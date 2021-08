Berlin - Lisa, 33: „Mein Freund will immer Sex. Mehrmals die Woche. Ich kann damit nicht richtig umgehen. Manchmal zwinge ich mich dazu, weil ich ihn nicht abweisen will. Manchmal versuche ich, es abzubrechen. Wie soll ich damit umgehen?“

Liebe Lisa, ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen dein Problem zunächst nicht ernst nehmen beziehungsweise es belächeln. Dabei kann sich ein unterschiedlich großes sexuelles Verlangen, egal ob mehr oder weniger, auf Dauer natürlich negativ auf die Zufriedenheit innerhalb der Partnerschaft auswirken.

Was mich etwas aufhorchen lässt, ist der Satz „Manchmal versuche ich, es abzubrechen“. An dieser Stelle empfinde ich es als wichtig zu betonen, dass ein Nein auch in einer Partnerschaft Nein bedeutet. Das soll nicht heißen, sich nicht auch mal überzeugen und verführen lassen zu können. Wenn du allerdings auf Dauer immer wieder über deine Grenzen gehst und deine Bedürfnisse nach Nähe und Zärtlichkeit abseits von Sex zu kurz kommen, wird es schwierig. Eine Folge könnte unter anderem sein, dass du weniger sexuelles Verlangen spürst und Situationen, die zu Sex führen könnten, vermeidest.

Was stört dich vielleicht, was magst du nicht?

Interessant wäre vielleicht die Frage, welche Bedeutung Sex für dich und deinen Freund hat. Neben der rein körperlichen Bedürfnisbefriedigung hat Sexualität in der Partnerschaft auch eine sehr kommunikative Funktion. Durch diese fühlen wir uns miteinander verbunden, und Menschen möchten sich angenommen und sicher fühlen. Wie schafft ihr es noch, diese Bindung in euer Beziehung herzustellen, und wie sicher fühlt ihr euch in dieser?

Ein anderer bedeutender Punkt ist auch, ob die Art, wie (und wann) ihr Sex habt, für dich eigentlich stimmig ist. Was stört dich vielleicht, was magst du nicht? An diesem Punkt kommst du selbst ins Spiel: Inwieweit bist du dir selbst deiner Wünsche, Fantasien und Bedürfnisse in Bezug auf deine eigene Sexualität bewusst und wie viel Raum gibst du diesen in eurer Beziehung? Wie und wann sprecht ihr darüber?

Ein Gespräch mit deinem Freund über deine Sorge, ihn zu verletzten, wenn du ihn abweist, ist mit Sicherheit wichtig. Sprich ihn in einem ruhigen Moment an und frag ihn, ob er auch gerade bereit zu diesem Gespräch ist. Sag ihm, was du für ihn empfindest, dass du gerne mit ihm Sex hast, es dennoch ein bis zwei Punkte gibt, die du gerne mit ihm besprechen möchtest. Eventuell helfen dir die Fragen, die ich dir im Text gestellt habe, und du stellst sie auch ihm.

