Berlin - Reden wir nicht über Nebensächlichkeiten wie politische Inhalte, sondern über die Verpackung, reden wir also über die Qual der Wahlplakate, Hauptsache, politisches Schauspiel. Es ist doch so: Seit Wochen hängen alle Parteien hier ihre vermeintlich klügsten Köpfe auf, stellen dort ihre knackigsten (oder eher beknacktesten) Botschaften auf, garniert mit Herzen, Sonnenblumen, Schmetterlingen in Deutschlandfahnenfarben. Doch eigentlich schaut man nur noch hin, wenn jemand mal wieder eine Botschaft verfremdet oder einen Kopf entstellt hat. Manchmal ist das lustig, meistens hat man keine Lust mehr, sich zu fragen, was Menschen dazu verleitet, Hitlerbärtchen oder Hakenkreuze zu malen. Wir erinnern uns: Wer Wahlplakate beschmiert, beschädigt oder gleich beseitigt, verstößt gegen Paragraf 303 des Strafgesetzbuches. Theoretisch drohen bis zu zwei Jahre Haft, in der Praxis sind es ein paar Hundert Euro, falls man sich erwischen lässt.

Berliner Verlag Die Wochenendausgabe Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Samstag am Kiosk oder hier im Abo. Jetzt auch das neue Probe-Abo testen – 4 Wochen gratis



Am 11./12. September 2021 im Blatt:

Wo warst Du? 20 Jahre nach 9/11: Unsere Leserinnen und Leser erinnern sich



Street-Style bei der Fashion Week: Das trägt Berlins Mode-Avantgarde wirklich



Auto oder Fahrrad, Christian Lindner? „Taxi.“ Das Interview mit dem FDP-Chef



Hinkelsteine und Pflanzenkübel: Der Bergmannkiez kämpft gegen Autolärm – und seine Anwohner?



Wo knutscht es sich diskret? Unsere Autoren kennen Berlins beste Orte fürs Date



https://berliner-zeitung.de/wochenendausgabe