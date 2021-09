Berlin - „Die Partei“ von Martin Sonneborn hatte auf Landes- wie auf Bundesebene nicht jenen Erfolg, den sich Martin Sonneborn erhofft hatte. Schlecht gelaunt ist er trotzdem nicht. Ein Gespräch mit dem Satiriker, Politiker und EU-Parlamentarier.

Herr Sonneborn, wie zufrieden sind Sie mit dem Wahlergebnis Ihrer Partei „Die Partei“ auf Bundes- und Landesebene? Hat sich der Wahlkampf gelohnt?

Martin Sonneborn: Na, klar. Zu einer demokratischen Machtübernahme gehört nun mal die Teilnahme an Wahlen. Das Verlieren sind wir ja inzwischen gewöhnt. Zudem erhielten wir einen ganz klaren Regierungsauftrag, allerdings von relativ wenig Wählern, 1 Prozent national, 2 Prozent in Berlin. Und: Wir hatten unseren Spaß im Wahlkampf. Und zur Landesebene: Ich hoffe nur, dass Putin keine Wahlbeobachter in Berlin hatte: Für einen Staat, der regelmäßig andere über den Ablauf korrekter Wahlen belehrt, gab es in Berlin erstaunlich viele Unregelmäßigkeiten: Fehlende und vertauschte Wahlzettel, dreistündige Wartezeiten, abgewiesene Wähler, Stimmabgaben 90 Minuten nach Veröffentlichung erster Prognosen. Wir beraten heute, ob wir die Wahl anfechten. Aus Prinzip, für die Demokratie, gegen die Berliner Verwaltungsschlamperei – und das furchtbare Ergebnis: Giffey.

Wie bewerten Sie den Wahlkampf Ihrer Konkurrenz?

Am brutalsten war, glaube ich, die notorisch bösartige FDP: Mit reichlich Geld für Influencer und die asozialen Netzwerke haben sie viele Erstwähler dazu gebracht, gegen ihre eigenen Interessen zu stimmen.

Was wäre auf Bundesebene Ihre Wunschkoalition?

Attac, Foodwatch, CCC, Abgeordnetenwatch, Lobby-Control, Ikea, Ärzte und Journalisten ohne Grenzen, Bürgerbewegung Finanzwende. Ikea war nur Spaß.

Und für Berlin?

Ich vermute, dass unsere Klage dazu führen wird, dass die Wahl wiederholt wird. Dann wünsche ich mir eine Links-Grün-Rote Regierung, mit der „Partei“ als brutales Korrektiv.

Wie geht es für „Die Partei“ jetzt weiter?

Ganz normal. Wir arbeiten gegen die kommende Bundesregierung: Ein Betrüger, ein Blender und eine transatlantische Flitzpiepe, das wird furchtbar. Wir werden unseren Humor brauchen.

