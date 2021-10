Berlin - Die Älteren erinnern sich: was sie damals in ihren Zwanzigern gedacht, gemacht, geglaubt haben – und schütteln heute den Kopf. Naiv wirkt vieles, manches falsch. Andererseits kommt einem auch wieder Neugierde, Risikobereitschaft, Sorglosigkeit in Erinnerung. Besonders Letztere geht den meisten irgendwann verloren. Beides, das Erreichte zu bewahren, aber auch die Bereitschaft, einen neuen Anfang zu wagen, müssen vor allem Gesellschaften immer wieder austarieren – auch in ihren Parlamenten.

Am vergangenen Dienstag konstituierte sich der Deutsche Bundestag zum 20. Mal. So jung war er noch nie. Die Zahl der Abgeordneten unter 40 hat sich im Vergleich zur letzten Wahlperiode verdoppelt. Von bisher 15 Prozent ist sie auf 30 Prozent gestiegen. 47 Parlamentarier, circa 6 Prozent des Parlaments, sind jünger als 30 Jahre. Damit liegt der Altersdurchschnitt des hohen Hauses bei 47,5 Jahren. Das ist nicht weit weg vom Altersdurchschnitt der Gesamtbevölkerung, der vor zwei Jahren 44,5 Jahre betrug.

Verjüngung des Parlaments in alternder Gesellschaft

Auf den ersten Blick scheint eine Verjüngung nichts Schlechtes. Frischer Wind, neue Ideen und auch ganz simpel: physische Ausdauer. Die braucht es für lange Gremiensitzungen und Tage voller Termine. So wurden die vielen neuen, faltenlose(re)n Gesichter auch empfangen: als Frischekur. Doch fehlt den Jungen nicht auch einiges, was man als Volksvertreter im wichtigsten Parlament der Bundesrepublik Deutschland braucht? Was ist mit Lebenserfahrung, was mit Berufserfahrung? Die Höhen und besonders die Tiefen der Arbeitswelt kann sich schwer vorstellen, wer sie nicht erlebt hat. Was es bedeutet, Vater oder Mutter zu sein und Verantwortung für die eigenen Kinder zu übernehmen, kann sich kaum ausmalen, wer es nie war.

Bei höchsten Staatsämtern gelten noch Altersuntergrenzen

An einigen Stellen unseres Staatswesens wird der Reife, die mit dem Alter kommt, noch Rechnung getragen. So darf beispielsweise nur Bundespräsident werden, wer mindestens 40 Jahre alt ist. Auch Bundesverfassungsrichter gibt es erst ab diesem Alter. Bis zur letzten Legislatur des Bundestags wurde der älteste Abgeordnete automatisch zum Alterspräsidenten und durfte den Bundestag eröffnen. Um zu verhindern, dass ein AfD-Politiker in diese Position gelangt, was 2017 bevorstand, wurde vom Lebensalter der Person auf die Dauer der Mitgliedschaft im Bundestag als Auswahlkriterium umgeschwenkt. Außerdem gibt es den Ältestenrat des Bundestages, der unter anderem die Tagesordnung des Bundestages festlegt und die Geschäfte des Hauses regelt. Er wird mit besonders erfahrenen Abgeordneten besetzt.

Doch in weiten Teilen der gesellschaftlichen Debatte geht die Tendenz zum jüngeren Wahlalter. Alle drei Parteien der möglichen Ampelkoalition fordern in ihren Wahlprogrammen das aktive Wahlrecht ab 16. Die Grüne Jugend will das Wahlrecht sogar auf 14 Jahre absenken. Und wenn junge Frauen wie Wiebke Winter von der CDU fordern, die CDU müsste „jünger und weiblicher“ werden, darf man vermuten, dass sie auch an sich selbst denkt. Machtwille kennt nach bisherigem Kenntnisstand keine Altersuntergrenzen.

Die am wenigsten repräsentierte Gruppe ist die der 70- bis 100-Jährigen

Eines der Hauptargumente der Verfechter einer weiteren Verjüngung, neben der Behauptung, dass Menschen immer früher politisch mündig werden, ist das identitätspolitische. Wie sollen Menschen zwischen 18 und 30 vertreten werden, fragen beispielsweise Grüne Jugend und Jusos, wenn sie keine Vertreter im Parlament haben? Am besten würden die Interessen einer Gruppe durch deren Mitglieder vertreten. Nach dieser Logik sollten, auch bei anderen identitätspolitischen Charakteristika wie Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung oder Religion, alle gesellschaftlichen Gruppen im Verhältnis zu ihrer Größe in der Bevölkerung im Bundestag sitzen.

