Kiew - Es wurde mir in meiner journalistischen Ausbildung früh beigebracht, dass Journalisten sich nie selbst zum Objekt einer Geschichte erklären sollten. Manchmal hat man aber keine andere Wahl. So war es diese Woche für die Kolleginnen und Kollegen, die ich in den vergangenen Wochen als Gastjournalistin in der Redaktion der Kyiv Post kennengelernt habe. Bisher hat nicht nur die Berliner Zeitung, sondern auch unter anderem CNN, The Guardian und Le Monde über deren Schicksal berichtet. Denn: Die Redaktion wurde über Nacht aufgelöst.

Das Büro der Kyiv Post war geräumig und einladend: Während meiner Arbeit dort hörte ich immer das Geschnatter der überwiegend jungen Kollegen. Als ich aber am Dienstag für ein letztes Gespräch mit dem Chefredakteur Brian Bonner ins Büro kam, herrschte eine unheimliche Stille. Die meisten Kollegen räumten am Montag ihre Schreibtische: Die Bücher- und Papierstapel und der Schreibtischschmuck waren weg, sogar die Wände waren kahl, nachdem einige Redakteure die gerahmten Titelseiten mit ihren Geschichten mit nach Hause genommen hatten.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 13./14. November 2021 im Blatt:

Die Pandemie ist vorbei, dachten viele. Doch jetzt kommt Corona mit aller Wucht zurück, ein Lockdown lässt sich wohl nicht mehr vermeiden. Unser Corona-Spezial



Gefährlich und nicht therapierbar: wie der Mörder Frank Schmökel zur Bestie der Nation wurde



Schlange oder Giftspinne in der Badewanne: Diese Tiere lauern in Berliner Wohnungen



Abrissbirne Berlin: Die hässlichsten Plätze der Stadt



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe

24 Stunden zuvor herrschte pures Chaos. Redakteure rannten hin und her, um alte Ausgaben mit ihren Texten aus dem Archiv zu holen. Die Personalabteilung hatte plötzlich Entlassungs- und Abfindungspapiere für 50 Mitarbeiter zu bearbeiten. Mehrere Mitglieder dieses engen Teams gingen mit blutunterlaufenen Augen und geröteten Gesichtern an ihre letzten Aufgaben.

Die Redaktion sucht nach einer Lösung

Nach dem anfänglichen Schock der Ankündigung am Montag wurde mir der Ernst der Lage erst richtig bewusst. Es gab ja einen Grund, wieso ich als IJP-Stipendiatin in Kiew bei der Kyiv Post schreiben wollte. In einer Welt, in der über die Ukraine oft nur dann berichtet wird, wenn sie in eine große internationale Geschichte verwickelt wird (zum Beispiel, wenn ein Krieg mit Russland eskaliert oder die Ukraine involviert wird in ein Impeachment eines US-Präsidenten), bot die Kyiv Post hautnahe Einblicke sowohl in die nationale ukrainische Politik als auch in den Alltag einer Stadt, die mehr draufhat, als ihr im Westen oft zugestanden wird. Durch die Leidenschaft der Kollegen für ihre Stadt Kiew konnte auch ich diese Stadt besser kennenlernen und verstehen.

Save the Kyiv Post Der Kampf geht weiter: Die entlassene Redaktion der Kyiv Post vor ihrem ehemaligen Büro.

Trotz des Chaos am Montag gab es auch Gelegenheit, die Geschichte der Zeitung und die Leistung der Kollegen zu feiern. Als es Abend wurde, versorgten wir uns mit Wein und Pizza, und plötzlich wurde das Büro zur Bühne für eine unerwartet fröhliche Abschiedsparty. Es wurde gelacht, geplaudert und getrunken. Ab und zu hallten Rufe von „budmo“ (Prost) durch den Raum.

Viele Kollegen entschuldigten sich, dass ich wegen der Schließung nicht mehr meinen Kiew-Aufenthalt in ihrer Redaktion verbringen kann. Unglaublich, dass ihnen so etwas überhaupt einfällt, ausgerechnet jetzt, angesichts der Lage, dachte ich mir. „Aber jetzt hast du doch Freunde in der Ukraine“, sagte einer von ihnen tröstend. Darauf konnte ich anstoßen.

Ich möchte nicht, dass meine positive Erinnerung an diesen letzten Abend im Büro die Realität verdunkelt und das Wissen darum, womit meine neuen Freunde nun zu kämpfen haben. Ihr Engagement, ihre Arbeit als Vertreter der freien und kritischen Presse in der Ukraine fortzusetzen, ist beispielhaft und inspirierend. Ich kann mich ihrem Aufruf in ihrer Stellungnahme nur anschließen, dass jeder, der diese Werte teilt, sie jetzt auch unterstützen sollte. Die Redaktion will jetzt ein neues Medium gründen, mit ähnlichen Werten, und sucht nach Spendern, um kritischen Journalismus weiterhin zu ermöglichen.

Elizabeth Rushton ist Volontärin bei der Berliner Zeitung am Wochenende. Zwei Monate lang ist sie mit einem IJP-Stipendium Gastjournalistin in Kiew und schreibt von dort aus regelmäßig eine Kolumne.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.