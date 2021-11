Berlin - Als politische Geschäftsführerin der Piratenpartei wurde Marina Weisband bundesweit bekannt. Jetzt hat die gläubige Jüdin mit dem zum Judentum konvertierten Sohn des Liedermachers Wolf Biermann ein Buch geschrieben. Im Interview spricht sie unter anderem darüber, wie die Corona-Krise zu einem Anstieg von Antisemitismus führt, was sie von „Querdenkern“ und Hans-Georg Maaßen hält, warum der Anschlag von Halle sie nicht überrascht hat und warum alle Schüler ein ehemaliges KZ besuchen sollten.

Frau Weisband, die Zahl antisemitischer Übergriffe in Deutschland und der Welt hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Woran liegt das?

Antisemitismus nimmt immer zu, wenn es gesamtgesellschaftliche Wandlungsprozesse gibt. Globalisierung, Digitalisierung und der Klimawandel tragen zu einer allgemeinen Verunsicherung und zu einem gefühlten Kontrollverlust bei. Damit kommen manche Menschen besser klar, andere schlechter. Diejenigen, die nicht gelernt haben, Kontrollverlust und Komplexität auszuhalten, erzählen sich dann eine Geschichte, die die Welt vereinfacht. Und in dieser Geschichte muss es die Guten und die Bösen geben. Die Bösen können zum Beispiel Menschen anderer Hautfarbe sein. Aber oft sind es auch die Juden.



Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 6./7. November 2021 im Blatt:

Berlin-Bashing aus der Ferne? Geht gar nicht! Fünf Liebesbriefe an eine wunderbare Stadt, die nur Berliner hassen dürfen



„Ich bin Palästinenserin: Deal with it!“ – Nemi El-Hassans kontroverse Stellungnahme zum WDR-Rauswurf



Pornos, Gewalt, Potenzprobleme: Katja Lewina hat mit Männern über Sex geredet – und wir mit ihr



Wo gibt es die besten Breakfast-Bagels in Berlin? Wir verraten es Ihnen



32 Jahre nach dem Mauerfall: Sind Ossis und Wessis wirklich vereint? Die Debatte geht weiter



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Auch die Corona-Krise verunsichert Menschen. Führt die Pandemie zu mehr Antisemitismus?



Auf jeden Fall. Corona ist eine globale Krise. Sie greift tief in das Leben der Menschen ein. Viele Menschen haben ein emotionales Bedürfnis, daran zu glauben, dass es auch während der Corona-Krise eine Gruppe gibt, die Geschehnisse kontrolliert. Das müssen nicht zwangsläufig die Juden sein. Es kann auch Bill Gates, die Pharmalobby oder die Regierung sein. Aber die Geschichte, dass die Juden vieles kontrollieren, ist so alt, dass sie oft mitschwingt. Juden gehören deshalb auch in der Corona-Krise zu den Sündenböcken.

Jüdinnen und Juden werden nicht nur für die Corona-Krise verantwortlich gemacht, Impfgegner vergleichen sich auch mit Juden während des Holocaust.

Ja, es gibt tatsächlich Leute, die sich gelbe „Ungeimpft“-Sterne auf den Ärmel kleben. Die Verharmlosung der Shoa ist typisches Merkmal der „Querdenker“-Demonstrationen.

Was empfinden Sie, wenn Sie Menschen mit gelben Sternen am Ärmel durch deutsche Innenstädte marschieren sehen?

Es verletzt mich, denn ich bin mit vielen Familiengeschichten aufgewachsen, die mir klargemacht haben, was es damals bedeutete, von der eigenen Gesellschaft plötzlich abgeschnitten zu werden. Und zwar nicht aufgrund einer Entscheidung, die man traf – lasse ich mich impfen oder nicht –, sondern aufgrund der Geburt. Impfverweigerer werden zwar für ihre Entscheidung kritisiert, sich nicht impfen zu lassen. Aber die eigene Menschlichkeit zu verlieren, ist etwas radikal anderes. Doch dafür haben diese Menschen offensichtlich kein Verständnis. Wenn sie jetzt die Geschichte erzählen „Wir sind die neuen Juden“, versuchen sie, die Erinnerung daran zu löschen, was die Shoa bedeutete.

Als Jugendliche haben Sie geschrieben, Deutschland sei eines der judenfreundlichsten Länder der Welt. Würden Sie das heute noch unterschreiben?

Nein! Zwar ist Deutschland – auch im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie Frankreich – für Juden immer noch eines der sichereren Länder. Aber auch Deutschland hat ein Antisemitismus-Problem. Ein ernstes!



