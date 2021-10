Berlin - Kurz nachdem die New York Times und der New Yorker im Oktober 2017 die sexuellen Übergriffe des Filmproduzenten Harvey Weinstein enthüllt hatten, legte eine Journalistin im Internet eine Liste an. In dieser Liste konnten Frauen anonym die Namen von Männern aus der Medienbranche eintragen, die Kolleginnen sexuell belästigt hatten. Die Liste trug den Titel: Shitty Media Men.

Am selben Abend standen bereits 70 Männer auf der Liste. Die Journalistin, erschrocken von der eigenen Courage, nahm sie wieder aus dem Internet. Aber es war zu spät. „Shitty Media Men“ war längst von anderen Frauen heruntergeladen worden, wurde gepostet, geteilt, ergänzt.

Wenige Wochen später waren sieben der Männer auf der Liste gefeuert, darunter der Washington-Korrespondent des Magazins New Yorker Ryan Lizza, der Politische Korrespondent des GQ Magazins Ruper Myers sowie Leon Wieseltier, Literaturredakteur des National Public Radio. Später folgten unter anderem: Matt Lauer (NBC), Charlie Rose (PBS), Bill O’Reilly (Fox), Wendell Jamieson (New York Times), Lockhart Steele (Vox).

Es klingt, als wäre man in den USA viel weiter

Wäre so etwas in Deutschland auch möglich? Und ist es Zufall, dass in dieser Woche ausgerechnet ein New-York-Times-Artikel die Absetzung des Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt ausgelöst hat? Reichelt wird Machtmissbrauch vorgeworfen. Der Spiegel deckte im März die Vorwürfe auf, nach einer kurzen Auszeit war Reichelt wieder im Amt. Nach dem Artikel in der New York Times, von dem der Autor selbst sagt, er habe kaum Neuigkeiten enthalten, wurde Reichelt von seinen Aufgaben freigestellt.

Ben Smith, der Autor des Artikels, sagte im Interview mit der Zeit, ihn wundere, wie lange das gedauert habe: „Schon wegen fünf Prozent der bekannten Vorwürfe wäre ein amerikanischer Manager sofort gefeuert worden.“

Es klingt, als wäre man in den USA viel weiter, vier Jahre nach dem Fall Harvey Weinstein und dem Beginn der MeToo-Bewegung. Die New York Times allein hat inzwischen mehr Fälle aufgedeckt, als man zählen kann. Schon 2018 veröffentlichte sie eine Liste von 201 Männern, die nach MeToo-Vorwürfen ihren Posten räumen mussten.

Als die ersten Fälle 2017 in den USA bekannt wurden, erzählten Frauen auch in Deutschland öffentlich von sexuellem Missbrauch, anzüglichen Bemerkungen ihrer Chefs, Machtspielen. Für einen Moment sah es aus, als würde man bald wie in den USA von Schauspielern, Regisseuren, Firmenchefs, Journalisten erfahren, die ihre Jobs verlieren. Aber außer Dieter Wedel, dem mehrere Schauspielerinnen sexuelle Übergriffe vorwarfen und der als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurücktreten musste, traf es nur wenige. Etwa den ARD-Tatort-Koordinator Gebhard Henke und den Musikwissenschaftler Siegfried Mauser. Henke wurde fristlos entlassen, klagte, gewann, es gab eine Einigung. Mauser wurde wegen Sexualstraftaten rechtskräftig verurteilt, entzog sich dem Haftantritt, indem er nach Österreich auswanderte.

Hat #MeToo in den USA also alles verändert – und in Deutschland so gut wie gar nichts?

Das sei ein falscher Eindruck, sagen Anwälte für Arbeitsrecht, die sich mit sexueller Belästigung in deutschen Unternehmen befassen. Auch in Deutschland habe sich durch #MeToo die Stimmung grundlegend verändert: Fälle von sexueller Belästigung werden ernster genommen – von Unternehmen, die um ihren Ruf fürchten und schneller interne Ermittlungen einleiten, aber auch von Arbeitsgerichten, die strenger urteilen. Die Fälle werden nur seltener öffentlich als in den USA. Der Schutz der Persönlichkeitsrechte ist hier stärker. Auch in der Berichterstattung über Kriminalfälle etwa werden Namen von Tätern und Opfern nicht veröffentlicht. Anders als in den USA.

Und es gibt noch einen anderen Unterschied zu den USA: In Deutschland ist die Grauzone größer. Beziehungen und Affären unter Kollegen sind erlaubt und, so sieht man das hier, gehen niemanden außer die Beteiligten etwas an.

