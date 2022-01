Berlin - In meinem Umfeld haben viele gerade gute Vorsätze gefasst, weshalb der Januar mir noch spaßbefreiter erscheint als ohnehin. Am schlimmsten trifft es mich bei meinem Mann, der bis Ende Januar keinen Tropfen Alkohol trinken will. Ein anderer Freund fastet gerade, und eine Freundin macht beim Veganuary mit.