Tragen Sie deshalb nicht mehr Ihre Davidstern-Kette?

Der Davidstern ist für mich vor allem ein religiöses Zeichen, ein Schutzschild. Ich bringe damit nicht notwendigerweise meine Zustimmung mit der gesamten Politik des israelischen Staates zum Ausdruck. Aber als im Frühling 2021 der Israel-Konflikt mal wieder eskalierte, habe ich online und auf der Straße einen deutlichen Anstieg von Antisemitismus verspürt. Da wollte ich nichts riskieren und habe die Kette abgelegt.



Raten Sie auch anderen Jüdinnen und Juden in Deutschland, ihre Religion in der Öffentlichkeit zu verbergen?

Ich würde niemals sagen: Versteckt euch! Oder: Zeigt euch offen, auch wenn ihr Angst habt. Das muss jede und jeder für sich entscheiden. Allerdings: Wenn wir komplett unsichtbar werden, haben die Nazis gewonnen. Ihnen ging es ja auch während der Shoa um die Vernichtung der jüdischen Kultur und Identität.

Sind Sie auf der Straße schon mal antisemitisch angegangen worden?

Nein, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht einfach als Jüdin erkennbar bin.

Werden Sie im Internet antisemitisch beleidigt?

Ja. Der Hass kommt in Wellen. Manchmal erhalte ich Dutzende Zuschriften am Tag, manchmal über Wochen gar nichts. Immer wenn ich mich zu jüdischen Themen äußere, wird es mehr. Noch schlimmer ist es, wenn ich es wage, das Wort Israel zu erwähnen. Im Internet melden sich auch antisemitische Verschwörungstheoretiker zu Wort, die über eine Analyse meiner Augen rausgefunden haben wollen, dass ich ein Echsenmensch-Hybrid bin.

Was besagt diese Echsenmensch-Theorie?

Ich will das jetzt nicht alles wiederkäuen, aber im Wesentlichen unterstellt sie Juden, dass sie nicht menschlich seien, sondern einer ganz anderen Rasse angehören und sich lediglich maskieren können.

Zur Person Marina Weisband wurde am 4. Oktober 1987 in Kiew in der Ukraine als Tochter jüdischer Eltern geboren. Sie kam 16 Monate nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl zur Welt und lebte weniger als 100 Kilometer vom Unglücksreaktor entfernt. Als Kind hatte sie schwere gesundheitliche Probleme, die sie auf die Strahlenbelastung zurückführt. 1994 zog sie mit ihren Eltern als Kontingentflüchtling nach Deutschland. Weisband machte in Wuppertal Abitur und studierte in Münster Psychologie. 2009 trat sie der Piratenpartei bei. Von 2011 bis 2012 war sie politische Geschäftsführerin der Piraten. 2015 trat sie aus der Partei aus, 2018 wurde sie Mitglied der Grünen. Weisband leitet ein von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördertes Projekt, das Schülerinnen und Schüler dabei unterstützt, sich aktiv an der Gestaltung ihrer Schule zu beteiligen. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter in Münster.

Rechtsextremer Antisemitismus, islamischer Antisemitismus oder linker Antizionismus: Was macht Ihnen am meisten Angst?

Antisemitismus ist Antisemitismus. Manche Antisemiten sind rechts, manche sind links, manche sind Muslime. Aber sie sind alle Antisemiten. Antisemitismus macht mir besonders dann Angst, wenn er bei Menschen gedeiht, die potenziell in Positionen von Macht sind. Und weil weder Linke noch Muslime in Deutschland in einer besonderen Machtposition sind, macht mir tatsächlich die rechte Ausprägung am meisten Angst. Und zwar nicht die der Rechtsextremen, sondern jene der Konservativen, die – um Wähler zu gewinnen – Geschichten erzählen, die Anschluss an rechten und rechtsextremen Antisemitismus herstellen sollen.

Wen meinen Sie konkret?

Ich meine unter anderem den rechten Flügel der Union. Und ganz konkret Leute wie Hans-Georg Maaßen. Er selbst muss kein Antisemit sein, selbst wenn er Codewörter rechtsextremer Antisemiten wie „Globalisten“ verwendet. Auch wenn er zum Glück nicht in den Bundestag eingezogen ist – Rechte können in deutsche Parlamente einziehen und Macht übernehmen. Irgendwann schreiben sie vielleicht Gesetze, und dann haben sie eine Polizei, die Jüdinnen und Juden die Tür einrennen kann. Schon jetzt gibt es bei der Polizei Antisemitismus. Ich weiß es unter anderem deshalb, weil ich Drohbriefe erhalten habe. Die Absender hatten meine Adresse möglicherweise von einem Polizei-Server.

