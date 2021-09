Berlin - Existenzmaximum! Universelle Gesamtgerechtigkeit! Bierpreisbremse! Es ist eine Schande für die gesamte Branche, dass Sonneborn & seine politische Beraterin, zwei blutige Anfänger im Politikbetrieb, Forderungen zu Papier bringen müssen, die so naheliegend sind, dass sie seit Jahrzehnten realisiert sein sollten. Was machen eigentlich die Parteien beruflich so?! Na schön, erledigen die beiden halt die Drecksarbeit (99 mal in einem neuen, aktuellen Buch). Denn aus der Einsicht in die Untragbarkeit der gegebenen Verhältnisse und dem bestimmten Willen, sie durch einen (tödlichen) Witz zu vernichten, erwächst die Notwendigkeit politischer Intervention.

Das neue Buch von Martin Sonneborn und seiner politischen Beraterin bietet: 99 astreine Analysen, verstörende Gegenwartserkenntnisse und Utopien für jeden (dritten) Tag. Viele davon lustig!

Wissenschaft. Wahrheit. Versöhnung.

Die PARTEI setzt sich dafür ein, dass die verfeindeten Anhänger der Professoren Drosten und Streeck aufeinander zugehen. Unter deren Führung. In einem Waldgebiet bei Göttingen. Es gilt: der Hooligan-Kodex.

Huhu, Grüne!

Ellen Ueberschär, Vorsitzende Ihrer Heinrich-Böll-Stiftung („Für Gewaltfreiheit und aktive Friedenspolitik“), hat kürzlich ihren – gemeinsam mit den fiesen transatlantischen Lobbyvereinigungen Aspen Institute, Atlantik-Brücke & German Marshall Fund verfassten – Aufruf vorgestellt: „Für eine neue Übereinkunft zwischen Deutschland und Amerika“.

Ihre erfrischenden Forderungen: Massive Aufrüstung der Bundeswehr zur „Entlastung der USA in Europa“, unbefristete Lagerung US-amerikanischer Atomwaffen in Deutschland, Beschaffung atomwaffentauglicher Kampfflugzeuge für die Bundeswehr.

Hüstel.

Wir wissen natürlich nicht im Detail, was Heinrich Böll über Atomwaffen gedacht haben könnte, als er 1985 im schwäbischen Mutlangen eine Demonstration gegen die Stationierung von Pershing-II-Raketen anführte, umgeben von Schildern mit Aufschriften wie „KEINE MASSENMORDWAFFEN“ und „ATOMBOMBEN STOP!“. Mit Fug und Recht darf man aber davon ausgehen, dass der streitbare Humanist, kompromisslose Pazifist & Nobelpreisträger es sich verbeten hätte, dass sein Name auf den Visitenkarten neokonservativer Aufrüstungstrommler erscheint.

Minimalinvasiver Vorschlag zur Güte: Verwenden Sie einen Bruchteil der rund 75 Millionen Euro öffentlichen Geldes, den Ihr Verein jährlich erhält, für den Ankauf eines Stempelkastens und korrigieren Sie den Stiftungsnamen in Böller. Heinrich-BÖLLER-Stiftung.

An Prof. Habermaus: Stellte sich heute nicht zuvorderst die Frage, ob Ihre „Theorie des kommunikativen Handelns“, die Theoretisierung also einer Begegnung von Ich & Du, aus der moralische Kategorien und Prinzipien erwachsen, in unseren Zeiten noch irgendeine Gültigkeit besitzt? In den asozialen Medien scheint es doch gerade nicht das GEMEINWESENFÄHIGE Subjekt zu sein, das hervortritt oder sich dort formt, sondern sein Gegenteil, das dumme Arschloch.

Funklöcher stopfen!

Wenn es in Uganda, Afrika, globaler Süden, f.k.a. „Dritte Welt“, möglich ist, durch das gaaaaaaanze Land zu fahren – über so Berge, durch Täler & Flüsse, Goldminen & Plastikmüllhügel, vorbei an Zebras, Gorillas & LeopardInnen, und während der ganzen Fahrt durchs ganze Land zu … telefonieren! Pausenlos! Ganze Zeit! Ununterbrochen! –, sollte das in Deutschland, Europa, globaler Norden, f.k.a. „Drittes Reich“,… Na, ja.

Unsere Großmütter hätten mit ein paar hölzernen STOPFPILZEN in acht Minuten mehr Löcher ausgebessert als der zuständige Fachminister in seinem ganzen Leben – Name den Autoren bekannt (Andi B. Scheuert).

