Berlin - Im Büro des Staatsanwalts, das sich im Potsdamer Justizzentrum befindet, ist eine große Weltkarte an der Wand angebracht. Auf dem Boden davor stehen vier blaue Kisten. Sie sind gefüllt mit rosafarbenen, teils schon vergilbten Heftern. Es sind Akten eines Delikts, das der Potsdamer Oberstaatsanwalt Jürgen Flügel vor fast 20 Jahren bearbeitet hat und das er eines der spannendsten Verbrechen nennt, das er als Leiter der Abteilung Wirtschaftskriminalität auf dem Tisch hatte. „Eigentlich war es nur ein schlichter Betrug und nicht einmal besonders kompliziert“, sagt der Jurist mit Blick auf die blauen Kisten. Doch die Flucht des mutmaßlichen Täters vor Gläubigern und der Polizei war filmreif, die Schadenssumme, um die es ging, riesig: 18 Millionen Euro. Der Fall sorgte für Schlagzeilen.

Es ist der 20. November 2004. Auf dem Flughafen im brandenburgischen Finow bei Eberswalde steht gegen 7 Uhr morgens ein Kleinflugzeug startklar auf der Rollbahn. Ein Passagier hat sich verspätet. Nach etwa 75 Minuten trifft der Mann ein, auf den der Pilot gewartet hat und der sich Dr. Alexander Streuber*. nennt. Der Mann, der zwei Wochen zuvor seinen 48. Geburtstag beging, ist in Eile. Er führt vermutlich drei Koffer mit sich. In einem davon dürfte sich ein Vermögen befinden – unrechtmäßig erlangtes Geld, viel Geld. „Wieviel genau, ist unklar. Es dürfte aber eine beachtliche Summe gewesen sein“, sagt der Oberstaatsanwalt.

An Bord der Maschine sind auch Streubers mongolische Lebensgefährtin Gantuya V., die er in Berlin kennengelernt hatte, und ein dritter Fluggast. 38.000 Euro hatte Streuber für den Charterflug der drei Passagiere gezahlt. Zwischen 8.15 und 9 Uhr hebt das kleine Flugzeug von der Startbahn des brandenburgischen Airports ab.

Ukraine, Kasachstan und Russland

Ziel ist ursprünglich Wien. Doch die Maschine fliegt weiter – über die Ukraine, Kasachstan und Russland. Sie landet schließlich in Ulan Bator, der mongolischen Hauptstadt. Der Kettenraucher Streuber und seine Partnerin lieben das noble Leben. In Ulan Bator quartiert sich das Paar in der überwiegend von Ausländern bewohnten Luxusanlage „Royal Castle“ ein. Sie kaufen dort mehrere Wohnungen und hochwertige Autos, führen ein ausschweifendes Leben. Die Frau reist regelmäßig nach Hongkong, Tokio und Macao – vermutlich in Streubers Begleitung.

Alexander Streuber kehrte Deutschland den Rücken, weil er aufzufliegen drohte. Vier Tage vor seiner Flucht war ein Beitrag der Stiftung Warentest über das Geschäftsgebaren der „Evantus Invest Beteiligungsgesellschaft“ erschienen. Der Autor stellte in dem Beitrag auch die Frage: Wo ist der Dr. Streuber? Denn der Mann, der hinter der Evantus stand, war untergetaucht. Bereits seit Ende September hatte das Landeskriminalamt Brandenburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Potsdam die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Anlagebetrüger aufgenommen.

Aber noch bevor die Fahnder die Dimension der Gaunerei überhaupt ermessen konnten, flüchtete Streuber aus einem Berliner Hotel, in dem er seit einiger Zeit gelebt hatte, und nahm schließlich den Flieger, der ihn, seine Geliebte und das Geld, das ihm nicht gehörte, außer Landes bringen sollte.

Millionenbetrug in Hennigsdorf

Alexander Streuber, der sich auch Rüdiger Schleysing oder Herr Selbiger nennt und der fließend englisch und französisch spricht, gilt als Drahtzieher eines unglaublichen Millionenbetrugs. Von Hennigsdorf aus, einer Kleinstadt nördlich von Berlin, soll er als Verantwortlicher der „Evantus Invest Beteiligungsgesellschaft“ seit dem Jahr 2003 zusammen mit Volker S.*, einem Unternehmer aus der Hennigsdorfer Region, im großen Stil Anleger geprellt und damit riesige Summen ergaunert haben.

Die Abzocke ging in kürzester Zeit vonstatten und eigentlich auf unfassbar einfache Weise. Streuber machte sich dabei den Glauben vieler Menschen an eine wundersame Geldvermehrung zunutze. „Gier frisst Hirn“, sagt der Oberstaatsanwalt zum Motiv einiger Anleger, das es dem Betrüger sehr einfach machte.

