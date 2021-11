Berlin - Österreich hat es vorgemacht: Seitdem dort die 2G-Regel weitgehend eingeführt wurde, steigt die Impfquote wieder. Auch in Deutschland wird 2G kommen. Sachsen und Brandenburg haben es schon beschlossen, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller will 2G noch in dieser Woche in der Hauptstadt einführen. „Das ist schneller als viele andere Bundesländer, die immer noch zugucken, ob irgendwas von der Bundesebene kommt“, sagte Müller im RBB. Was für die einen eine längst überfällige Entscheidung in der Pandemie ist, ist für die Gegner eine Impfpflicht durch die Hintertür. Jesko zu Dohna, stellvertretender Chefredakteur der Berliner Zeitung am Wochenende, hat hier aufgeschrieben, warum 2G der einzig richtige Weg ist, die Pandemie zu bekämpfen. Lesen Sie unter folgendem Link auch die Gegenmeinung aus unserem Pro-und-Contra-Teil der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung der Schriftstellerin Kathrin Schmidt (2009 Buchpreis für den Roman„Du stirbst nicht“) .

„Wir werden niemandem mehr garantieren können, der ungeimpft ins Krankenhaus kommt, dass er überhaupt noch in Thüringen behandelt wird.“ Auch wenn diese Aussage von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) jetzt schon ein paar Tage alt ist, hat der Satz für mich nichts von seinem menschenverachtenden Charakter verloren. Kurz: So etwas Dummes habe ich lange nicht mehr von einem deutschen Politiker gehört.

Enya Mommsen Zum Autor Jesko zu Dohna wurde 1987 in Dortmund geboren, er ist Historiker und Absolvent der Deutschen Journalistenschule (DJS) in München. Er arbeitete für den Deutschlandfunk (DLF), Playboy und das Nachrichtenmagazin Der Spiegel und baute das Medien-Start-up Media Pioneer (Gabor Steingart’s Morning Briefing) mit auf. Seit März 2021 ist er bei der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung. Jesko zu Dohna verantwortet die gesamte Wirtschaftsberichterstattung, Food & Drink und ist stellvertretender Chefredakteur.

Denn natürlich müssen wir Ungeimpfte weiterhin in unseren Kliniken bedingungslos (und auch in einer möglichen Überlastungssituation) behandeln und ihr Leben retten. Warum? Weil die Würde des Menschen und der hippokratische Eid eben auch für unvernünftige Menschen gelten. Ärzte kämpfen an jedem sonnigen Sonnabend schließlich seit mehr als 100 Jahren regelmäßig um das Leben waghalsiger Motorradfahrer. Und das, obwohl jeder weiß, dass Motorradfahren zwar Spaß macht, aber eben auch extrem gefährlich ist.

Und wenn so ein Motorradfahrer (oder ein anderer Verkehrsteilnehmer) eine Massenkarambolage auslöst und dadurch zu viele Patienten auf einmal das nächstgelegene Krankenhaus an der Autobahn überfluten, dann wird eben triagiert. Jedes Krankenhaus war auch schon vor der Pandemie auf eine solche Situation vorbereitet. Denn die Triage (prominent von der Preußischen Armee 1787 angewendet) ist purer Humanismus, denn durch sie überleben mehr Menschen als ohne sie. Und was für den Crash und den Krieg gilt, gilt jetzt auch in der Corona-Pandemie. Sollte es in den Kliniken in den nächsten Wochen wegen steigender Inzidenzen also zu einer Überlastung kommen, muss eben triagiert werden. Ganz einfach. Egal ob der Patient nun geimpft ist oder nicht. Denn die Impfung ist bei der Einschätzung seiner Überlebenschancen nur ein Kriterium von vielen.

Jeder hat das Recht, unvernünftig zu sein, aber nicht auf meine Kosten

Wenn Bodo Ramelow jetzt Ungeimpften die medizinische Behandlung grundsätzlich verweigern will, ist das nichts mehr als eine politische und hochgradig unmoralische Form der Selektion. Auch deswegen bin ich strikt gegen eine allgemeine Impfpflicht gegen Covid-19, denn die verstößt für mich – da gebe ich meiner Gegenrednerin Kathrin Schmidt grundsätzlich recht – gegen den Grundsatz der körperlichen Unversehrtheit laut Artikel 2 Absatz II unseres Grundgesetzes. Auch in Abwägung mit anderen Rechtsgütern.

