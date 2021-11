Berlin - Es gibt eine bezeichnende Szene in diesem Marvel-Blockbuster, der den Anfang eines neuen Kapitels im MCU markiert, dem Marvel Cinematic Universe, das vor 13 Jahren mit „Iron Man“ begann und sich schnell zu einer der wertvollsten Cashcows des Disney-Konzerns entwickelt hat. In dieser Szene gegen Ende des knapp dreistündigen Films hält eine unsterbliche Heldin, die zwar wie ein junges Mädchen aussieht, aber in Wirklichkeit viele Tausend Jahre alt ist, eine verzweifelte Rede auf genau dieses Paradoxon. Sie empfindet ihre Existenz als Martyrium, will raus aus diesem Kinderkörper und sich unter anderem auch mal verlieben, mit allem, was dazugehört. Die Frustration hat sie böse werden, sogar einer Verbündeten das Messer in den Rücken treiben lassen. Dann plötzlich, der kleine Spoiler sei verziehen, bringt ein Überraschungsgast die Verzweifelte mit einem dumpfen Schlag auf den Hinterkopf zum Schweigen. Die (freilich welt-)rettende Intervention kommentiert er ironisch: „Mann, war das bewegend.“

Für Martin Scorsese sind Marvel-Filme Freizeitparks

Es gibt ja viel, was man an Marvel-Filmen aussetzen kann. Sie sind alle Teil einer Marke, haben keinen eigenen Stil, übertreiben es mit Kitsch und Action. Martin Scorsese verglich sie 2019 in einem traurigen Essay in der New York Times mit Freizeitparks, mit Kino habe das nicht viel zu tun. Er vermisse den Filmspirit seiner Generation: „Es ging um Charaktere – die Komplexität von Menschen und ihre widersprüchliche und manchmal paradoxe Natur, die Art, wie sie einander verletzen und lieben können und plötzlich mit sich selbst konfrontiert werden.“ Der Filmemacher gibt allerdings auch zu, dass er nur wenige Filme des Franchises gesehen hat. Vielleicht wäre ihm sonst aufgefallen, dass die Qualitäten, die er vermisst, dort durchaus vorhanden sind, obgleich sie es oft schwer hatten, unter dem Action-Überwurf durchzuscheinen, der von Film zu Film blickdichter zu werden schien.

Dass es gelingen kann, zeigte sich zuletzt in „Black Widow“, dem Abschiedsfilm von Scarlett Johanssons traumatisierter Heldinnenfigur im Kampf für eine selbstbestimmte Frauengeneration. Generell eignen sich Superhelden gut, um Widersprüchlichkeiten ausdrücken – wohnen sie ihnen doch manchmal sogar physisch inne. Bestes Beispiel: Der sensible Wissenschaftler Bruce Banner, der regelmäßig zur rasenden Kampfmaschine Hulk mutiert. Das ist freilich weder subtil noch zu Ende gedacht (anders als im literarischen Ursprung „Der seltsame Fall des Dr. Jeckyll und Mr. Hyde“). So ist das in der Franchise-Welt: Die Konklusion ist der Feind, weil ein dramatisches Ende auch ein finanzielles bedeutet.

Was nicht heißen soll, dass es nicht auch große Momente in den Marvel-Filmen gibt; epische Liebesgeschichten wie die zwischen der Hexe Scarlet Witch und der Künstlichen Intelligenz Vision. Schocks wie den Tod des geläuterten Bösewichts Loki oder auch das idealistische Auseinanderbrechen der Avengers am Ende von „The First Avenger: Civil War“. Leider wissen Marvel-Fans mittlerweile: In dieser Welt ist nichts endgültig, und das macht es den Zuschauern zunehmend schwerer, emotional dabeizubleiben. Loki ist in einem alternativen Universum auf Disneys Streaming-Plattform zurückgekehrt, und auch Scarlet Witch hat dort ihren verstorbenen Geliebten wiederbelebt. Die Geschichten der Helden, die den Marvel-Hype im Kino neu entfachten, unter anderem Captain America, Iron Man und der besagte Hulk, sind gefühlt auserzählt, was zum Problem wird, weil es eben genau nicht die Superkräfte waren, die diese Figuren den Fans ans Herz wachsen ließen, sondern ihre menschlichen Eigenschaften. Steve Rogers’ uramerikanische Naivität, Tony Starks charmante Arroganz, Bannons Zerbrechlichkeit, jeweils gepaart mit einer körperlichen Macht, die im Zuge dieser persönlichen Schwächen laufend infrage stand.