Die Mitteilung von krummen Kredit- und Anlageangeboten sei damals von der Stiftung Warentest gekommen, erinnert sich Jürgen Flügel. Demnach hatte die Evantus-Gesellschaft fantastische Angebote gemacht, sie auch in Zeitungen annonciert – etwa mit ihren „Sorglos-Spezial-Paketen“. „Offeriert wurden tilgungsfreie Darlehen“, erzählt der Oberstaatsanwalt kopfschüttelnd. Millionen-Kredite, bei denen der Darlehensnehmer am Ende mehr herausbekommen sollte, als er hätte zurückzahlen müssen. Wesentlich mehr.

Es waren Darlehen, wie sie angeblich auch Nationalstaaten bei Katastrophen oder Kriegen hätten aufnehmen können. Interessenten mussten dafür lediglich zehn bis zwanzig Prozent der Kredithöhe als Eigenkapitalbeitrag aufbringen. Das Geld sollten sie vor Vertragsabschluss bei einer durchaus renommierten Werttransportfirma im Allgäu hinterlegen, dessen Chef für Streuber arbeitete.

Jede Woche fährt ein gepanzerter Geldtransporter von Bayern nach Hennigsdorf

„Für dieses Geld bekamen die Kunden eine sogenannte verwalterische Verwahrungsbescheinigung. Dieses Zertifikat sollte ihnen die Sicherheit geben, jederzeit Zugriff auf ihr eingezahltes Vermögen zu haben“, erzählt der Oberstaatsanwalt. Das Werttransportunternehmen sei groß gewesen, es habe Bankautomaten bestückt. „Die Firma hatte den besten Ruf“, sagt Flügel. Das Geld wurde von der Firma einmal in der Woche im gepanzerten Transporter von Bayern nach Hennigsdorf transportiert, wo Streuber Zugriff darauf hatte.

Neben günstigen Krediten wurden auch Geldanlagen angeboten, bei denen sich die Summe des Geldes innerhalb kürzester Zeit verdoppeln oder sogar verdreifachen sollte. Einem Ehepaar aus dem Saarland etwa wurde aufgetischt, man könne aus 250.000 Euro 2,5 Millionen machen – binnen eines Monats. Später sagte es aus, es sei ihnen egal gewesen, wie dies geschehen sollte. Hauptsache es funktionierte.

Finanzvermittler trieben Hunderte solvente, meist aus der Schweiz, Österreich oder Süddeutschland stammende Kunden in die Hände von Dr. Streuber. „Es gab Berichte, dass die Menschen mit Plastiktüten voller Geld am Wochenende bei der Werttransportfirma Schlange standen“, erzählt Oberstaatsanwalt Flügel. Er geht davon aus, dass diese Vermögen überwiegend aus Schwarzgeld bestanden.

Alles für die Geliebte in Ulan Bator

Die ersten Anleger habe Alexander Streuber noch mit dem Geld der nachfolgenden Interessenten nach dem sogenannten Schneeballsystem in Sicherheit wiegen können, sagt Flügel. Dann aber sei es zunehmend enger geworden für den mutmaßlichen Betrüger, bei dem selbst der Doktortitel einer Prüfung nicht standhielt. Denn einige Kunden der Evantus-Gesellschaft werden misstrauisch, sie wollen ihr Geld zurück. Das vermeintliche Finanzgenie packt seine Sachen und macht sich aus dem Staub.

Ende Dezember 2004 wird gegen Alexander Streuber Haftbefehl erlassen. „Für ein Wirtschaftsverfahren ist das in einer sehr kurzen Zeit geschehen, das war schon sportlich“, erinnert sich der Oberstaatsanwalt. Aber dennoch sei es sechs Wochen zu spät gewesen, seiner habhaft zu werden.

Denn in Ulan Bator fühlen sich der Gesuchte und seine Geliebte vor den deutschen Strafverfolgern sicher. Die Mongolei hat kein Auslieferungsabkommen mit Deutschland. Die Zielfahnder aus Brandenburg, erstmals auf einen Wirtschaftskriminellen angesetzt, wissen, wo sich Streuber aufhält. Doch sie sind machtlos.

Die Ermittler geben indes nicht auf. Im Jahr 2009, also fünf Jahre nach Streubers Flucht aus Deutschland, gehen sie noch einmal mit einem Foto von ihm und seiner mongolischen Partnerin an die Öffentlichkeit. Zudem setzen sie für Hinweise, die zur Ergreifung des mittlerweile international gesuchten Mannes führen, eine Belohnung in Höhe von 20.000 Euro aus. Noch nie zuvor hatte die Staatsanwaltschaft in Brandenburg bei einer Fahndung eine so hohe Summe ausgelobt.

