Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Snoop Dogg. Der Rappersmann, den ich bislang für eine Ikone der gesunden und verantwortungsvollen Lebensführung gehalten hatte, kiffte nun nämlich während seines Halbzeitauftritts beim Superbowl live auf der Bühne, und als ich das sah, war ich selbstverständlich in gleichen Teilen überrascht, enttäuscht und empört. Der Doggfather und Drogen? Hätte ich ja nie gedacht. Sympathisch fand ich als passionierte Geldverprasserin allerdings das bei meiner anschließenden Recherche entdeckte Detail, dass er für 50.000 Dollar im Jahr eine professionelle Joint-Roll-Fachkraft beschäftigen soll; offenbar schätzt er solide Handwerkskunst. Mit seiner Investmentfirma beteiligte er sich außerdem an einem hessischen Start-up, das sogenanntes „Genusscannabis“ auf den Markt bringen will, sobald die geplante Legalisierung durch ist. Jetzt hoffe ich einfach nur, dass Snoop Dogg nicht inhaliert hat.

Apropos Geldverprassen: Kylie Jenner soll angeblich schon mehr als eine Million Dollar für ihren Sohn Wolf ausgegeben haben, der Anfang des Monats auf die Welt kam. Aus Ihrer Verplemper-Expertinnensicht: Übertrieben oder angemessen?

Sagen wir es so: Mir hat diese Meldung gut gefallen, weil ich mich nun vier bis fünf Bestellungen lang nicht schlecht fühlen werde, wenn ich für meinen zum Frösteln neigenden Halbwindhund mal wieder unnötigerweise noch mehr Pullover bei diesem ausgezeichneten australischen Windhundmodelabel ordere. Wobei man sagen muss, dass sich angeblich alleine acht Nannys um Wolf kümmern sollen; das alleine dürfte schon nicht ganz günstig sein. Außerdem wurden wohl ein eigener Baby-Bodyguard, ein Fahrer, ein Masseur, ein Stylist und zwei Baby-Krankenschwestern engagiert – das läppert sich. Mein Hund hat nichts von alledem, und ich frage mich, je mehr ich über Kylies Fürsorgekonzept lese: Warum eigentlich nicht?

Wir unterhielten uns hier ja schon einmal über die sonderbare Auktion der ehemaligen First Lady Melania Trump, bei der sie kürzlich einen abgelegten Hut versteigern wollte. Jetzt gibt es den Verdacht, dass sie ihn selbst ersteigert hat.

Zumindest wurde das Siegesgebot, das im Übrigen noch weit unter der ursprünglichen Preisforderung lag, vom selben Account eingereicht, der das Angebot eingestellt hat, ja. Diese Vorstellung hat mich auch sehr amüsiert. Und nostalgisch an die alten, analogen Zeiten erinnert, als Musiker und Musikerinnen noch echte, anfassbare Platten verkaufen mussten, um in die Charts zu kommen. Damals gab es in regelmäßigen Abständen ja auch immer das putzige Gerücht, dieser oder jener windige Manager von nicht ganz so hoffnungsvollen Musikprojekten sei durch die Elektromärkte gezockelt und habe zur Hitparadenmanipulation größere Mengen von Singles aufgekauft, die dann in seinem Keller verrotten mussten. Dieses slapstickmäßige Szenario fand ich damals auch jedes Mal irre komisch. Und kontrollierte sicherheitshalber die Abstellräume meiner Eltern, als sich mein erstes Buch gar nicht schlecht verkaufte.

Es tut mir leid, aber ich muss es trotzdem ansprechen: Was halten Sie davon, dass sich Prinz Andrew nun doch nicht vor Gericht verantworten muss, weil er die Missbrauchsvorwürfe gegen sich mit einer außergerichtlichen Einigung beilegte? Angeblich soll er dafür bis zu 12 Millionen Pfund bezahlen.

Diese Entwicklung ist für mich nur unter dem Blickwinkel akzeptabel, dass man bei aller Enttäuschung und auch Zorn über dieses privilegierte Hakenschlagen auch die Entscheidung seines mutmaßlichen Opfers Virginia Giuffre respektieren muss – ich hoffe wirklich sehr, dass sie diese Entscheidung auch für sich als die beste Lösung sieht. Davon abgesehen muss ich als Royalfan für mich tatsächlich auch erst noch sortieren, wie ich die ja nicht erst seit diesen Vorwürfen recht fragwürdige Figur Andrew und meine Begeisterung für das britische Königshaus unter einen Hut bekomme.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Wie immer weiß man es nicht genau, und als junge Mutter hat sie sicher auch wirklich genug zu tun. Aber vielleicht, ganz vielleicht, hat sie auch kurz „Babystylistin wie teuer“ gegoogelt, nur so aus Interesse.

Die Fragen stellte Christian Seidl.

Anja Rützel ist freie Autorin und schreibt vor allem über Fernsehen und Tiere. Für die Berliner Zeitung beobachtet sie die wunderliche Welt der Promis.

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.