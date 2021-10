Berlin - Nach ihrem erdrutschartigen Sieg wird die amtierende Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auch die nächste Landeschefin Mecklenburg-Vorpommerns werden. Fast 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler entschieden sich am Sonntag für sie, ein Plus von 9 Prozent. Die Genossinnen und Genossen profitierten dabei auch vom Aufschwung der Bundes-SPD – erst seit Mai konnte die Partei auch im Nordosten den Abstand zu den anderen Parteien erheblich ausbauen. Gleichzeitig verlor die Union, bisherige Koalitionspartnerin, knapp 6 Prozent, kommt somit nur noch auf 13,3 Prozent der Stimmen. Zweitstärkste Kraft ist wie auch nach der Landtagswahl 2016 die rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD), auch sie muss aber herbe Verluste verdauen und erreicht nur noch 16,7 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Damit wird sie abermals stärkste Oppositionskraft im Schweriner Landtag. Die auf Bundesebene bereits als Königsmacher bejubelten Parteien FDP und Grünen erleben auch im drittkleinsten Bundesland einen Aufschwung: Sie ziehen erstmals seit 2011 beziehungsweise 2016 wieder in das Schweriner Schloss ein.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 2./3. Oktober 2021 im Blatt:

Nach der Wahl ist vor der Wahl: Kommt jetzt für Berlin die Deutschland-Koalition?



Nach der rassistischen Springer-Kampagne gegen Nemi El-Hassan erlaubt der WDR ihr nicht, „Quarks“ zu moderieren. Das ist falsch



Sollte man Deutsche Wohnen wirklich enteignen? Unser Autor positioniert sich klar und doch kontrovers und sagt: „Lieber nicht!“



Wir haben getestet und entschieden: Das Saravanaa Bhavan ist das vielleicht beste indische Restaurant in Berlin



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

Manuela Schwesig ist nun in der komfortablen Situation, sich ihre künftigen Mitregierenden frei aussuchen zu können. Anders als in Berlin müssten sich in Schwerin theoretisch nur zwei Parteien auf eine Regierungsbildung einigen. Sowohl eine Fortsetzung der großen Koalition ist möglich, gleichzeitig ist ein Bündnis aus Rot und Rot denkbar. Zwar schwächelten die Linken auch hier, mussten aber nur Verluste von 3,2 Prozent verkraften und kamen immer noch auf fast 10 Prozent der Stimmen.

1/3 Die @SPDMV hat mit 39,6 Prozent ein starkes Bürgervotum erhalten und hat damit den Regierungsauftrag. Wir werden mit allen demokratischen Parteien des neuen #LandtagMV sondieren: CDU, Linke, Grüne & FDP. Es geht um eine stabile verlässliche Regierung für #MV. — Manuela Schwesig (@ManuelaSchwesig) October 1, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Freitagmittag trafen sich erstmals Vertreter und Vertreterinnen von SPD und CDU, um auszuloten, ob es zu einer Neuauflage von Rot-Schwarz in Mecklenburg-Vorpommern kommen könnte. Es wäre die vierte große Koalition in Folge, seit 2006 regiert die SPD konstant mit der CDU im Nordosten. Manuela Schwesig machte am Morgen auf Twitter klar, dass sie eine „stabile verlässliche Regierung“ für das Land anstrebe. Besonderes Augenmerk legte die Sozialdemokratin dabei auf die Themen Wirtschaft, Soziales und Umwelt, Mecklenburg-Vorpommern solle sich „weiter wirtschaftlich entwickeln mit guter Arbeit und guten Löhnen“. Nach den Sondierungen mit der langfristigen Regierungspartnerin plant die aus Brandenburg stammende Schwesig Gespräche mit den Linken, anschließend mit den Grünen und der FDP.

Die größten inhaltlichen Schnittmengen hat die SPD dabei mit der Linkspartei. Besonders das sozialdemokratische Projekt eines sogenannten Tariftreue-Gesetzes konnte Schwesig mit der Union in der Vergangenheit nicht realisieren. Gleichzeitig wäre ein solches Vorhaben mit den durchaus machbar. Konkret will die SPD öffentliche Aufträge nur noch an Firmen vergeben, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tariflich bezahlen. Aktuell sind öffentliche Aufträge nur an die Entrichtung des Mindestlohns gekoppelt, der liegt aber deutlich unter dem Tarifniveau.

In der Vergangenheit scheiterte eine Wiederauflage einer rot-roten-Koalition aber am Widerstand der SPD. Als die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten 1998 erstmals die Macht im Nordosten übernahmen – die sie seitdem auch nicht wieder abgaben – entschied sich der damalige Spitzenkandidat Harald Ringstorff zum bundesweit ersten Linksbündnis. Acht Jahre später, nach bitteren Verlusten bei der SPD, schätzte er die damals knappe Mehrheit als zu unsicher, die Linken als zu störrisch ein.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.