Superkräfte, so willkürlich wie unwichtig

Nun also die Eternals. So heißt eine Gruppe von neuen Superhelden, die im Jahr 5000 vor Christus auf die Erde geschickt wurden, um dort gegen Monster namens „Deviants“ zu kämpfen. Warum kamen sie mit den anderen Helden bisher nicht in Berührung? Weil sie von dem gottgleichen Wesen, das sie einst auf ihre Mission schickte, die strikte Anweisung erhielten, sich aus den Konflikten der Menschen herauszuhalten. Schon vor langer Zeit hielten die Eternals ihre Arbeit für erledigt und zerstreuten sich in alle Teile der Welt, doch nun kehren die ausgerottet geglaubten Deviants zurück, stärker als jemals zuvor.

Ihnen stellen sich entgegen: Thena (Angelina Jolie), die ständig neue Waffen materialisiert und die stärkste Kämpferin von allen ist; ihr Partner Gilgamesh (Ma Dong-seok) mit seinen glühenden Fäusten; Ikaris (Richard Madden), der Laser aus den Augen schießt und fliegen kann; das zu Beginn erwähnte Mädchen Sprite, das Illusionen erschafft; der Erfinder Phastos (Brian Tyree Henry), Kingo (Kumail Nanjiani), der mit kosmischer Energie schießt, die superschnelle Makkari (Lauren Ridloff); der Gedankenkontrolleur Druig (Barry Keoghan); die heilende Anführerin Ajak (Salma Hayek) und schließlich die Hauptfigur Sersi (Gemma Chan), die Elemente manipulieren kann und jahrtausendelang mit Ikaris zusammenlebte, bevor er sie vor hundert Jahren plötzlich verließ. Die Fähigkeiten der Heldinnen und Helden sind übrigens so willkürlich wie unwichtig, auch wenn hier Comic-Kenner sicher vehement widersprechen werden.

Der Wille, mit übermenschlichen Helden etwas über sogenannte Menschlichkeit zu erzählen, ist den meisten Marvel-Filmen anzumerken (wenn auch nicht im Sinne von Scorsese), jedoch keinem so sehr wie diesem. Es gibt kaum ein anderes Thema. Wieso wachsen die Bewohner dieses Planeten ihren Beschützern so sehr ans Herz, wieso sind sie oft so brutal, so dumm, so sorgfältig, so liebevoll? Welche Opfer sind sie wert? Leider ist die besagte Spezies selbst im Film abwesend. Ab und zu streckt ein Menschlein den Kopf ins Bild, mal für einen Witz, mal um andächtig Zöpfe zu flechten oder Korn zu pflanzen.

Warte nur ab, kleiner Zuschauer

Auch die Helden sind ihrem Interessengegenstand deutlich ferner als ihre Vorgänger, fast alle Eternals bleiben bis zum Ende so glatt und befremdlich wie ihre Kostüme. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Disney, wohl gerade um dem entgegenzuwirken, die Regisseurin Chloé Zhao engagiert hat, die für ihr Sozialdrama „Nomadland“ in diesem Jahr den Regie-Oscar bekam. Hin und wieder scheint eine Handschrift durch, zum Beispiel bei der Inszenierung von Natur, doch letztendlich wird der Film erdrückt von seiner eigenen (geplanten) Bedeutung für die Zukunft des Franchises. Die allgegenwärtige Botschaft: Dies ist nur ein kleiner Teil von etwas viel Größerem, warte nur ab, kleiner Zuschauer, du wirst noch staunen. Dass dieser Umstand niemanden interessiert, wenn Pathos und Humor, Grandioses und Grobes sich nicht ansatzweise die Waage halten, ist dabei hinten runtergefallen. Stichwort: „Mann, war das bewegend.“

Scorsese verglich den Erfolg von Marvel mit dem alten Henne-Ei-Problem: „Wenn man den Zuschauern immer nur das Gleiche vorsetzt, wollen sie irgendwann natürlich auch nur noch dieses eine Ding“ schreibt er. Ob an seiner These etwas dran ist, sei dahingestellt. In jedem Fall bedeutet „Eternals“ in seiner ungewohnten Sperrigkeit für alle, die sich haben süchtig machen lassen nach immer neuem Action-Bombast, Easter Eggs und dem stetigen Versprechen auf Resolution, die niemals kommen wird, solange die Filme, Serien und Co. rentabel bleiben, nun endlich die Chance zum Ausstieg. Ganz nach dem Motto der Anonymen Alkoholiker: ein Tag nach dem anderen.

Wertung: 2 von 5 Punkten

Eternals, Spielfilm, 157 Minuten, R: Chloé Zhao, 2021, im Kino

