Berlin - Noch nie wurde Ben Barabi so oft auf eine Vorspeise angesprochen. Dabei wollte der tunesisch-italienische Koch doch nur einmal „Israelisches Sashimi“ (13 Euro) auf die Karte nehmen und kreierte eines der meistfotografierten Gerichte Berlins (siehe Foto). Die hauchdünne knackige Radieschen-Scheibe, das butterweiche kleine Stück Gelbschwanzmakrele (japan.: Hamachi), die Minze, die eingelegte Zitrone, das Feigenmus und das aromatische Olivenöl, von denen die meisten Gäste die Überreste mit dem Brot jagen.

Das Beste ist die kleine Chilischote obendrauf, nicht nur optisch, sie ist genau so leicht scharf, dass man versteht, warum Asiaten nicht genug davon bekommen können. Der Israeli Shimon Rokhlin hat 2018 das Montraw am Prenzlauer Berger Wasserturm aufgemacht, seine Freundin (ihr Nachname ist Mont) mochte die Idee von roher Küche. Heute steht das „raw“ eher für frische Zutaten. Im Jahr 2020 benannten sie den Ort in der Straßburger Straße in Mezze Bar um und das neue Montraw liegt seitdem an der Torstraße – dort, wo die Tucholskystraße endet.