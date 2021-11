Berlin - „Wo kriegt man den?“, werde ich gefragt, wenn ich den roten Sticker mit dem weißen Schrift-Bekenntnis „I like Mies“ trage. Und wenn ich dann bereitwillig Auskunft gebe: „Na, im Mies-van-der-Rohe-Haus in Hohenschönhausen“, guckt man mich irritiert an oder fragt skeptisch: „Was ist dort?“ Oder sogleich interessiert: „Wie kommt man da hin?“ Das geht ganz einfach: mit der Straßenbahn, dem Bus, dem Auto. Oder auch mit dem Fahrrad. Nur Zeit muss man sich nehmen.

Der Mies-Bungalow ist ein Berliner Wahrzeichen der Vorkriegsmoderne. „Haus Lemke“ am östlichen Stadtrand ist ein kleines Bauhaus-Juwel. Mies ließ es 1932/33 bauen, gleich nach dem von den politischen Verhältnissen erzwungenen Umzug aus Dessau nach Berlin. Das baldige Berufsverbot und die Stigmatisierung „entartet“ durch die Nazis ahnte er schon. Das kinderlose Ehepaar Martha und Karl Lemke, Besitzer und Betreiber einer bei Künstlern gefragten Grafischen Kunstanstalt mit Druckerei, ließen sich das Haus am Obersee 16.000 Reichsmark kosten.

Collection Centre Canadien Architecture Die einstige Hausherrin Martha Lemke empfängt 1933 im weißen Leinenkleid eine Besucherin auf der Terrasse.

Dass es im Internet nichts gibt, was es nicht gibt, wissen wir. Aber hatten wir schon von Landkarten gehört, die anzeigen, wo in Deutschland noch Schätze zu finden sind? Zu entdecken ist in diesem Falle dieses Schatzhaus weit draußen in Hohenschönhausen. Es ist ein lichter Bungalow in einem großen, jetzt von buntem Laub bedeckten Garten. Das schlicht-schöne gelbe Klinkerhaus mit den aufschiebbaren Fensterfronten hat die schnörkellose Form des Buchstabens L. Eben wie „Lemke“, aber zugleich auch ein Symbol für sachliche Schönheit und praktischen Zweck, für Form und Sinn.

Offenbar kennen nur echte Bauhaus-Fans den Bau in Hohenschönhausen

Echte Bauhaus-Fans sind natürlich im Bilde. Sie wissen, dass das „Haus Lemke“ das letzte Wohnhaus ist, das der Bauhausarchitekt Mies van der Rohe (1886–1969) in Deutschland entwerfen konnte, ehe die Nazis ihm das Arbeiten unmöglich machten. Das Genie emigrierte in die USA, als man ihm dort einen Lehrstuhl anbot. Wer sich mit Mies beschäftigt, weiß auch, dass der Pavillon ein kleines und sehr besonderes Museum ist.

So richtig verbreitet und eingedrungen aber scheint dieser Fakt unter der wiedervereinigten Berliner Bevölkerung, die nicht der Architektur- und Kunstgemeinde angehört, nicht zu sein. Nicht mal im Stadtbezirk Lichtenberg selbst. Fragt man Leute auf der Straße, gibt es bei dem Begriff Mies-van-der-Rohe-Haus entweder Schulterzucken oder aber den Verweis auf die im August nach der Sanierung wiedereröffnete und seither Besucherströme anziehende Neue Nationalgalerie. Der Mies-Tempel, von dem jeder Künstler der Welt träumt, darin mal auszustellen, ist gerade wieder ein Berlin-Hype.

Thomas Grabka Das Berliner Modelabel Brachmann schneiderte Lemkes helles Kleid nach.



Aber da gibt es eben auch noch den viel früher erbauten kleinen Verwandten. Ein Mies-Tempelchen. Eins mit Garten und Seezugang. Das war der Traum von Leben und Kunst des Ehepaares Lemke. Hier stand die Hausherrin im weißen Kleid auf der Terrasse und blinzelte in die Sonne überm See. Er steht der Dame, dieser raffinierte Hemdblusenstil, der architektonischen Linien folgende Schnitt. Ziernähte betonen Falten, die erst weit unten aufspringen und so die Figur noch schlanker erscheinen lassen. Obwohl Weiß ja angeblich dicker macht.

