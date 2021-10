Berlin - Marius Glauer hätte auch verzweifeln können. Das Stativ einpacken, weg mit der Technik, die Kamera an den Nagel, das war’s. „Diese natürliche Welt, sie ist abfotografiert. Da finde ich kein einziges Bild“, sagt er, während er auf einem Stuhl inmitten seines Ateliers sitzt, umringt von großformatigen Fotografien. Der Künstler spricht von einer Zeit, von seiner Denkweise zu dieser Zeit, in der er zum Kern seiner Kunst gefunden hat.

Glauer, der das Handwerk am Lette Verein erlernt, an der Parsons School in New York und an der Universität der Künste in Berlin studiert und als Meisterschüler bei Josephine Pryde abgeschlossen hat, stand erst mal wie der Ochs vorm Berge. „Vor einem Berg dessen, was damals als tonangebende Kunstfotografie galt“, sagt er. Es war die Zeit Wolfgang Tillmans’, den Marius Glauer als prägend für sein eigenes Schaffen beschreibt. Prägend in der Hinsicht, als dass er selbst einen radikal anderen Weg einschlagen musste als der berühmte Fotograf mit seinen intimen Porträts und Lebensmittel-Stillleben.

Hans-Georg Gaul Im Haus Huth: „Last Night’s Fortune Teller“, 2017/2018, Daimler Art Collection

„Tillmans hatte damals schon ein so großartiges, uferloses Werk“, sagt Glauer; Menschen, Körper, Haut und Haar, Welt und Leben außerhalb einer selbst inszenierten, selbst aufgebauten Realität konnten nicht Inhalt seiner eigenen Bilder werden – „da draußen finde ich nichts mehr“, sagt Glauer noch einmal. Also erklomm der Ochse, der Künstler, den Berg, den er hinter sich zu lassen versuchte. Und auf der anderen Seite tat sich ein fantastisches Tal auf.

Glauers Fotografien, die er nun präsentiert, sind als solche nicht immer gleich zu erkennen. Teils wirken sie wie am Computer erstellt, wie digitale Skulpturen oder Pixel-Landschaften. Andere muten von der Ferne aus wie eine Malerei an. In ihren gleißenden Farben eröffnen die Bilder ganz eigene Räume, eine eigene, extraterrestrische Welt. Um sie zu erstellen, widmet sich Glauer neben der Fotografie auch dem Genre der Skulptur. In seinem Atelier unweit des Nordbahnhofs macht er bildhauerische Aufbauten, die er abfotografiert – aus gefundenen Objekten, Objets trouvé, Metall- und Plastikteilen, Folien, auch geschnittene Blumen und rinnende Farbe sind wiederkehrende Sujets.

Marius Glauer „POPPIES“ (2020), Fotografie

Auf den Fotografien wiederum haben die leblosen Gebilde plötzlich etwas seltsam Lebendiges. In „Lay down“ (2020) zum Beispiel, der Nahaufnahme einer vertrockneten Rose, die mit geneigtem, knittrigem Kopf auf einer spiegelnden Fläche liegt, „entdecken viele Betrachter etwas Anthropomorphes, etwas Humanoides“, sagt Glauer. Andere Werke wie „Untitled II“ (2015) oder „Time to Balz“ (2021) – Assemblagen aus glänzenden Folien und Girlanden, einer Stange, von der schwarze Tinte tropft; der Künstler arbeitet gern mit reflektierenden Materialien, „die antworten“, wie er sagt – beschreibt der Künstler als „Sci-Fi-Kolibris.“

Es sind diese eigenen Assoziationen, zu denen Glauer auch die Betrachterinnen und Betrachter seiner Werke befähigen will. Anders als in der oftmals politisierten Kunst der Gegenwart will er sie nicht mit klaren Inhalten konfrontieren, sie nicht für Krisen und Katastrophen sensibilisieren. „Ich habe immer darauf geachtet, dass meine Bilder nicht so schnell zu dekodieren sind“, sagt er. „Für mich ist Kunst etwas, was nicht vom Künstler erklärt werden soll. Ich möchte dir nicht sagen: Hier geht es um den Klimawandel, hier geht es um Missstände. Das mache ich nicht.“ Eher seien seine Fotografien der Versuch, ästhetisch ambivalente, auch emotionale Momente zu schaffen, an die Betrachter mit ihren eigenen Ideen- und Assoziationswelten andocken können.

Marius Glauer „Time to Balz“, 2021, Fotografie

Für Marius Glauer ist hierfür immer der Moment der Ausstellung entscheidend. Seine Werke wurden in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen gezeigt, unter anderem bei Galerie Barbara Thumm (Berlin), Heit Gallery (Berlin), Daimler Contemporary (Berlin) und Kunstnernes Hus (Oslo). „Ich zähle mich zu den Künstlern, die sagen, dass ein Werk erst dann aus dem Dienst für mich in den Dienst für die anderen entlassen ist, wenn es ausgestellt wird.“ Erst wenn Glauer seine Fotografien unter den gleißenden Neonröhren der weißen Galerieräume positionieren, wenn er sie als wandfüllende Ausdrucke oder großformatige Prints präsentieren und sie auch in ein Verhältnis zueinander stellen kann, begreift er ein Werk als abgeschlossen.

Deswegen sind in seinem ersten Bildband mit dem Titel „GLAUER“, seiner „Monografie“, wie der Künstler sie nennt, neben zahllosen Einzelabbildungen der Werke auch viele Ausstellungsansichten integriert. Das Buch ist eben erst bei Hantje Cantz erschienen, herausgegeben von Christian Ganzenberg, der Verlag nennt Marius Glauer „die neue Stimme der Fotografie“. Ergänzt werden die Bilder durch Texte der Künstlerin Josephine Pryde, der Künstlerischen Leiterin des Kunstvereins Arnsberg Lydia Korndörfer und von Clara Brender von der Galerie Sprüth Magers; zu lesen ist außerdem ein Kneipengespräch zwischen Marius Glauer und Diandra Donecker von der Villa Grisebach.

„Ich stehe vor Deinen Bildern und denke: Wahnsinn, diese Zweidimensionalität, diese Flächigkeit. Und dennoch habe ich das Gefühl, man könne es anfassen, ablecken. Deine Stillleben werden zu Skulpturen, bei denen ich durch ihre glänzenden, glitzernden, glossy Oberflächen auch eine Textur spüre. Es ist Fotografie, aber es hat Materialität“, sagt Donecker darin. Und Glauer entgegnet: „Genau aus diesem Grund fotografiere ich immer noch und bin nicht zur Malerei übergewechselt. Ich finde das beeindruckend, auf dem Fotopapier einfach so Raum bündeln zu können.“

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.