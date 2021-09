Berlin - Das Bild oben zeigt, wie wichtig Gänsefüßchen sind. Drei Damen auf der Durchreise, so könnte es betitelt sein, was schon ein bisschen Verwirrung stiften dürfte. Denn das Trio wartet nicht etwa auf die nächste Bahn oder posiert, very British an Tee mit einem Schuss Milch nippend, am Busbahnhof. Drei Damen auf der „Durchreise“ − das stellt die Sache klar.