Designerin Jennifer Brachmann hat eine Schwäche für den Architekten

Das Kleid aus feinstem Leinen hat das Berliner Mode-Duo Brachmann (Jennifer Brachmann und Olaf Kranz) nach einem alten Foto nachgeschneidert. Es ist das Coverbild des soeben erschienenen, unmittelbar mit dem Mies-van-der Rohe-Haus verbundenen Buches „Mies-Episoden“. Darin die Brachmann-Kollektionen. Im einstigen Schlafzimmer der Lemkes lief kürzlich zur Buchpremiere ein Videofilm, da ist das weiße Kleid bei einer Art Modenschau im Haus zu sehen. Und noch andere Mode, ganz im Bauhaus-Stil der „Neuen Frau“. Die gesamte Brachmann-Kollektion spielt in fließenden Formen und transparenten Stoffen mit den Räumen, Ebenen, Oberflächen – und den Spiegelungen des Bungalows.

Das schlichte, dafür lichtdurchflutete Bauhaus-Kleinod im Stil des Neuen Bauens der 30er-Jahre war für das Ehepaar Lemke nicht lange ein Zuhause. Das Paar, mit dem Schriftsteller Alfred Döblin und dem Expressionisten Emil Nolde befreundet, hatte zwar NS-Zeit und Krieg zurückgezogen durchgestanden, wurde dann aber „enteignet“ und ging in den Westen. Hohenschönhausen war nach dem 8. Mai 1945 von den „Befreiern“ der Roten Armee zum Sperrgebiet erklärt worden.

FSH Das schlicht-schöne gelbe Klinkerhaus mit aufschiebbaren Fensterfronten hat die Form des Buchstabens L.

Der Bauhaus-Bungalow musste zunächst als Abstelllager und Garage der Sowjetsoldaten herhalten. Später, nach Gründung der DDR mit Ost-Berlin als Hauptstadt, setzte der 1957 von Ulbricht ins Amt gesetzte Staatssicherheitsgeneral Erich Mielke seine Leute in den nunmehr sichtlich ramponierten Bungalow. Die Stasi vernutzte den edlen Bau noch mehr als Wäscherei und als Kantine für die „Schild und Schwert“-Parteisoldaten. Daran änderte sich auch nichts, als der Magistrat von Berlin das Haus 1977 immerhin auf die Denkmal-Liste setzte.

Zwischen 2000 und 2002 wurde das kleine Haus denkmalgerecht saniert

Die Mauer fiel, die Stasi zog ab. 1990 bekam der Stadtbezirk Lichtenberg das Anwesen übertragen, das neue Kulturamt übernahm, so wurde die passionierte Bauhaus-Kennerin Wita Noack Direktorin. Hinter ihr steht ein aktiver Förderverein aus Architekten, Stadtplanern, Künstlern, Historikern und das Mies-Haus liebenden Bürgern. In einer der ersten Ausstellungen war die Lichtmalerei des Münchener Nachkriegsavantgardisten Rupprecht Geiger zu sehen.

Für Wita Noack hat Mies’ Hinterlassenschaft am östlichen Berliner Stadtrand „ein ganz spezielles Potenzial für das Berliner Kulturleben, für die Mies-Forschung und die Symbiose zwischen Bauhausarchitektur und Gegenwartskunst“. Die Möglichkeiten des Hauses wurden, dafür hat auch sie gesorgt, rechtzeitig erkannt. Begehrlichkeiten von privaten Investoren, die mit dicken D-Mark-Bündeln winkten, wurden abgewiesen. Trotz des erbärmlichen Zustandes der Bausubstanz. Die denkmalgerechte Sanierung zwischen 2000 und 2002 verschlang über eine Million Euro. Aber das Ergebnis hat es gelohnt.

Roman März Im Grünen steht eine Schachfiguren-Skulptur Gregor Hildebrandts.

Seither gibt das Mies-Haus der stillen Oberseestraße einen besonderen Glanz. Die Mies-Gemeinde von Dessau und Stuttgart über Barcelona bis Chicago reist von weither an. Das macht den Ort freilich zu Segen und Fluch gleichermaßen, weil das Haus kein extra Besucherzentrum hat, aber dringend eins bräuchte. Ein Anbau mit Café und Büroräumen würde den originalen Mies-Bau völlig frei machen für die Kunst. Der Stadtbezirk würde deshalb einen zweiten kleineren Service-Bau in L-Form errichten lassen; entsprechende Entwürfe der Stuttgarter Hochschule für Technik gibt es schon und der große Garten bietet reichlich Platz dafür. Es bräuchte die Genehmigung der Denkmalschutzbehörde – und die finanziellen Mittel.