In den USA können Arbeitgeber sexuelle oder romantische Kontakte zwischen ihren Mitarbeitern zum Kündigungsgrund erklären. Oder zumindest darauf bestehen, dass jede Affäre im Betrieb gemeldet wird.

Dahinter steckt sicherlich eine andere Sexualmoral

Ein Unternehmen aus den USA hat vor 16 Jahren versucht, seinen Mitarbeitern in Deutschland die Liebe am Arbeitsplatz zu verbieten. Kollegen sollten nicht mal miteinander ausgehen dürfen. Wer von Küssen im Lager oder Dates nach der Schicht erfuhr, sollte es einem Vorgesetzten melden. Dahinter steckt sicherlich eine andere Sexualmoral in den USA, auch ein ganz praktischer Nutzen für Arbeitgeber: Es gibt keine Fälle, bei denen man später kompliziert ermitteln muss, ob es nun eine Affäre oder eine Belästigung war.

Das Unternehmen war Walmart. Die Zentrale des Handelskonzerns in den USA hatte einen Verhaltenskodex erarbeitet, 28 Seiten lang, für alle Niederlassungen weltweit. Walmart hatte damals 74 Filialen und mehr als 10.000 Mitarbeiter in Deutschland. Der deutsche Betriebsrat zog gegen eine ganze Reihe von Bestimmungen aus dem Kodex vor Gericht und gewann in zwei Instanzen. Über den Versuch, Liebesbeziehungen zu verbieten, urteilte das Landesarbeitsgericht Düsseldorf im November 2005 grundsätzlich: Eine solche Regelung verstoße in Deutschland gegen das Grundgesetz. Die Verfassung schützt die Büroaffäre.

„Die Liebe ist in Deutschland frei“, sagt Pascal Croset, der in Berlin eine Kanzlei für Arbeitsrecht leitet. Es gebe nicht einmal eine „Aufklärungspflicht“ für Arbeitnehmer, man muss weder Personalabteilung noch Chefin bekannt geben, mit wem man Sex oder eine Beziehung hat. Das gelte auch für Fälle, in denen einer der Beteiligten dem anderen vorgesetzt ist.

Zum Problem werden private Beziehungen erst, wenn Privates und Berufliches vermischt werden. Wenn die Geliebte oder der künftige Ehemann befördert werden, obwohl sie etwa die Voraussetzungen für die Stelle gar nicht erfüllen. Das könne arbeitsrechtliche Konsequenzen haben, sagt Croset. Aber es sei „eher eine Ausnahme“, dass solche Fälle bei seiner Kanzlei landen.

Weitaus häufiger hat der Anwalt mit Fällen zu tun, bei denen die Beziehung eben doch nicht einvernehmlich war. Bei denen Menschen zu Sex gedrängt wurden – oder zu unerwünschter Nähe, „etwa einem gemeinsamen Saunabesuch während einer Dienstreise“. Mit sexueller Belästigung in allen Formen und auf allen Ebenen der Hierarchie. Diese Fälle haben in den letzten Jahren auch in Deutschland stark zugenommen, sagt Croset.

Das liege zum einen an den Arbeitsgerichten. „Die Sensibilität der Gerichte für diese Fälle ist inzwischen extrem hoch.“ Wenn irgendetwas „aus dieser Richtung“ aufkomme, würden Richterinnen wie Richter genau hinhören. Das sei heute ganz anders als vor 15 Jahren. Aber auch in vielen Unternehmen habe sich etwas verändert. „Es gibt einen ganz starken Zug zu Compliance“, sagt Croset. Damit ist das Einhalten von gesetzlichen Bestimmungen gemeint. Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin sich über sexuelle Belästigung beschwert, werde dem nachgegangen, oft sehr gründlich. „Keiner möchte derjenige sein, von dem es später heißt, er habe nicht richtig ermittelt.“ Oft soll auch jemand von außen die Sache prüfen, in solchen Fällen wird Pascal Croset hinzugezogen.

Der Arbeitsrechtler berät auch Männer, die sich zu Unrecht einem Vorwurf von sexueller Belästigung ausgesetzt sehen. Oder Frauen, die vermuten, dass ihre Probezeit nicht verlängert worden ist, weil sie nicht auf Anmachen ihres Chefs eingegangen sind. Wenn sich ein solcher Verdacht belegen lasse, dann komme es inzwischen vor, dass die Frau wieder eingestellt werde – und der Mann gefeuert. Auch das sei vor einigen Jahren noch ganz anders gewesen.