Auf welche Hindernisse das stößt, zeigt sich aber schon daran, dass die am wenigsten repräsentierte Bevölkerungsgruppe im Parlament heute die 70 bis 100 Jahre alten Bürger sind. In der vergangenen Legislatur stammte nur 1 Prozent der Abgeordneten aus ihr. In Deutschland leben aber 25,8 Millionen Menschen, die älter als 70 Jahre sind. Oder sollen 25-Jährige eher als zukünftige 45-Jährige vertreten werden, weil sie – frei nach Fridays for Future – mit der Klimakrise leben müssen? Kompliziert werden die Rechnungen in jedem Falle. Und wieso die Corona-Politik, die das ganze Land über Monate in den Lockdown schickte, damit die Älteren nicht sterben, von der überwiegenden Mehrheit des Parlaments getragen wurde, lässt sich mit dieser These auch schwer erklären.

Jugend dauert heute viel länger an als vor 30 Jahren

Was aber klar für eine Verjüngung spricht, ist die veränderte Jugend selbst. Denn anders als vor 20, 30 Jahren dauert die Phase des Jungseins mittlerweile viel länger an. Kinder und Jugendliche ziehen mittlerweile viel später bei den Eltern aus, fangen später an zu arbeiten und gründen später Familien. Viele der Dinge, die als Wesensmerkmale des Erwachsenseins gelten, finden nicht mehr vor 30 statt.

In Westdeutschland ist das Alter der Frauen bei der ersten Geburt seit 1970 beständig gestiegen. 2018 waren die Mütter beim ersten Kind mit durchschnittlich 30 Jahren rund fünfeinhalb Jahre älter als 50 Jahre zuvor. Das Durchschnittsalter für den Berufseinstieg liegt bei Akademikern mittlerweile bei 27 Jahren. Auslandsaufenthalte und Praktika zögern den Beginn des Broterwerbs immer weiter hinaus.

Erben ist zu einem Lebensgefühl geworden

Das hat in weiten Teilen auch mit veränderten materiellen Vorbedingungen zu tun. Wer Geld verdienen muss, fängt früher damit an. Doch heutzutage erben immer weniger Kinder von immer mehr Großeltern und Eltern – zumindest in Westdeutschland. Laut dem Deutschen Institut für Altersvorsorge werden zwischen 2015 und 2024 schätzungsweise 3,1 Billionen Euro vererbt. Eine unvorstellbare Summe, die vielen jungen Menschen auch unbezahlte Tätigkeiten und längere Phasen der Selbstfindung ermöglicht.

Ob das gut für den Charakter ist, ist die eine Frage, dass materielle Absicherung ohne eigene Arbeit für viele junge Menschen eine Lebensrealität darstellt, ist hingegen klar. Hierin unterscheidet sich die Jugend der heute 50- bis 60-Jährigen erheblich von der ihrer Kinder.

Jugend, die sich nicht auf Jugendlichkeit beruft

Doch es gibt auch unter den jungen Politikern nicht nur solche, die ihre Jugend selbst zum Kern ihrer Befähigung erheben. „Das Alter ist weder Qualifikation noch Disqualifikation“, sagt Jens Teutrine. Der Vorsitzende der Jungen Liberalen und frisch gewählte Bundestagsabgeordnete will Lebenserfahrung nicht mit biologischem Alter gleichsetzen. „Nicht das Lebensalter an sich ist entscheidend, sondern andere Eigenschaften wie der persönliche Charakter, die innere Haltung, die politischen Positionen und leistungsorientierte Merkmale.“ Wobei ihm die Altersuntergrenzen bei Ämtern der Exekutive einleuchten. Insgesamt mahnt Teutrine zur Gelassenheit beim Thema Verjüngung. „Also nur, weil jetzt ein paar mehr junge Abgeordnete in den Deutschen Bundestag gewählt worden sind, ist noch keine Revolution der Jugend angezettelt worden.“

Und unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft gibt das Grundgesetz in Artikel 38 den Abgeordneten sowieso vor, wie sie das Volk zu vertreten haben, nämlich als Ganzes und nicht nur anhand von Partikularinteressen. Oder, wie Wolfgang Schäuble es in seiner Eröffnungsrede als Alterspräsident formulierte: „Wir alle repräsentieren als Abgeordnete das Volk. Wir vertreten die legitimen Interessen unserer Wähler und Parteien, aber: Wir haben immer auch das Gemeinwohl im Blick zu behalten. Verwechseln wir Repräsentation deshalb nicht mit Repräsentativität.“

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.