Der Bau ist die Kammermusik zum großen Mies-Opus an der Potsdamer Straße

Ein Kraftakt für die Kommune allein. Eine Kooperation mit Mies’ Neuer Nationalgalerie und den Staatlichen Museen liegt förmlich auf der Hand. Denn alles, was der Mies-Bungalow kulturaffinen Berlinern und Gästen bietet, ist erlesen, ist sozusagen Kammermusik zum großen Mies-Opus an der Potsdamer Straße. Die architekturbezogene, ästhetische Verwandtschaft der heutigen Kunst zum Bauhausmeister der Extraklasse belegen Ausstellungen, Podien, Lesungen. Und Konzerte, wofür sich Haus und Garten bei gutem Wetter geradezu ideal anbieten. Für das nun bald endende Jahr spendierte der Bund denn auch eine Projektförderung für eine Ausstellungsfolge.

Eine davon gehört dem „Gastspiel“ des Berliner Bildhauers und Malers Gregor Hildebrandt. Er macht das Kunstrefugium am Obersee zum „Sturz durch Raum und Zeit“: Räume, Garten, Wasser werden zur poetischen Reflexionsfläche. Erstmals seit 30 Jahren bespielt hier ein Künstler die ganze Weite des Außenraums. Hildebrandts „Weltumseglungsboot“ ist am Ufer fest vertäut, spielt aber fantasieanregend mit der Entgrenzung des Ortes in andere Gefilde. Es erzählt von einer Meeresreise von Zypern nach Tel Aviv: Die israelische Metropole am Mittelmeer ist mit ihrer berühmten „Weißen Stadt“ eines der Bauhaus-Architekturzentren außerhalb von Weimar, Dessau, Berlin, Stuttgart und Brno. Das schwarze, aus lauter Magnetbändern gewobene Segel hat der Künstler noch rechtzeitig vor den jüngsten Herbststürmen eingeholt.

Roman März Gestische Farbschwünge auf Nadelstreifen: Hildebrandt stattete Damen- und Herrenzimmer mit Bildern aus.

Umso felsenfester widersteht die schwere, über zwei Meter hohe Schachfigur aus Bronze im Garten Wind und Wetter. Ein „Bauer“. Beim Schach, sagt Hildebrandt, interessierten ihn am meisten Bauern. Weil sie immer als Erste geopfert werden. Der da draußen indes lässt sich nicht mattsetzen wie der König. Er ist aus Glockenbronze gegossen. Bei Berührung gibt’s einen hellen Ton. Gegenüber an der Fassade hängt ein Gravur-Bild: eine Rose auf einem Schachbrett. Und drinnen, an den bauhaustypischen weißen Wänden, hat Hildebrandt das einstige Lemke-Domizil mit Bildern je nach Damenzimmer und Herrenzimmer versehen. Viereckige und runde Tafelbilder mit feinen schwarzen „Nadelstreifen“, darüber ziehen sich gestische Farbschwünge, jeweils Schwarz auf Weiß und Weiß auf Schwarz.

Hildebrandt fasst so die beiden gegenüberliegenden Ausstellungsräume des L-förmigen Bungalows als Positiv-negativ-Raum auf. Und so setzt der Konzeptkünstler die beiden Hausteile übers Architektonische hinaus mittels abstrakter Tafelbilder, mit bildender Kunst also, in Beziehung. Ganz nebenbei spielt Hildebrandt so auf eine im Laufe der Kunst- und Architekturgeschichte strittige, nie beantwortete Frage nach den mannigfachen Wechselbeziehungen zwischen den beiden zuzeiten rivalisierenden „Königsdisziplinen“ an. Auf die der „freien“ und der „angewandten“ Kunst.

Am Bauhaus ging man offensichtlich damit locker um. Jede Art von Kunst sollte ins Leben hinein wirken und daher im besten Sinne „angewandt“ sein. Der Kunsthistoriker Jan Maruhn, Autor und Mitherausgeber des Buches „Mies-Episoden“, nennt dies „das Geheimnis und die Offenbarung“.

Mies-van-der-Rohe-Haus, Oberseestr. 60, Ausstellung bis 27. März 2022, Dienstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Telefon: +49 (030) 970 006 18.

Das Buch „Mies-Episoden“ (Nr. 6 der Schriftenreihe), im Verlag Form+Zweck erschienen, ist an der Kasse für 20 Euro erhältlich, www.miesvanderrohehaus.de

