neuen Wohnungen geschaffen werden.

Tatsächlich unterscheiden sich die Mieten bei Vonovia und Deutsche Wohnen in der Breite nicht wesentlich von denen der großen städtischen Genossenschaften, und auch die Sorge vor Eigenbedarfskündigungen, die viele Berliner Mieter umtreibt, ist bei den großen börsennotierten Unternehmen unbegründet. Die Mieter können sogar von der Bündelung einer Vielzahl von Wohnungen in einem Konzern profitieren, denn Gebäude lassen sich so deutlich kosteneffizienter betreiben – nicht nur der Hausmeister wird günstiger, sondern auch die energetische Sanierung. In der Industrie nennt man das Skaleneffekt.

Townhouses und Gebäude mit niedriger Traufhöhe sind der falsche Weg

Den großen Konzernen wird in der öffentlichen Debatte jedoch zum Verhängnis, dass sie noch am ehesten greifbar sind, denn der Berliner Mietenmarkt ist stark fraktioniert zwischen Kleinvermietern, Genossenschaften und mittelgroßen Wohnungsgesellschaften. Da tut es gut, einen Schuldigen für die Misere ausfindig zu machen. Selbst der Wohnungseigentümerverband „Haus und Grund“, der sich auf die Interessenvertretung von Kleinvermietern spezialisiert hat, polemisiert gegen die börsennotierten Unternehmen und nennt sie schlicht „Miethaie“, denen im Gegensatz zum mittelständischen Kleinvermieter nichts an seinen Mietern gelegen ist: Der Kleinvermieter erhöht die Miete schließlich nur maßvoll und, wenn überhaupt, nur gezwungenermaßen, fast aus Notwehr – das ist natürlich ein romantisches (und sehr deutsches) Bild, das der Realität des Berliner Mietenmarktes jedoch nicht entspricht.

Den großen Wohnkonzernen müsste man raten, mit diesem kommunikativen Dilemma offensiver umzugehen. Sie können es sich ohnehin nicht mehr leisten, als der Buhmann des Wohnungsmarktes zu gelten. Schließlich verschreckt die Enteignungsdebatte institutionelle Investoren und Politiker gleichermaßen – wer will schon öffentlich für einen Wohnungskonzern einstehen, wenn dieser im Mittelpunkt einer Enteignungsdebatte steht? Für die Berliner Stadtgesellschaft könnte Artikel 28 Absatz 1 der Landesverfassung indes trotzdem noch eine gute Handreichung bieten.

Denn dort heißt es weiter: „Das Land fördert die Schaffung und Erhaltung von angemessenem Wohnraum, insbesondere für Menschen mit geringem Einkommen, sowie die Bildung von Wohnungseigentum.“ Nur 15 Prozent der Berliner leben derzeit in Wohneigentum. Wenn es endlich wieder gelingt, mehr und vor allem jüngeren Menschen Wohneigentum zu ermöglichen, verliert die Enteignungsdebatte ihre Schärfe. Doch dafür muss sich auch Berlin bewegen: Das verfügbare Bauland muss sinnvoll und im Sinne einer wachsenden Stadt genutzt werden. Townhouses und Gebäude mit niedriger Traufhöhe sind der falsche Weg. Es braucht Verdichtung, schnellere Genehmigungen und Planungen, bei denen das Wohl der Stadtgesellschaft im Mittelpunkt steht. Bauland ist ein nicht reproduzierbares Wirtschaftsgut – gehen wir künftig besser damit um.

