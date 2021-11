Berlin - Ein bisschen sieht es aus, als würde sie frieren, diese Frau Mitte 30, wie sie da sitzt in ihrer Strickjacke über dem Rollkragenpullover, die Schultern leicht angezogen und die Hände auf dem Schoß verschränkt. Von der Erscheinung könnte man sie für eine Kunstlehrerin halten oder eine Hebamme, dass sie einmal für eine Weile die mächtigste Frau der Welt sein wird, darauf deutet beileibe nichts hin. 1991 schoss die Fotografin Herlinde Koelbl ihr erstes Porträt von Angela Merkel, kurz nachdem diese als Neuling in der Politik das Ministeramt für Frauen und Jugend (laut Gerhard Schröder bekanntlich „Gedöns“) übernommen hatte.

Für ihre Langzeitstudie „Spuren der Macht“ fotografierte Koelbl neun Jahre lang Menschen aus Politik, Wirtschaft und Medien, die sie am Beginn einer großen Karriere vermutete. Angela Merkel gehörte dazu. Das Prozedere war vermeintlich simpel: Einmal im Jahr traf Koelbl ihre Protagonisten und lichtete sie vor einer stets gleich ausgeleuchteten weißen Wand ab. Erst nur das Gesicht, dann den ganzen Körper sitzend und anschließend stehend. Einzige Regieanweisung: „Schauen Sie mich mit einem ruhigen, offenen Blick an.“ Koelbl wollte mit ihrem Projekt herausfinden, wie Macht einen Menschen verändert, und zwar nicht nur psychisch, sondern auch physisch. Das setzt freilich den Glauben voraus, dass beides miteinander zusammenhängt, und vom Glauben muss man hier sprechen, weil es einen Gegenbeweis nie geben kann. Hätte Angela Merkel heute andere Falten oder eine andere Körperhaltung, wenn sie nicht Kanzlerin geworden wäre? Und wenn ja, warum? Was bringt Macht mit sich? Selbstbewusstsein, Sorgen, eine bessere oder schlechtere Ernährung?

TASCHEN GmbH 1998 zeigte Angela Merkel beim jährlichen Foto-Termin zum ersten Mal die berühmte Raute.

Merkel freute sich darauf, Schröder in die Ecke zu stellen

Herlinde Koelbl ist jedenfalls überzeugt, dass Körpersprache und Geist Hand in Hand gehen. Die Wahrnehmung von diesem Geist entstand bei ihr allerdings nicht nur durch die äußere Erscheinung Merkels, sondern auch durch ausführliche Interviews, die sie bis 1998 jedes Jahr begleitend zur Fotositzung führte. Im Bildband stehen die Transkripte neben den Porträts der betreffenden Jahre und schaffen damit einen Kontext, der Einblicke in das Verhältnis von Fotografin und Modell bietet und gleichzeitig eine neue Perspektive auf die Bilder eröffnet.

1991 erzählte Merkel in ihrer Strickjacke mit einem fast verschämten Blick, sie habe von ihrer Mutter die „Schwatzhaftigkeit“ übernommen. 1994 gibt sie im kleinkarierten, aber insgesamt etwas zu groß wirkenden Jackett mit Kleid zu, dass sie in der Politik noch oft zu zögerlich agiere und sich im Provence-Urlaub wie ein „ein Embryo“ gefühlt habe, weil sie kein Französisch konnte.

Ab 1995 meint man dann tatsächlich eine starke Veränderung in Merkels Auftritt zu erkennen. Sie sucht keine Positionen mehr für ihre Arme und Hände, sondern lässt sie einfach hängen und richtet gleichzeitig die Schultern auf. 1996 kommt sie im taillierten Blazer und legt den Kopf ein wenig zur Seite. Lauernd, würde man nach der Interview-Lektüre sagen, denn hier fällt folgender Satz, nachdem Gerhard Schröder vertrauliche Verhandlungsdetails an die Presse weitergegeben hatte: „Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn irgendwann genauso in die Ecke stellen werde. Ich brauche dazu noch Zeit, aber eines Tages ist es so weit. Darauf freue ich mich schon.“

