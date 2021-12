„Die Geschichte des Dritten Reichs muss teilweise umgeschrieben werden“, proklamierte Peter Koch, Chefredakteur des Stern, am 28. April 1983 im Editorial. Was folgte, löste den größten Medienskandal der Bundesrepublik aus. Für knapp zehn Millionen Deutsche Mark hatte das Magazin die vermeintlichen Tagebücher von Adolf Hitler dem Kunstfälscher Konrad Kujau abgekauft, der diese mit erstaunlich wenig Mühe und Recherche im Homeoffice fabriziert hatte. Nur eine Woche nach dem ersten Druck wusste das auch der Rest der Welt, eine Katastrophe für den Stern und eine Blamage für die gesamte deutsche Medienlandschaft.

Helmut Dietl hat die Geschichte vor 30 Jahren mit „Schtonk!“ schon genial fiktionalisiert, wobei man sagen muss, dass kaum Fiktion nötig war, um eine groteske Satire aus der Geschichte zu stricken. Im Zentrum der wahren Begebenheiten und auch der Miniserie, die das Regie-Duo Tobi Baumann und Wolfgang Groos nun für RTLs jüngst umbenannte Streaming-Plattform RTL+ inszeniert hat, steht der Stern-Journalist Gerd Heidemann, gefeierter Kriegsreporter und leidenschaftlicher Sammler von NS-Memorabilien, darunter die Luxusjacht von Hermann Göring. Mit dessen Tochter pflegte er (in der Serie auch auf ebenjenem Boot) eine langjährige Affäre. Lars Eidinger gibt ihn ruhiger als Götz George, aber genauso wahnhaft. „Ich bin Journalist“, sagt er, „ich glaube nicht, ich recherchiere“, und hat dabei doch das gewünschte Ergebnis immer schon im Kopf, bevor er mit den Nachforschungen überhaupt beginnt. Ihm gegenüber steht Moritz Bleibtreu als Faulpelz Kujau, sein Schwäbisch ist ausbaufähig, das Spiel kaum, und trotzdem stiehlt die großartige Britta Hammelstein ihm als Kujaus unzufriedene Ehefrau in jeder gemeinsamen Szene die Show.

Raus aus der Medienblase, rein in die Gesellschaft

Dazuerfunden wurde der Erzählstrang rund um die weibliche Protagonistin Elisabeth (Sinje Irslinger), eine junge Journalistin beim Stern, die herausfindet, dass ihr Vater (Ulrich Tukur) bei der Waffen-SS war. Nachdem sie die Spuren beseitigt hat, wird sie von einem jüdischen Reporter erpresst, der verhindern will, dass die Tagebücher gedruckt werden. Für das Format mit sechs Folgen war diese Entscheidung sicher sinnvoll. Elisabeth kommt der Serie als Sympathieträgerin zugute und bietet eine willkommene weibliche Perspektive auf die männliche Magazinwelt, wo das Ressort „Erziehung und Gesellschaft“ als „Fick und Strick“ bezeichnet wird und der Verdacht des Hochschlafens bei jedem Erfolg mitschwingt.

Zudem führt sie den Konflikt zwischendurch mal raus aus der Medienblase und rein in die Gesellschaft der Bundesrepublik der 80er-Jahre, in der die Erzählung aus Hitlers Tagebüchern von einem humanen Führer, der weder von Hetzjagden auf Juden, geschweige denn der Schoah etwas gewusst hat, auf offene Ohren stießen. So auch beim Verleger: „Also finanziell hört sich das nach einer Frau mit drei Titten an“, findet er, für den Chefredakteur klingt es dagegen nach einem „riesengroßen Haufen Scheiße“. So soll auch die Haltung des realen Vorbilds gewesen sein, das sich später fügte, von der Neuschreibung der Geschichte sprach und dafür schließlich seinen Hut nehmen musste.

Die Odyssee mit den männlichen Exzentrikern, die zwischen Panik und Größenwahn durch ihr Leben rempeln, ist in ihrer Absurdität ein sehr großer Spaß, doch dafür, dass die Serie im Gegensatz zu „Schtonk!“ nicht Satire, sondern Drama sein will, hätte etwas mehr Fokus auf die Frage „Drucken oder nicht drucken?“ statt auf „Echt oder gefälscht?“ gutgetan. Erstere ist, auch heute noch, deutlich spannender.

Wertung: 4 von 5 Punkten

Faking Hitler, Miniserie, 6 Folgen, RTL+

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.