Systemrelevant: Gasthaus Lentz

Menschen brauchen Kneipen. Wenn wir hören, dass jede vierte vor der Insolvenz steht, müssen wir weinen. Wir wären ziemlich hart im Nehmen, wenn z.B. Starbucks oder McDonald`s endlich stürben, aber ECHTE KNEIPEN können und wollen wir wir nicht kaputt gehen sehen. Jedesmal stirbt dann nämlich auch ein Engel, und wer kann schon Engel sterben sehen. In diesen Zeiten. Eher lassen wir Krauss-Maffei verrecken, die Lufthansa, Airbus oder Bosch und Bayer.

In einer Kneipe, als „Salon der Armen“ einst bedeutender Stützpfeiler im Leben von Arbeitern, wird eine ganze Kultur komplexer Verhaltensweisen gelebt, die nirgendwo sonst vorkommen: von der Diskussion über die toten Winkel der Ontologie über die solide Planung der kommenden Weltrevolution (am nächsten Tag leider: vergessen) bis zur Bestellung sieben frisch gezapfter großer Biere mit Schaum obendrauf plus drei Kleine (Bier zum Bier), zzgl. 12 mal Herrengedeck & fünf Flaschen Wegbier – mit einem einzigen Blick zum Tresen.

In der Hauptsache ist eine Kneipe kein physikalischer, sondern ein sozialer Raum, dessen Teilnehmer sich in „ausfaltbarer Handlungssubjektivität“ aufeinander beziehen. Ein Kneipenbesuch unterscheidet sich grundlegend von Fußball, Kino oder Internet; Veranstaltungen also, deren Prinzip – auch wo Leute in Massen auftreten – die VEREINZELUNG ist, stehen Dr. Flotte, Fischlabor, Hackbar und das Gasthaus Lentz diametral entgegen. Als „eine auf Teilnahme, Kollektivität und Aktivität hin angelegte Institution“ ist die Kneipe der Garant „individueller Resistenz gegen die ständige Umwälzung der Lebenszusammenhänge“ und „die Unverschämtheit kommerziell-freizeitindustrieller und massenmedialer Ausbeutung der Privatsphäre“. Und sie schützt davor zuverlässiger „als die verschlossenen Wände des Wohnzimmers“.

Da das wohl erstmal alles ist, was wir tun können, werden wir eine Neuauflage des unterschätzten Klassikers „Kneipensoziologie“ (Franz Dröge/Thomas Krämer-Badoni) herausbringen, um ihn kapitelweise in das tägliche Science Morning Briefing der Bundesregierung einzuspeisen.

Und bedient wird ja wohl hoffentlich keiner mehr von denen. An keinem Tresen der Welt.

Optische Täuschung

Brauchen wa dringend: Photoshopverbot für Parteien. Wer Volker Bouffier – bekannt durch das PARTEI-Plakat „Wie sexy darf Politik sein?“, Frau Baerbock oder Philipp Amthor nur von Plakaten kennt, könnte, bei einem überraschenden Treffen in der Realität, tödlich erschrecken. Besonders bei Amthor, der sieht tatsächlich so aus wie auf seinen Plakaten.

Huhu, Daimler!

Gaaaaaanz herzl. Glückw., zur satten Steigerung Ihres Gewinnes im Pandemiejahr 2020 um 48 Prozent auf 4.000.000.000,00 Euro! (Branchenslang: 4 Milliarden Euro)

Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis – außer der neuen Unternehmensphilosophie „Denken und handeln wie eine Luxusmarke“? Die Kirsche auf dem Freitagspudding in der Kantine gestrichen?

Oder eher Massenentlassungen, Werksschließungen, Tausende Mitarbeiter in Kurzarbeit (größtenteils staatlich finanziert), freiwilliger Lohnverzicht (der Mitarbeiter, nicht der Manager, Smiley) und Prämienstreichungen (Mitarbeiter, nicht Manager)?

Downgrade auf einlagiges Toilettenpapier in den Vorstandsetagen?

Oder eher Kaufprämien für doofe E-Luxusschlitten, Mehrwertsteuersenkung und Kurzarbeitergeld (700 Mio)?

Darf man davon ausgehen, dass Sie sich für die Inanspruchnahme öffentlicher Gelder der Öffentlichkeit gegenüber zur Abwechslung mal – erkenntlich zeigen?

Nun, da Sie trotz wiederholter „Gewinnwarnung“* die fast schon unverschämte Summe von 4 Milliarden als Gewinn verbuchen und 1,4 Milliarden davon an internationale Großaktionäre auszuzahlen gedenken?

Darf man wenigstens mit einer „freiwilligen Selbstverpflichtung“ rechnen, künftig keine grottenhässlichen Monster-SUVs mehr zu bauen?

Selbstverständlich! Sie entwicklen ja gerade den ökologisch noch unsinnigeren Stadtpanzer SUL, „völlig neue Fahrzeugklasse“, eine missratene Straßenköterkreuzung aus SUV und Limousine, „höher und breiter“, „damit nicht alle auf einen runtergucken“ (Daimler-Manager, lt. „Handelsblatt“).