Verstehen Sie mich nicht falsch, ich habe überhaupt nichts gegen Impfgegner. Ich finde die Entscheidung (und damit das individuelle Recht auf Unvernunft), sich nicht zu impfen, prinzipiell völlig in Ordnung. Trotzdem bin ich unbedingt dafür, dass wir jetzt überall und flächendeckend die 2G- oder sogar die 1G-Regel im öffentlichen Raum einführen. Das heißt: Kein Zutritt mehr zu Geschäften, Konzerten, Restaurants oder Clubs ohne Impf- oder Genesenenzertifikat.

Der einfache Grund dafür ist, dass nur diese Maßnahme wirklich dafür sorgt, dass sich jetzt auch noch die Mehrheit der bis jetzt Impfunwilligen eine Spritze verpassen lässt. Und nur so können wir eine Überlastungssituation unserer Kliniken, den nächsten Lockdown und damit den Stillstand unseres Landes und von dessen Wirtschaft noch verhindern. Denn anders als in Großbritannien (wo man übrigens trotz der viel höheren Inzidenzen fast nirgendwo mehr eine Maske tragen muss!) sind bei uns zu wenige Leute durch eine Infektion oder eine Impfung immunisiert. Zum Beispiel haben (Stand November 2021) knapp 13 Prozent der Briten schon eine dritte Impfung erhalten. In Deutschland sind hingegen erst drei Prozent „geboostert“.

Die meisten Impfgegner werden bei 2G sofort umfallen

Wie gut dezenter sozialer Druck funktioniert, musste ich erst kürzlich bei einer guten Freundin feststellen. Auf die Frage, ob sie schon geimpft sei, antwortete sie mit den Worten: „Auf keinen Fall, ich will nicht, dass die Impfung meine DNA verändert.“ Als ich sie dann ein paar Wochen später darauf zum Essen einladen wollte und ich sie über meine ganz private 2G-Regelung in meiner Wohnung informierte, sagte sie: „Ich bin jetzt auch geimpft. Mein neuer Arbeitgeber hätte mich sonst nicht eingestellt.“ Bravo, dachte ich. So einfach und pragmatisch kann es also gehen, Impfgegner zu überzeugen.

Was bei meiner Freundin so gut funktionierte, wird bei den wenigen verbliebenen Super-Hardcore-Esoterikern und notorischen Kindsköpfen allerdings nicht funktionieren, denke ich. Und das ist dann doch auch völlig in Ordnung so. Alles kann, nichts muss. Ich halte Motorradfahrer schließlich auch nicht für Verbrecher. Impfgegner sollten weder vom Staat bestraft noch sonst wie aktiv gezwungen werden. Sie sollten weitermachen können, was sie wollen, aber eben dann zu Hause, unter ihresgleichen und überall dort (Kirchen und Supermärkte), wo man sich noch ungeimpft aufhalten darf. Fair!

„Freedom of choice, but not freedom from consequences.“ So pragmatisch beschreiben die Amerikaner diese Situation. Und das heißt nichts weniger, als dass die Ungeimpften sogar Partys feiern dürfen mit Hunderten von Gleichgesinnten, aber sie sitzen dann eben nicht in Berlin-Neukölln im Restaurant bei mir am Nebentisch.

Wer nicht geimpft werden darf, bekommt ein Attest vom Amtsarzt

Jetzt werden Sie einwenden, das sei doch eine Impfpflicht durch die Hintertür. Aber das stimmt eben nicht, denn ob ich mich impfen lasse, bleibt eine freie Entscheidung. Und dabei ist es dann auch völlig egal, ob man die Menschen damit praktisch vom gesellschaftlichen Leben ausschließt. Denn es gibt ja schließlich kein Grundrecht auf Spaß oder den Restaurantbesuch. Das Ganze ist eben ein bisschen so wie mit dem Fliegen: Wenn ich stets ein Taschenmesser mit mir herumtrage, dann ist es auch meine freie Entscheidung, ob ich es für den Flug nach Mallorca ausnahmsweise für drei Stunden nicht bei mir habe. Will ich es nicht abgeben, kann ich nicht mitfliegen.

Und was ist mit den Menschen, denen aus triftigen medizinischen Gründen davon abgeraten wird, sich impfen zu lassen? Haben Sie die bei der ganzen Sache nicht völlig vergessen?, werden Sie mir jetzt entgegenhalten. Nein, auch dafür gibt es eine pragmatische Lösung. Denn die bekommen von einem Amtsarzt in Zukunft einfach ein Attest, das sie von der 2G-Regelung ausnimmt. Aber auch dieser Schritt ist wieder jedem selbst überlassen. Lang lebe die Freiheit.

Haben Sie eine Meinung zu diesem Text? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de

Dieser Text ist in der Wochenendausgabe der Berliner Zeitung erschienen – jeden Sonnabend am Kiosk oder hier im Abo.