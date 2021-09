Berlin - Können Emotionen, kann Wut patriarchal geprägt sein? Die Journalistin und Gründerin des ersten Onlinemagazins für Schwarze Frauen mit dem Namen RosaMag, Ciani-Sophia Hoeder, geht dieser Frage in ihrem neuen Buch „Wut und Böse“ nach und meint: Wut hilft uns auf dem Weg zu einer gleichberechtigteren, gerechteren Gesellschaft.

Gemeinsam mit der Autorin Mithu Sanyal, die seit Dienstag mit ihrem Romandebüt „Identitti“ auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises steht, diskutierte Hoeder gestern in einem Instagram-Live-Talk 30 kurze Minuten über weibliche Wut. Neben späteren feministischen Denkanstößen bekam das Publikum anfangs vor allem erheiternde Einsichten in Sanyals Wut, die „einfach schneller“ als die Autorin sei. Gleichzeitig immer aber auch eine „radikale Form“, eine „Möglichkeit, um Grenzen zu setzen“.

Die Autorinnen sind sich einig, dass Wut bei Frauen in unserer patriarchal geprägten Gesellschaft als unweiblich, unattraktiv und egoistisch gelesen werde. Eigenschaften, die wir Frauen weniger zugestehen würden als Männern. Dabei gehe es bei Wut auch immer darum, sich die Frage zu stellen, „bin ich mir das auch wert, für mich einzustehen“, erzählte Hoeder den knapp 45 Zuschauerinnen und Zuschauern. Gerade die Sozialisation mache es für Frauen schwierig, ihre Wut zu zeigen. Die Emotionsforschung habe ergeben, dass Männer und Frauen zwar gleichermaßen, und auch gleichermaßen stark, wütend werden könnten, sie aber andere Wege und Ventile suchen (und finden), um diese Wut zu entlassen. Frauen würden sich ihre Wut häufig nicht eingestehen, seien eher traurig als wütend. Sanyal glaubt, dass Trauer für Frauen eine sozial akzeptiertere Emotion sei als Wut. Akzeptiert unsere Gesellschaft Wut bei bestimmten Gruppen also mehr als bei anderen?

Bei der Arbeit an ihrem Buch habe Ciani-Sophia Hoeder das schon so festgestellt, betonte sie gestern immer wieder. Es gebe „Menschen in unserer Gesellschaft“, denen „wir keinen Raum für Wut geben, obwohl die viel Grund für Wut hätten. Aber die kann einfach nicht raus.“ Sie sprach damit Frauen an, aber auch BIPoC und trans Menschen – Minderheiten in der heteronormativen weiß-deutschen Mehrheitsgesellschaft.

Man brauche „strukturell eine andere Lösung, wie wir mit Wut von Frauen“ umgehen, forderte Hoeder dann auch nach etwa 20 Minuten. Denn was sagt das über unsere Gesellschaft aus, wenn weibliche Wut hysterisch ist? Was macht das mit Frauen? Wie wertvoll sind Frauen dann? Was sagt das über den Wert von Frauen und ihren Belangen aus?

Um Antworten auf diese Fragen zu finden, muss das Patriarchat wohl aber erst mal seiner Macht beraubt werden. Für neue Ideen dafür – und um die Zeit bis dahin zu überbrücken – könnte man vielleicht auch Hoeders Buch lesen.

Ciani-Sophia Hoeder: „Wut und Böse“. Hanserblau, Berlin 2021. 208 Seiten, 18 Euro.