Damit stehen die Chancen gut, zum zweiten Mal in Folge den Negativpreis der Deutschen Umwelthilfe zu erringen (vermutl. undotiert).

Wie wär’s, Daimler, wenn Sie die 700 Millionen zurückzahlten? Mit oder ohne Zinsen (0,00000001%), egal! Damit könnte man Künstler & Soloselbständige unterstützen. Oder die Rechnungen der zwei Millionen Haushalte begleichen, die lt. Statistischem Bundesamt „ihre Wohnungen nicht angemessen warmhalten“ können.

Nur so eine Idee.

(Nach Diktat in die Rumpelkammer, Mistgabel suchen.)

*Warnungen vor einem zu hohen Gewinn? hehehe!

Zieht Euch warm an, MdBs!

Zur kommenden Bundestagswahl hat die PARTEI ein paar Dutzend (Klima-) Wissenschaftler aufgestellt. „Sachverstand in den Bundestag!“ lautet die Devise, angesichts angenehm steigender Temperaturen rund um den Globus wohl verständlich.

Zur Bundestagswahl 2025 werden wir unsere Mütter nominieren. Und zwar die Resoluteren unter ihnen. Die Sache garantiert einen lustigen Wahlkampf. Und psychologisch gesehen ist das nicht ungeschickt, jeder kennt Mütter, z.B. Mutter Teresa, Mutter Beimer, Mutter Natur, die Mutter von BRIAN, DEM ERLÖSER. Die meisten Wähler haben oder hatten selbst eine.

Marco Bülow, MdB für die PARTEI, erklärte uns, dass schon 30 engagierte mütterliche Abgeordnete ohne Fraktionsdisziplin die Verhältnisse im Bundestag grundsätzlich zum Besseren wenden würden. Stellen Sie sich mal Ihre Mutter im Bundestag vor, mit Nudelholz! Da würden einige Entscheidungen etwas bodenständiger und bürgernäher ausfallen, was?

Alma Mater

Ein Traum wäre es, die Mütter von Alice Weidel, Philipp Amthor, Heiko Maas und Dobrindt dabei zu haben. Nach Verfehlungen, dummen Reden, Steuergeldvernichtung ab dreistelliger Millionenhöhe oder Unverschämtheiten am Mikrophon würden die missratenen Sprösslinge dann am Ohr über die Bundestagsflure gezogen: „Komm du mir nach Hause, Heiko! Dich werd’ ich Mores lehren, heute geht’s ohne Nachtisch ins Bett…“ lol!

Schluss mit BLÖD!

Eine der verstörendsten Entwicklungen der jüngsten Zeit liegt im Exzess der Vereinfachung, Verflachung, Simplifizierung und Popularisierung.

Seit elektrische Medien und private Plattformanstalten das öffentliche Bildungs- & Bespaßungswesen übernommen haben, scheint eine gesichtslose Armee menschlich-unmenschlicher Verdämlichungsalgorithmen über die Realität gefahren zu sein, die im Ergebnis zu einem bedenklichen Niedergang des politischen Bewusstseins geführt hat.

Die Unterforderung einer Spezies, die einst den crazy Claim COGITO ERGO SUM zu ihrem Credo erhoben hatte, ist dabei längst Gegenstand eines unausgesprochenen Überbietungswettbewerbs unter den Produzenten marktüblicher „Inhalte“ geworden.

Aus einschlägigen Mäuseexperimenten weiß man, dass Nager, die einer permanenten und systematischen UNTERFORDERUNG ausgesetzt sind, am Ende der 59. Staffel von Heidi Klumpen oder der 1792. teil-, voll- oder halböffentlichen Hinrichtung eines irgendeines Tolpatsches auf Twitter nach lustloser Selbstaufgabe von uns gehen. Sie brechen in einer schmucklosen Käfigecke zusammen und sind dann tot. Für immer!

Durch leicht zugängliche Darbietung der Nahrung unterforderte Stachelmäuse empfinden Apathie Ekel und Langeweile, die bis zu Selbstmordgedanken reichen kann. Körner und Sämereien wollen nämlich (verstreut auf dem Boden) durch Suchen und Wühlen gefunden werden. Na bitte! SUCHEN! Und WÜHLEN!

Überfütterung der genügsamen Geschöpfe durch fetthaltige Samen oder Mehlwürmer führt zu adipösen und phlegmatischen Tieren. AHA! Adipöse und phlegmatische Tiere!

Fassungslos steht das verblödete Bürgertum heute vor den strahlenden Ruinen des Selbstverwirklichungsversprechens, auf das es einst so feurig gesetzt hatte. Die verblödete Arbeiterschaft, die immer vor Ruinen stand, ist mittlerweile in einem so selbstzerstörerischen Ausmaß verblödet, dass es noch nicht einmal mehr für eine auch nur halbwegs zutreffende Selbstverortung reicht.