Welchen Einfluss hat die verstärkte Einwanderung aus muslimisch geprägten Ländern nach Deutschland seit 2015?

Der Nahost-Konflikt führt natürlich auch zwischen Juden und Muslimen in Deutschland zu gegenseitigem Misstrauen oder auch Ablehnung. Muslimischer Antisemitismus ist ein ernstes Problem. Aber die meisten Muslime in meiner persönlichen Umgebung erlebe ich als cool, nett und solidarisch. Es gibt eine gewisse Solidarität von marginalisierten Gruppen, die genau wissen, wie es ist, gehasst und verfolgt zu werden. Juden und Muslime sind zwei Minderheiten in einer Mehrheitsgesellschaft, die weder jüdisch noch muslimisch ist. Und ich glaube, wir könnten gemeinsam sogar einen Beitrag zum Frieden im Nahen Osten leisten, wenn wir es schaffen, uns hier im sicheren Deutschland zusammenzuraufen.

Steht importierter Antisemitismus dem nicht im Weg?

Viele frisch eingewanderte Muslime tragen natürlich noch ihre alte Staatsdoktrin in sich. In vielen muslimisch geprägten Ländern lernen die Kinder in der Schule, dass die Juden böse sind. Oft haben sie nie einen Juden persönlich kennengelernt. Das ist natürlich durchaus eine Gefahr.

Wie kann dieser Gefahr begegnet werden?

Durch Begegnung und Aufklärung. Dazu müssen wir uns auch in die Lage der muslimischen Einwanderer versetzen. Wenn ich als Immigrant in ein Land komme, dann erlebe ich ein Gefühl großer Machtlosigkeit und großen Kontrollverlusts. Ziemlich sicher erlebt man auch Rassismus und die Abwertung der eigenen Person. Ich war sieben Jahre alt, als ich aus der Ukraine nach Deutschland kam. Das Gefühl der Ausgrenzung kann Frust und Wut erzeugen. Aus dieser Situation der Ohnmacht heraus ist es schwierig, Toleranz zu entwickeln. Wenn wir also wollen, dass muslimische Immigranten ihren anerzogenen Antisemitismus ablegen und sie kein Bedürfnis mehr haben, gegen Menschen zu hetzen, dann müssen wir ihnen hier mehr Achtung entgegenbringen.

Sie haben keine Berührungsängste gegenüber antisemitisch eingestellten muslimischen Jugendlichen?

Nein. Denn im Gegensatz zu Verschwörungstheoretikern sind diese Menschen gut zu erreichen. Sie haben kein emotionales Bedürfnis, Juden zu hassen. Die meisten muslimischen Jugendlichen haben nur eine vage Vorstellung, dass Juden böse sind. Aber wenn man sie mit echten Jüdinnen und Juden konfrontiert, sind diese Einstellungen relativ leicht zu verändern. Über eine Form des Antisemitismus haben wir übrigens noch nicht gesprochen.

Welche?

In Deutschland gibt es einen pathologischen Philosemitismus. Er kann ganz leicht in Antisemitismus umschlagen, nach dem Motto „Wir werden den Juden Auschwitz nicht vergeben“. Diese besondere Form des Antisemitismus entsteht daraus, dass man den Juden die Schuld dafür gibt, sich mit dem Thema Holocaust auseinandersetzen zu müssen. Das ist so ähnlich, wie wenn mich ein Mann anflirtet, ich ihn abweise und er mich dann dreckige Schlampe nennt.



An Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, versuchte ein rechtsradikaler deutscher Antisemit am 9. Oktober 2019, die Synagoge in Halle zu stürmen, um möglichst viele Juden zu töten. Als es ihm nicht gelang, in die Synagoge einzudringen, erschoss er zwei Passanten. Wie hat der Anschlag von Halle Ihr Leben und das Leben von Jüdinnen und Juden in Deutschland verändert?

Relativ wenig. Für viele Deutsche war Halle eine Zäsur, ein ganz gravierender Einschnitt, eine Überraschung. Für die meisten Jüdinnen und Juden war der Anschlag natürlich traumatisch, aber nicht wirklich überraschend. Wir haben damit gerechnet, dass irgendwann irgendwas passiert. Schließlich gab es auch schon zuvor unter anderem in Wuppertal und Münster antisemitische Anschläge.

Sollte der Besuch eines ehemaligen KZs für alle Schülerinnen und Schüler in Deutschland verpflichtend sein?