„Es ist ein Trend, der aus den USA kommt, ganz klar“, sagt Pascal Croset. Vor allem große Konzerne, vielleicht dazu noch mit Geschäftsbeziehungen in die USA, betrachten Fälle sexueller Belästigung nicht mehr als Lappalien. Fälle, von denen sie erfahren.

Es gab zwei Wendepunkte, sagt Julia Viohl, auch sie ist Fachanwältin für Arbeitsrecht in Berlin. Seit 2006 gilt in Deutschland das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, das viele auch „Antidiskriminierungsgesetz“ nennen. Es schützt Beschäftigte vor Diskriminierung – und ausdrücklich auch vor sexueller Belästigung. Und es verpflichtet Unternehmen dazu, ihre Mitarbeiter zu schulen. „Viele wissen nicht, dass ein anzüglicher Witz in einer Mail im Zweifelsfall eine sexuelle Belästigung ist“, sagt Viohl. Zur Prävention in Unternehmen gehöre, das den Mitarbeitern klarzumachen und sie zu sensibilisieren.

Der zweite Wendepunkt sei #MeToo gewesen. Seitdem, so auch Viohls Beobachtung, habe sich die Haltung der Arbeitsgerichte in Deutschland deutlich geändert. Viohl berät und vertritt Arbeitgeber. Viele Unternehmen wollten auch in Zeiten vor #MeToo schon gegen sexuelle Belästigung vorgehen, sagt die Fachanwältin, sie seien vor Gericht aber nicht mit der Kündigung der Belästiger durchgekommen. Inzwischen seien die Gerichte „sensibler“.

Es käme aber immer noch vor, „dass Gerichte entscheiden, dass es zwar eine sexuelle Belästigung gab, diese aber nicht schwerwiegend genug für eine Kündigung sei, es könne nur eine Abmahnung ausgesprochen werden.“ Aber was macht es mit den Opfern, wenn Täter in das Unternehmen zurückkehren? Das müssten die Gerichte stärker bedenken, findet Viohl.

Spielt sich sexuelle Belästigung nur am Arbeitsplatz ab?

Oft wenden sich Unternehmen mit Fällen aus der Grauzone zwischenmenschlicher Beziehungen an ihre Kanzlei Vangard Littler. War ein Verhältnis wirklich einvernehmlich? Hat eine Vorgesetzte dabei ihre Macht missbraucht, dem Partner das größere Büro zugespielt, die Lohnerhöhung? Wurde doch eine Person bedrängt? Julia Viohl führt ausführliche Gespräche mit allen Beteiligten und mit Zeugen. Oft wird sie auch mit E-Mails und Chatverläufen konfrontiert, was solche Fälle leichter nachweisbar macht als noch vor zehn Jahren. Sie sei immer wieder erstaunt, wie leicht man da Belege finde, auch eindeutige Fotos. „Es ist erschreckend, was viele sich doch noch trauen.“

In den USA legt seit 56 Jahren die „Equal Employment Opportunity Commission“, eine Regierungsorganisation für Unternehmen mit mehr als 15 Angestellten, die Regeln bei der Arbeit fest. Ihre Mission: „Beseitigung unrechtmäßiger Diskriminierung am Arbeitsplatz“.

Auf der Website der Organisation erfährt man, dass Arbeitgeber heute verpflichtet sind, einmal pro Jahr eine Schulung zur Prävention von sexueller Belästigung für alle Beschäftigten durchzuführen. Im Bundesstaat New York kann man die Schulung online machen. Sie beginnt mit einer Szene aus dem Film „The Assistant“, in der eine junge Frau vor ihrem neuen Boss sitzt, um sich zu beschweren. Er stellt Fragen, wie lange sie hier arbeite, wo sie herkomme, dann sagt er: Warum willst du das alles aufs Spiel setzen? Nächste Szene: Die Kursleiterin erklärt, es sei illegal, Angestellte zu bedrohen, die Rechte der Assistentin werden erläutert.

Quizfrage an die Kursteilnehmer: Spielt sich sexuelle Belästigung nur am Arbeitsplatz ab? Nein. Natürlich nicht. Sollte man sich beschweren, weil man benachteiligt wird, wenn man mit seinen Kollegen nach der Arbeit nicht zusammen in den Strip-Club gehen will? Auf jeden Fall. Mehr als ein Drittel aller Frauen erleben in den USA immer noch sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz, erfährt man. Trotz aller Medienberichte über Chefredakteure und Schauspieler, trotz Listen mit gefeuerten Männern.