Wir setzen daher auf die explosive Wiederherstellung von Komplexität, Dialektik & Unübersichtlichkeit und die erkenntnisermöglichende Wirkung des Suchens, Wühlens & Findens. Und schlagen vor, die in den letzten Jahrzehnten erlittene UNTERFORDERUNG durch einen dreissigjährigen Bildungs-, Informations-, und Überforderungskrieg zu kompensieren (drittes Programm, kurz vor Mitternacht). Die Menschen müssen wieder überfordert werden, damit sie endlich wieder etwas lernen.

Und jetzt wieder ran an Candy Crush…

Geschichte revidieren!

Das kulturelle Gedächtnis der DDR ist im gesamtdeutschen Repertoire stark unterrepräsentiert. Dabei gibt es hervorragende Gründe dafür, der Erinnerung an so hervorragende Menschen wie Konrad Wolf, Jürgen Kuczynski oder Jürgen Kuttner nicht aus dem Weg zu gehen. Es ist ein Gebot der Höflichkeit und des Respekts und sogar des Anstands, den (historischen) Verlierern wenigstens ihre eigenen Idole zu lassen.

Bevor die kulturellen Erinnerungsbestände der DDR vollständig GESPRENGT oder von westdeutschen ÜBERSCHRIEBEN sind, wollen wir schnell noch ein paar für die Nachwelt retten: Gleichberechtigung, Polikliniken (staatl.), Recht auf Wohnung, Kinderbetreuung, Antifaschismus & das Ost-Sandmännchen.

Und wenn Ihnen das nicht passt, dann gehen Sie doch rüber. Z.B. nach Halle, Saale, wo die Stadtverwaltung das alte, denkmalgeschützte „Raumflug-Planetarium Sigmund Jähn“ aufgrund eines „Missverständnisses“ – Hoppla! – abreißen ließ. Und eine Mehrheit aus CDU/AfD/Grünen (Ts, ts, ts!) gerade die Wiederbenennung des neu errichteten Planetariums nach Jähn, dem ersten Deutschen im All (noch vor Söder), verhindert hat. (Gegen die Stimmen der dortigen PARTEI-Abgeordneten, versteht sich.)

Das Weniger-Peinliche-Namen-Gesetz

Die Infantilisierung des Politischen durch die unausgesetzte Anbiederung der Amtsträger an den dümmsten anzunehmenden Wähler - eine verheerende kommunikative Praxis unter geradezu ehrverletzender Beleidigung aller anderen - ist ein unübersehbarer Ausdruck der geistigen Verwahrlosung & des intellektuellen Ruins unserer demokratischen Repräsentanz und -tanten. Das muss wirklich ein - schönes - Ende haben: Durch das „Weniger-Peinliche-Namen-Gesetz“. Smiley!

Frau „Dr.“ Giffey mag ihr Gute-Kita- & Starke-Familien-Gesetz mit nach Hause nehmen, bis ihr eine würdigere Bezeichnung eingefallen ist. Ähnliches gilt für Herrn Hubertus Heils Arbeit-von-morgen-Gesetz, Frau vonderLeyens integrale Phrasensammlung inklusive aller Man-on-the-Moon-Momente und Herrn Seehofer sein Geordnete-Rückkehr-Gesetz, das nach Meinung von Pro Asyl wohl eher das Jetzt-haut-endlich-ab-Gesetz hätte heißen müssen.

Tempolimit

Deutschland ist die einzige autobauende Industrienation, über deren Autobahnen man mit 1000 Stundenkilometern brettern darf. Manchmal stoßen Autos zusammen, dann brechen Blech und Plastik, Duftbäume und Leute gehen kaputt.

Weltweit gibt es nur rund ein Dutzend Länder ohne jegliche Geschwindigkeitsbeschränkung, darunter Nepal (dichter Nebel, Yetis, scharfe Kurven) und Nordkorea (Tretautos). Bei Tempo 160 werden 40 Prozent mehr Sprit verbraucht (gluck, gluck).

Wir machen uns für ein generelles Tempolimit von 136 km/h stark - das ist der Durchschnittswert, den deutsche Autofahrer sich wünschen, wenn ihre Wünsche nicht vom ADAC vorformuliert werden – und 6 km/h mehr, als die humorlose Verbotspartei der Grünen fordert. (Bringt uns konservative Wähler haufenweise!) Deutschland stünde damit in der EU weiter auf PLATZ EINS, direkt hinter Polen (Tempolimit: 140). Freie Fahrt für normale Bürger!

Martin Sonneborn: 99 Ideen zur Wiederbelebung der politischen Utopie: Das kommunistische Manifest. Kiepenheuer & Witsch, 192 S., 10 Euro.