Hochintelligenter Tatverdächtiger

„Im Jahr 2009 gab es Anhaltspunkte dafür, dass sich der Gesuchte zum Geburtstag seines Sohnes in Bayern melden könnte“, erklärt Oberstaatsanwalt Flügel die Intensivierung der Fahndung nach Streuber. Zudem habe der mutmaßliche Millionenbetrüger an der unheilbaren Darmerkrankung Morbus Crohn gelitten. „Wir konnten nicht ausschließen, dass er sich in Deutschland oder der Schweiz oder im asiatischen Raum medizinisch behandeln lassen oder Medikamente besorgen würde.“

Die Ermittler wissen, dass sie es mit einem hochintelligenten, seriös wirkenden und sprachgewandten Tatverdächtigen zu tun haben. Mit einem, der die Menschen manipulierte, selbst in Geldgeschäften erfahrene Fachleute täuschte. „Er konnte Eskimos Kühlschränke verkaufen“, sagt der Oberstaatsanwalt. Dann erzählt er, dass er damals mit einem Geschädigten gesprochen habe. Der Mann habe ihm gesagt: Herr Flügel, der hat mir das alles vorgerechnet. Das war alles schlüssig. „Der Zeuge aus der Schweiz war Banker“, sagt der Oberstaatsanwalt.

Doch die Belohnung, die die Staatsanwaltschaft für die Ergreifung des mutmaßlichen Millionenbetrügers aussetzt, die Berichte deutschlandweit in den Medien und auch eine Ausstrahlung der Fahndung in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY … ungelöst“ bringen die Ermittler nicht weiter. Dr. Streuber bleibt unerreichbar.

Für die Ermittler ist der aus Bayern stammende Streuber im strafrechtlichen Sinn kein unbeschriebenen Blatt. Der Mann, der zwölf Jahre bei der Bundeswehr war und dort wegen seiner Erkrankung an Morbus Crohn den Dienst quittieren musste, wurde schon einmal in Bayern verurteilt – wegen Betrugs und Untreue. Das war im Jahr 2000.

Doktor aber Mietnomade

Hinzu kam der Titelmissbrauch. Der Doktor der Betriebswirtschaft, den Streuber im Namen trägt, ist falsch. Er hatte zwar angefangen, Betriebswirtschaftslehre zu studieren, doch weder das Studium beendet noch promoviert. Nach seiner zweijährigen Haftstrafe ging er nach Berlin. Zwischen 2002 und 2004 beging er dort unter anderem sogenannte Einmietbetrügereien: Er mietete sich Immobilien, zahlte aber nicht dafür.

Zwar ziehen die Fahnder bei Alexander Streuber den Kürzeren. Doch sie können seine beiden Komplizen zur Rechenschaft ziehen: den Chef der Werttransportfirma im Allgäu, dessen Unternehmen durch die Millionenbetrügereien pleite ging und der, wie Oberstaatsanwalt Flügel sagt, eigentlich nur für seine Dienstleistungen bezahlt worden sei. Und Volker S., Streubers Mann in Hennigsdorf.

2011 werden sie vom Landgericht Neuruppin verurteilt. Der Hennigsdorfer Geschäftsmann muss wegen Betrugs fünf Jahre und neun Monate hinter Gitter, sein Mitangeklagter kommt mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten davon, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Auch er wurde getäuscht von Dr. Streuber. Im Urteil heißt es dazu, dem Allgäuer Unternehmer seien große Geschäfte mit Goldlieferungen und Fremdwährungen versprochen und auch die Finanzierung der Betriebserweiterung mit dem Bau neuer Gebäude in Aussicht gestellt worden. Besonders beeindruckend dabei sei gewesen, wie Alexander Streuber dem Bankberater des Unternehmers „in kürzester Zeit die vermeintliche Rendite eines Immobilienkaufs vorrechnete, sodass selbst der Bankberater nicht mehr folgen konnte“.

Und Alexander Streuber? Die Ermittler sind sich eigentlich sicher, dass der mutmaßliche Millionenbetrüger tot ist. Nach Eintritt der Verjährung im Jahr 2013 starb er vermutlich in der Mongolei an den Folgen von Morbus Crohn. „Es ist bedauerlich, dass wir ihn nicht geschnappt haben“, sagt der Oberstaatsanwalt und schaut auf die vier Kisten mit Akten, die nun ins Archiv kommen.

* Name der Redaktion bekannt.