In der Kanzlerinnenjahren fielen die Interviews weg

Es gibt noch unzählige weitere Zitate, die den Blick auf diese Bilder verändern. Wenn Angela Merkel zum Beispiel von ihrer Kindheit erzählt, etwa, dass sie ein kleiner „Bewegungsidiot“ war, der „mit fünf Jahren noch keinen Berg hinuntergehen konnte“, oder wenn sie zugibt, dass sie ihre Mitarbeiter hin und wieder auch mal anschreit. Offensichtlich ist: Herlinde Koelbl fand Angela Merkel sympathisch. Das merkt man schon allein daran, dass sie nicht nur in Momenten des „ruhigen, offenen Blicks“ auf den Auslöser gedrückt hat, sondern auch in solchen, die ein frohes Gemüt suggerieren. In Koelbls selbst erklärtem Lieblingsbild von 2018 stemmt die Porträtierte in vielleicht gespielter Empörung lachend die Hände in die Hüfte.

TASCHEN GmbH Das Lieblingsbild der Fotografin: Angela Merkel im Jahr 2018

Als Merkel Kanzlerin wurde durfte Koelbl weiterhin jedes Jahr fotografieren, allerdings keine Interviews mehr führen, und es ist spannend, wie sehr dieser Verlust die Betrachtung der folgenden Porträts beeinflusst. Während die älteren Aufnahmen der Vorstellung von Merkel einiges hinzufügen, sind die Kanzlerinnen-Fotos wieder vor allem Projektionsflächen für die bestehende Beziehung des Betrachters zu ihr: vielleicht auch, weil Merkel nun auch äußerlich schon sehr dem Bild entspricht, das viele heute von ihr haben.

„Manchmal gehe ich nach Hause, weil ich nicht will, dass wieder alle gucken.“

Nach ihrem Aussehen beurteilt zu werden war Merkel übrigens ein Graus, das lässt sie immer wieder anklingen: „Besonders empört mich, dass man Politiker, die ein bisschen Ordnung im Lande herstellen sollen, so idiotisch nach äußerlichen Kriterien beurteilt. Es ist doch völlig irrelevant, ob ich Lippenstift trage oder nicht“ (1992) – „Mir braucht kein Trainer zu sagen, dass ich mir mal ein leuchtendes Kleidungsstück kaufen sollte. Ich verlasse mich auf mein Gefühl und kaufe mir dann beispielsweise ein oranges Jackett. Aber insgesamt liebe ich das ,Aufgestylte‘ nicht“ (1996) – „Die halbe deutsche Presse fühlt sich ja unentwegt aufgefordert, meinen Haarschnitt zu begutachten und darüber ihre Mätzchen abzugeben“ (1998) – „Manchmal gehe ich nach Hause, weil ich nicht will, dass wieder alle gucken.“ (1998)

Herlinde Koelbl betont vehement, Angela Merkel sei nicht eitel gewesen. Manches deutet darauf hin, nicht zuletzt die Tatsache, dass sie die Fotos nie sehen geschweige denn absegnen oder gar aussuchen wollte. Ob sie Angst habe, im Laufe der Jahre immer glatter und farbloser zu werden, fragte Koelbl bei der ersten Begegnung. Merkels Antwort: „Wahrscheinlich werden die Schutzfunktionen immer wichtiger. Weil man bestimmte Dinge nur durchsetzen kann, wenn man relativ schablonenhaft reagiert und sich nicht alles zu Herzen nimmt. Manch einer sieht in dieser Glätte eine große Errungenschaft, aber im Grunde ist sie etwas sehr Bedauerliches.“ Vielleicht hat sich diese Glätte im Verhalten auch auf Merkels Äußeres übertragen, vielleicht ist das über den gesamten Zeitraum tatsächlich die prägnanteste Spur der Macht, die Herlinde Koelbl festgehalten hat. Oder vielleicht war Angela Merkel ihr Aussehen tatsächlich ziemlich egal. Spannend wäre, würden sich die beiden Frauen nun weiter treffen, wieder mit Interviews, wieder auf Spurensuche. Nun nach jenen der Zeit nach dem Amt.

Herlinde Koelbl. Angela Merkel, TASCHEN Verlag, 248 Seiten, 50 Euro

