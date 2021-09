Berlin - Die Gegend um die Eberswalder Straße hat in den vergangenen Jahren einem fast schon mafiösen Wechsel hinter sich: Weil es so viele Vietnam-Curry-Läden gibt, tarnen sie sich in der Kastanienallee inzwischen als Hongkong-Restaurant, Sushi- oder Ramen-Place oder als Koreaner. Die Konzepte sind austauschbar und das Essen „meh“.

Umso besser die Nachricht, dass inmitten dieser Fake-Fusion-Pinten neulich ein großartiger neuer Indonesier aufgemacht hat. „Koempul“ (sprich: Kumpul) heißt auf deutsch so etwas wie „Treffpunkt“ und liegt am Anfang der Lychener Straße, dort, wo vier von fünf Fahrradfahrern auf dem Fußweg fahren und zudem die Fußgänger anschreien, die ihnen im Weg sind („What is wrong with you?!“). Ein großer Spaß.