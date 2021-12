Noch zwei Wochen bis Weihnachten und die Fragen werden immer drängender. Wie schützen wir uns, wie unsere Familien? Und droht ein Streit, wenn das Thema Corona neben Würstchen und Kartoffelsalat auf den Tisch kommt? Unsere Autoren berichten von ihren Konflikten. Über den Bruder, der sich nicht impfen lässt. Über den Vater, der an Verschwörungen glaubt. Über die unterschiedlichen Gründe, sauer auf Karl Lauterbach zu sein. Und über die Rückkehr eines Angsthasen nach Schweden.

Als ich zehn Jahre alt war, ging ich mit dem Chor auf Konzerttournee nach Japan, ich war furchtbar aufgeregt. Mein Vater brachte mich zum Flughafen Tegel und nahm mich lange in den Arm. Als Geschenk hatte er mir einen Ring mitgegeben, den ich stolz, trotz der spöttischen Blicke meiner Mitsänger, am Daumen trug – für die anderen Finger war er zu groß. Sollte ich ihn vermissen, sagte mein Vater, müsse ich nur den Ring mit zwei Fingern umklammern und an ihn denken.

Einen Tag später saß ich übermüdet am anderen Ende der Welt auf einem Ausflugsdampfer und wusste mit dem Blick auf das Industriegebiet von Osaka wenig anzufangen. Die Dunkelheit war bereits hereingebrochen, ich suchte verzweifelt meinen – unseren – Stern, den mir mein Vater vor Jahren geschenkt hatte.

Aber der Sternenhimmel über Japan sah anders aus als in der Berlin. Als ich ihn endlich gefunden hatte, rieb ich den Ring und dachte an meinen Vater. Zunächst passierte nichts, bis es plötzlich warm um mich wurde. Mein Vater hatte es mitbekommen, dachte ich. Nur den Stern, das wusste ich, den konnte er gerade nicht sehen. Aber vielleicht schaute er zumindest in dieselbe Richtung.

15 Jahre später stehe ich am Grab meiner Tante. Eine Hirnthrombose, ganz plötzlich. Zwei Tage lang hing sie an verschiedensten Geräten, bis sie starb. Ich trage, neben meinem jüngeren Bruder, als Einziger einen Mundschutz. Meinen Vater sehe ich an diesem Tag zum ersten Mal wieder, seit zwei Jahren.

„Und, hab ich schön georgelt?“, fragt er mich. Nun ja, ein paar Mal verspielt hatte er sich, denke ich. Und alt ist er geworden, auf eine ungesunde Art und Weise, aber vermutlich könnte man dasselbe über mich sagen. Die letzten vier Jahre haben ihre Spuren hinterlassen. Bei mir, meinem Vater, meiner Stiefmutter, meinen Stief- und Halbgeschwistern.

Vier Jahre ist es her, dass die Patchwork-Familie, in der ich aufwuchs, mit einem einfachen Satz auseinanderflog: „Ja, wir haben die AfD gewählt.“

Angefangen hatte es mit Thilo Sarrazin und seinem Buch „Deutschland schafft sich ab“. Ich war gerade volljährig geworden und ganz anderer Meinung. Heute, etwa zehn Jahre später, hat sich die Angst ausgebreitet wie ein Krebsgeschwür.

Mein Vater glaubt, ein geheimes Austauschprogramm würde Europa mit jungen Männern aus dem Nahen Osten bevölkern. Der Klimawandel sei nicht real, Corona eine Farce, die Impfungen tödlich. Die AfD wählt er inzwischen nicht mehr, sondern ist zu „Die Basis“ gewechselt. Hat sich mein Vater weiter radikalisiert? Oder ist dies als erstes Zeichen der einsetzenden Altersmilde zu deuten?

Es sei aussichtslos, sagt mein älterer Bruder. Er ist der Einzige, der noch gelegentlich Kontakt zu unseren Eltern hält, er hat eine Ausbildung als Mediator gemacht. Manche Standpunkte seien nicht zu vereinbaren. Würde ich mich denn freiwillig davon überzeugen lassen wollen, dass Corona nur ein Schnupfen ist? Natürlich nicht. Und so bleibt jeder in seiner eigenen Welt gefangen.

Es wird das vierte Weihnachten, das wir getrennt voneinander verbringen. Wir Geschwister für uns, unsere Eltern bleiben mit ihrer Paranoia alleine in dem Haus zurück, in dem wir aufwuchsen. Vermutlich hat mein Bruder recht: Manche Menschen werden sich nicht mehr ändern.

