Markus Lanz moderiert das wohl eigentümlichste Talkformat Deutschlands. An drei aufeinanderfolgenden Tagen debattiert er kurz vor Mitternacht politisch Brisantes, auf dass der geneigte ZDF-Zuschauer wahlweise erbost oder amüsiert in den wohlverdienten Schlaf sinken kann. So auch am gestrigen Mittwochabend, an dem Lanz die Frage, „die das ganze Land quält“, verhandelt: Wie viel ist uns unsere Freiheit wert? Lanz spricht mit der ZDF-Reporterin Katrin Eigendorf, die noch vor kurzem aus der Ukraine berichtete, der Wirtschaftswoche-Journalistin Cordula Tutt, SPD-Politiker Michael Roth und Ökonom Rüdiger Bachmann über die möglichen Folgen eines Energieembargos gegen Russland. Unsere Freiheit werde teurer, so wird Cordula Tutt zitiert. Tatsächlich steigen die Kosten für Gas, Strom und Lebensmittel, die Lebenshaltungskosten also. Aber diese Verwechslung von Freiheit und möglichst kostengünstigem Konsum, die der globale Kapitalismus ermöglicht, ist nur das erste Problem dieses Talkabends.

Die Sendung beginnt mit Aufnahmen aus dem beinahe vollständig zerstörtem Mariupol, Lanz ruft empört aus: „Jedes einzelne dieser Kinder ist gestorben.“ Aber etwas an seinem Ton ist falsch, er ist unangemessen, wie einer, der sich über unverschämte Nachbarn beklagt. „Warum diese Bilder?“, fragt Lanz weiter und meint damit die Produktion von Bildern des Grauens durch die russische Kriegsführung. Der Zuschauer aber fragt sich, warum die Bilder des Grauens reproduziert werden müssen. Kommen wir der Wahrheit näher, wenn wir das Leiden anderer betrachten?

Ausdrücke wie „Rubelrolle rückwärts“ sind schräg

Seit Beginn des Ukraine-Krieges hat sich eine besondere Talkshow-Dramaturgie etabliert, die auch Lanz bedienen will. Es beginnt mit Bildern, die Entsetzen erzeugen, geht über zu einem politischen Beobachter, der Fassungslosigkeit angesichts der Bilder zum Ausdruck bringt; das Grauen ist unaussprechlich. Das ist natürlich schlecht für eine Talkshow, zugleich sind es die Momente der Sprachlosigkeit, wenn Männer um Fassung ringen – man denke an den Auftritt von Karl Schlögel bei „Anne Will“ –, die ein öffentliches Reenactment unser aller Hilflosigkeit darstellen. Katharsis? Nicht ganz.

Das Format kippt, denn bei allen Krisen, die in den letzten Jahren in deutschen Polittalkshows verhandelt wurden, gab es stets einen Konsens, der darin bestand, nicht die schlimmsten Bilder zu zeigen, weil die Runden vor allem Entertainment zwischen Streitlust und launigen Zwischenrufen sein sollen. Es wirkt schief und schräg und unangenehm, wenn das „Lanz“-Gespräch kurzerhand zum üblichen Talkshowgeplänkel übergeht, bei dem er angesichts von Putins möglichem Rückzieher in Fragen der Bezahlung von europäischen Gasimporten in Rubel von einer „Rubelrolle rückwärts“ spricht.

Wer nimmt bei einem Gasembargo mehr Schaden?

Es folgt der Auftritt der russischen Journalistin Marina Owssjannikowa, die durch ihren Protest im russischen Live-Fernsehen weltweite Berühmtheit erlangte. Mit ihr verhandelt Lanz die Frage, warum sie nicht längst im Gefängnis sitze und warum sie unter anderem im deutschen Fernsehen sprechen dürfe. Offensichtlich verfolge Putin mit dieser Strategie propagandistische Zwecke, erklärt Owssjannikowa.

Nun, da die toten Kinder und die mundtot gemachten Journalisten abgehandelt sind, kann die Sendung zum zentralen Thema des Abends übergehen: der deutschen Wirtschaft. Für den Rest der Sendung kreist die Debatte um die Frage, ob ein Embargo für russische Gasimporte die deutsche oder die russische Wirtschaft stärker schädigen würde. Als Kronzeuge einer Pro-Embargo-Haltung ist der Ökonom Rüdiger Bachmann eingeladen, der vorrechnet, dass ein Embargo zwar eine Rezession bedeuten würde, aber alles in allem zu verkraften wäre.

Politiker Michael Roth widerspricht vehement. Auch das ist ein fest etabliertes Muster, das man bereits in der Sendung vom Vorabend sehen konnte: Die Forderung nach dem Gasstopp wird von Lokal- und Landespolitikern mit Warnungen ihrer jeweiligen Wahlkreisunternehmen – Hamburger Hafen hier, BASF da – garniert, die einen völligen Zusammenbruch der eigenen Produktion prognostizieren. Bachmann insistiert, ein Gaslieferstopp sei nicht gleichbedeutend mit einem sofortigen Stopp der Industrieproduktion, schließlich gebe es Reserven. Ferner sei Deutschland durch den Krieg bereits ärmer geworden. Wer die Kosten trage, sei nun eine sozialpolitische Entscheidung.

Hier wird’s brisant, aber Lanz landet bei Kabelbäumen. Wir lernen, dass die flinken Hände schlecht bezahlter ukrainischer Frauen bisher Kabelbäume für die Sitzheizungen deutscher Autos fertigten, und plötzlich wird aus der Frage von Leben und Tod, Demokratie oder Despotismus eine Frage von beheizbaren Autositzen. Was nun wieder der üblichen deutschen Debattendramaturgie entspricht, die selbst angesichts der Klimakatastrophe nur empört fragen kann: Aber was ist mit dem Auto?

Lanz, der lange als eine Art naiver Sunnyboy des Polittalkshow-Formats belächelt wurde, in der Corona-Krise aber informative und unterhaltsame Sendungen lieferte, stößt an seine Grenzen. Das liegt nun vielleicht in der Natur der Sache – des Krieges. Aber gerade deswegen müssten die etablierten Talkshow-Routinen durchbrochen werden.