Ja! Über den Nationalsozialismus und die Shoa zu unterrichten, ist unfassbar schwierig und pädagogisch anspruchsvoll. Lehrerinnen und Lehrer können das alleine nicht leisten. Als ich zur Schule ging, mussten wir unter anderem auswendig lernen, wie viele Juden getötet wurden. Menschen wurden so auf Zahlen reduziert. Das erste Mal wirklich verstanden habe ich die Shoa, als wir mit der Schule das ehemalige Konzentrationslager Bergen-Belsen besucht haben.

Ihr Co-Autor Eliyah Haveman schreibt, dass viele in Deutschland lebende Juden und Jüdinnen sich hier wie lebendige Museumsstücke fühlen. Gibt es kein lebendiges jüdisches Leben in Deutschland?

Doch, natürlich gibt es das. Es gibt Jugendzentren, Fußballmannschaften, Familienfeiern und noch so viel mehr. Aber wegen Sicherheitsbedenken findet das jüdische Leben in Deutschland nicht sehr öffentlich statt. Vielleicht erlebe ich es auch deshalb oft, dass viele Deutsche das Bedürfnis haben, Blumenkränze vor mir niederzulegen.

Wie meinen Sie das?

Ich meine metaphorische Blumenkränze. Zum Beispiel bekomme ich viele Briefe, in denen so Dinge stehen wie: „Ich bin ein großer Freund der Juden und finde es ganz toll und ganz bereichernd, dass sie hier sind.“ Es scheint vielen Deutschen ein Bedürfnis zu sein, sich bei mir zu entschuldigen für eine Schuld, die sie fühlen, für die sie jedoch nichts können. Bei den Nachfahren der Täter gibt es offenbar viele unverarbeitete Traumata, die sie jetzt an uns adressieren.

Wie finden Sie das?

Es ist sicher gut gemeint, aber solche Briefe nehmen meiner Existenz die Selbstverständlichkeit. Es braucht in Deutschland noch mehr Verständnis, dass Juden nicht die Menschen auf den Schwarz-Weiß-Fotografien aus den Geschichtsbüchern sind. Mich stört das Mitleid, das in diesen Briefen oft mitschwingt. Ich habe ein sehr erfülltes Leben und überhaupt keinen Grund, Mitleid zu erwecken.

Ist es in Deutschland möglich, Kritik an israelischer Politik zu üben, ohne Gefahr zu laufen, als Antisemit verunglimpft zu werden?



Absolut! Natürlich kann man sachliche Kritik an der israelischen Regierung üben. Es kann Antisemitismus sogar verstärken, wenn man so tut, als wäre Israel ein heiliges Land, das überhaupt nichts falsch machen kann. Das ist objektiv einfach Bullshit!

Üben Sie auch Kritik am israelischen Staat?

Ja, aber ich achte darauf, dass ich dabei nicht ein ganzes Land mit seinem ganzen Volk kritisiere. Ich kritisiere deshalb konkrete Maßnahmen oder konkrete Politiker. Bei Kritik an der israelischen Regierung gilt es, drei antisemitische Dimensionen zu vermeiden.

Welche Dimensionen sind das?

Erstens: Man darf Israel nicht dämonisieren, also als das absolut Böse darstellen. Zweitens darf man keine doppelten Standards anwenden. Das heißt, man sollte an Israel nicht andere Ansprüche stellen als an andere Länder, bei denen man über die gleichen Verbrechen vielleicht schweigen würde. Und drittens darf man Israel nicht delegitimieren, also in Abrede stellen, dass der Staat Israel überhaupt existieren sollte.



Sie sind mit einem nichtjüdischen Mann verheiratet und haben ein gemeinsames vier Jahre altes Kind. Wie erziehen Sie Ihre Tochter?



Wenn ich sage, dass ich Jüdin bin, steht das auf sehr wackligen Beinen. Meine Eltern waren nicht sehr religiös und haben die jüdischen Feiertage kaum mit mir gefeiert. Ich befinde mich gerade im Prozess, meine religiöse Identität zu finden. Dabei lerne ich viel und versuche das, was ich gelernt habe, auch an meine Tochter weiterzugeben. Auch wenn ich dabei keine Routine habe, feiere ich jüdische Feiertage mit ihr.

S. Fischer Das Buch „Frag uns doch! Eine Jüdin und ein Jude erzählen aus ihrem Leben“ von Marina Weisband und Eliyah Havemann erschien am 13. Oktober im S. Fischer-Verlag. Es hat 192 Seiten und kostet 18 Euro.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.