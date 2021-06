Berlin - Das Marvel Cinematic Universe ist mittlerweile so komplex, dass auch Fans oft nicht mehr ganz durchblicken. Prequels und Sequels verschwimmen im Gedächtnis, Handlungen spielen in verschiedenen Galaxien und Zeitzonen. Letzteres Phänomen macht es möglich, dass einer der meistgeliebten Bösewichte des Franchise nun als Protagonist zurückkehren kann. In „Avengers 3: Infinity War“ starb Loki, die Comic-Version des Tricksters aus der nordischen Mythologie. Nach dem einen oder anderen Mord und diversen gescheiterten Versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen, wurde der Ruf des Gottes des Schabernacks mit einem zünftigen Heldentod rehabilitiert.

Rein in die Psyche des Killers

Auf dieser Grundlage gewährt Disney, seit 2009 Besitzer von Marvel Entertainment, Loki nun seine eigene Serie. Wenige mögen sich erinnern: Am Ende von „Avengers 4: Endgame“ reisen ein paar Helden ins Jahr 2012 zurück, um wichtige Artefakte in Gewahrsam zu nehmen und so, wer hätte es gedacht, die Welt zu retten. Mit einem davon macht Loki sich aus dem Staub und flüchtet durch ein Portal in eine Parallelwelt. Doch die Freiheit hält nur wenige Sekunden, da ist er auch schon wieder in Gewahrsam: Eine allmächtige Behörde klagt ihn an, durch seine Flucht widerrechtlich eine neue Zeitlinie geschaffen zu haben.

Wer sich anstrengen musste, um bis hierhin mitzukommen, kann nun aufatmen. Denn inmitten des komplizierten Settings entfaltet sich plötzlich eine einigermaßen klassische Buddy-Cop-Anordnung. Owen Wilson spielt einen Agenten mit dem Namen Mobius M. Mobius (Marvel-Freunde zucken hier nicht mit der Wimper), der sich die Hilfe des Tricksters bei einem dringenden Fall erhofft. Jemand macht Jagd auf die Mitarbeiter der Zeitschutz-Behörde, die Leichen türmen sich auf. Loki ist prädestiniert, um sich in die Psyche des Killers einzudenken, das bedeutet allerdings, auch Blicke in die Untiefen seiner eigenen Seele zuzulassen.

Die ganz großen Fragen

Es war genialer Schachzug des „Rick und Morty“-Produzenten Michael Waldron, der „Loki“ konzipiert hat, dem Meister des Chaos und der Täuschung einen sensiblen Agenten der Ordnung an die Seite zu stellen. Das Duo funktioniert im Kleinen, mit (größtenteils) verbalem Schlagabtausch und der charmanten Unbeholfenheit, die beiden innewohnt. In dieser Dynamik interessieren dann auch wieder die ganz großen Fragen: Was macht einen Menschen (oder Gott) aus? Wie frei sind wir in unseren Entscheidungen? Welche Konsequenzen haben unsere Handlungen? Und natürlich: Wird das Marvel-Universum eigentlich jemals enden?

Wertung: 4 von 5 Punkten

Loki, 6 Folgen, jeden Mittwoch bei Disney+

